REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1584
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-11-20
- Data wejścia w życie: 2025-11-20
- Data obowiązywania: 2025-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1585
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1584
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027”
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1583
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1582
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1581
USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1580
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1579
USTAWA z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1577
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie dokonywania wpisów i zmian w rejestrze ratowników medycznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1576
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 13 listopada 2025 r. o sprostowaniu błędów
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1575
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1574
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1573
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1572
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1571
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1570
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1569
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1568
USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1567