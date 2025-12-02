REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1673
USTAWA
z dnia 9 października 2025 r.
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1673
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1670
REKLAMA
USTAWA z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1669
USTAWA z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1668
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Wywiadu Wojskowego prawa do zakwaterowania
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1666
USTAWA z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1665
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2026
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1664
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Grupy G20
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1663
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1662
USTAWA z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1661
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1660
USTAWA z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1659
USTAWA z dnia 6 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1658
USTAWA z dnia 6 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1657
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1656
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzieleniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego producentom owoców poszkodowanym na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych wiosną 2025 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1655
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1654