Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1757
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
z dnia 1 grudnia 2025 r.
w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyka
- Data ogłoszenia: 2025-12-11
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1758
USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1756
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1755
USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1754
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1752
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1751
USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1749
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 grudnia 2025 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1748
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1747
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1746
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1745
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1744
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1743
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1742
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1741
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 grudnia 2025 r. w sprawie przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1740