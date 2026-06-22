REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 821

USTAWA

z dnia 29 maja 2026 r.

o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej1)

Tekst pierwotny

Art. 1.

1. Tworzy się z dniem 1 lipca 2026 r. Wojskową Akademię Medyczną, zwaną dalej „Akademią”.

2. Siedzibą Akademii jest Łódź.

3. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Art. 2.

1. Akademii przysługują uprawnienia podmiotu posiadającego kategorię naukową B+, o której mowa w art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)), w dyscyplinach naukowych nauki medyczne i nauki o zdrowiu, niedłużej jednak niż do zakończenia drugiej po utworzeniu Akademii ewaluacji jakości działalności naukowej.

2. W przypadku nieuzyskania kategorii naukowej A+, A albo B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej w następstwie drugiej po utworzeniu Akademii ewaluacji jakości działalności naukowej Akademia posługuje się nazwą „Wojskowa Uczelnia Medyczna”.

Art. 3.

1. Podstawowym kierunkiem działania Akademii jest kształcenie i prowadzenie działalności naukowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowego profilu uczelni.

2. Kształcenie na studiach podyplomowych Akademia realizuje we współpracy z instytutami badawczymi oraz podmiotami leczniczymi, wobec których Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór, w szczególności z Wojskowym Instytutem Medycznym - Państwowym Instytutem Badawczym.

Art. 4.

Akademia prowadzi kształcenie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kształci kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz żołnierzy zawodowych, przygotowując do wykonywania zawodów medycznych, w szczególności zawodu: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego, farmaceuty lub fizjoterapeuty.

Art. 5.

Akademia może kształcić personel medyczny na potrzeby wojsk obcych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1770).

Art. 6.

1. Akademia może kształcić funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych przygotowując do wykonywania zawodów medycznych, w szczególności zawodu: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego lub fizjoterapeuty, skierowanych przez:

1) Komendanta Głównego Policji na zasadach określonych w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.3));

2) Komendanta Głównego Straży Granicznej na zasadach określonych w art. 90a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 367, 646 i 815);

3) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zasadach określonych w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 252 i 646);

4) Komendanta Służby Ochrony Państwa na zasadach określonych w art. 157a ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 34, z późn. zm.4)).

2. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Służby Ochrony Państwa, każdy w zakresie swojej właściwości, uzgadnia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych maksymalną liczbę funkcjonariuszy kierowanych na studia w Akademii.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określa wielkość potrzeb służb jemu podległych lub przez niego nadzorowanych w zakresie kształcenia studentów w poszczególnych zawodach medycznych i zgłasza tę wielkość Ministrowi Obrony Narodowej w celu wykorzystania przy ustalaniu limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Akademii.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, corocznie ustala i przekazuje subwencję na działalność dydaktyczną na kształcenie studentów, o których mowa w ust. 1.

Art. 7.

1. Pierwsze wyposażenie Akademii stanowią nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta, pozostające w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej oraz nieruchomości Skarbu Państwa powierzone Agencji Mienia Wojskowego do wykonywania w jego imieniu i na jego rzecz prawa własności i innych praw rzeczowych.

2. Z dniem utworzenia Akademia nabywa prawo własności nieruchomości, o których mowa w ust. 1. Podstawę ujawnienia prawa własności Akademii w księgach wieczystych stanowi decyzja stwierdzająca nabycie nieruchomości wydana przez starostę albo dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego oraz załączony do decyzji protokół zdawczo-odbiorczy.

3. Z dniem utworzenia Akademia nabywa prawo własności składników rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa, pozostających na wyposażeniu nieruchomości, o których mowa w ust. 1.

4. Akademia jest obowiązana do ustanowienia na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwą jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej podległą Ministrowi Obrony Narodowej prawa użytkowania na części nieruchomości, o których mowa w ust. 1, które w dniu utworzenia Akademii są wykorzystywane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Mienie Akademii stanowią także prawa nabyte przez Akademię lub przyznane Akademii, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego nabycie wynika.

6. Mienie stanowiące pierwsze wyposażenie Akademii zostanie odniesione na fundusz zasadniczy.

7. Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do ustawy.

Art. 8.

Od dnia utworzenia Akademia zapewnia warunki, w tym infrastrukturę, w rozumieniu art. 49 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezbędne do realizacji zadań Akademii z wykorzystaniem mienia i zasobów kadrowych własnych oraz z wykorzystaniem mienia i zasobów kadrowych innej uczelni lub innego podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytutów badawczych lub podmiotów leczniczych, w tym mających siedzibę poza siedzibą Akademii - uwzględniając wojskowy profil Akademii.

Art. 9.

1. Działalność Akademii obejmującą realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia prowadzą podmioty lecznicze, dla których Akademia jest podmiotem tworzącym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156).

2. Akademia może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w art. 89 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. Na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wsparcia organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych oraz związanych z ogłoszeniem stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej Akademia może wydzielać mienie i zasoby kadrowe, w tym z podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 10.

Akademia rozpocznie kształcenie niepóźniej niż od roku akademickiego 2027/2028.

Art. 11.

Pierwszy statut Akademii obowiązuje do dnia zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej statutu uchwalonego przez senat Akademii.

Art. 12.

1. Do dnia 30 kwietnia 2027 r. zostaną przeprowadzone wybory do organów Akademii w trybie ustalonym w pierwszym statucie. Do dnia wyboru nowych organów kompetencje organów Akademii wykonuje rektor Akademii, w szczególności zarządza wybory do senatu Akademii.

2. Kadencja organów Akademii wybranych zgodnie z ust. 1 trwa do dnia wyboru nowych organów zgodnie ze statutem uchwalonym przez senat Akademii i zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w art. 11.

