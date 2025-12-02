REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1673

USTAWA

z dnia 9 października 2025 r.

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-02
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1670

USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1669

USTAWA z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1668

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1667

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Wywiadu Wojskowego prawa do zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1666

USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1665

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1664

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Grupy G20

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1663

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1662

USTAWA z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1661

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1660

USTAWA z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1659

USTAWA z dnia 6 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1658

USTAWA z dnia 6 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1657

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1656

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzieleniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego producentom owoców poszkodowanym na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych wiosną 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1655

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1654

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1653

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1652