3. Pierwsza kadencja senatu Akademii wybranego zgodnie z ust. 1 trwa do dnia 31 sierpnia 2028 r.

4. Pierwszej kadencji senatu Akademii wybranego zgodnie z ust. 1 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 13.

1. Akademia kultywuje tradycje i symbolikę wojskową Wojskowej Akademii Medycznej imienia Generała Dywizji Bolesława Szareckiego w Łodzi, zniesionej na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. poz. 1184 oraz z 2026 r. poz. 636).

2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi przekazuje nieodpłatnie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między rektorem tego uniwersytetu a rektorem Akademii dokumenty, archiwalia, insygnia, symbole oraz inne materialne składniki tradycji wojskowej pozostające w jego posiadaniu, związane z działalnością Wojskowej Akademii Medycznej, o której mowa w ust. 1.

3. Akademia jest uprawniona do korzystania z dorobku naukowego i dydaktycznego Wojskowej Akademii Medycznej, o której mowa w ust. 1.

Art. 14.

1. Minister Obrony Narodowej likwiduje Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi niepóźniej niż w terminie trzech miesięcy od dnia utworzenia Akademii.

2. Akademia kultywuje dorobek i tradycje Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

3. Pracownicy Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi w rozumieniu przepisów dotychczasowych z dniem likwidacji tego centrum stają się pracownikami Akademii, zgodnie z art. 23[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25 i 473).

4. Należności i zobowiązania Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi z dniem likwidacji tego centrum stają się należnościami i zobowiązaniami Akademii.

5. Akademia wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.

6. Sprawy prowadzone przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi wszczęte i niezakończone przed dniem likwidacji tego centrum przejmuje Akademia.

7. Uczestnicy kursów prowadzonych przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi z dniem likwidacji tego centrum stają się uczestnikami innych form kształcenia w Akademii.

Art. 15.

1. Z dniem utworzenia Akademii żołnierze Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, którzy kształcą się na studiach na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, stają się żołnierzami Akademii.

2. Żołnierze, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przed rokiem akademickim 2027/2028, kontynuują to kształcenie w tym uniwersytecie na podstawie dotychczasowych przepisów.

3. Nabór na studia na kierunku lekarskim na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2026/2027 oraz kształcenie studentów przyjętych na te studia prowadzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustala i przekazuje Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi subwencję na działalność dydaktyczną związaną z kształceniem żołnierzy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3.

5. Umowy określające warunki zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie i naukę w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, których stroną była Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, stają się umowami, których stroną jest Akademia.

Art. 16.

Od dnia utworzenia Akademii do dnia rozpoczęcia kształcenia Akademia otrzymuje środki finansowe z części budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w art. 459 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 17.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34 w ust. 8 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) studiów na kierunku lekarskim, na podstawie skierowania, o którym mowa w art. 34a, i uzyskanie dyplomu ich ukończenia - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4;

4) studiów na kierunku medycznym przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego lub fizjoterapeuty, na podstawie skierowania, o którym mowa w art. 34a, i uzyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3.”;

2) w art. 34a:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku skierowania na koszt Policji, o którym mowa w ust. 1, z policjantem zawiera się umowę, jeżeli koszt nauki i utrzymania w dniu skierowania przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w danym roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).

3. Policjant jest obowiązany do zwrotu kosztów nauki i utrzymania, które zostały pokryte z budżetu Policji, w przypadku zwolnienia go ze służby przed upływem:

1) 3 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo

2) 5 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo

3) 10 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

- chyba że zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn określonych w art. 41 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 6 i 7.”,

b) w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „art. 41 ust. 1 pkt 3-5, ust. 2 pkt 1, 2, 5, 7-9 oraz ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 41 ust. 1 pkt 2-5, ust. 2 pkt 1, 2, 5, 7a-9 oraz ust. 3”,

c) w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „art. 41 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2 pkt 2 i 8” zastępuje się wyrazami „art. 41 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt 2 i 8”,

d) w ust. 6 i 7 wyrazy „w ust. 3,” zastępuje się wyrazami „w ust. 3 i 5,”.

Art. 18.

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 367, 646 i 815) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37b:

a) w ust. 1a:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) chorążych - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu dyplomu ich ukończenia;”,

- dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) oficerskie - po ukończeniu studiów drugiego stopnia i uzyskaniu dyplomu ich ukończenia.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 oraz w ust. 1a pkt 2-4, stanowią kwalifikacje specjalistyczne.”,

c) w ust. 4 po wyrazach „pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej” dodaje się przecinek i wyrazy „nauki w zakresie, o którym mowa w ust. 1a pkt 4,”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się ukończenie studiów na kierunku lekarskim i uzyskanie dyplomu ich ukończenia.”;

2) w art. 37c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „lub ukończył naukę w zakresie, o którym mowa w art. 37b ust. 1a pkt 4.”;

3) w art. 55 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „albo ukończył naukę w zakresie, o którym mowa w art. 37b ust. 1a pkt 4, lub studia na kierunku lekarskim i uzyskał dyplom ich ukończenia.”;

4) w art. 90a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku skierowania na koszt Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, poza Straż Graniczną, z funkcjonariuszem zawiera się umowę, jeżeli koszt nauki i utrzymania w dniu skierowania przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w danym roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).”,

b) w ust. 2a po wyrazach „na studia do WSSG” dodaje się wyrazy „albo na studia przygotowujące do wykonywania zawodów medycznych”,

c) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „w art. 45 ust. 1 pkt 3-5, ust. 2 pkt 1, 2, 5, 6 i 8-11 oraz ust. 3” zastępuje się wyrazami „w art. 45 ust. 1 pkt 2-5, ust. 2 pkt 1, 2, 5, 6 i 9-11 oraz ust. 3”,

d) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „art. 45 ust. 1 pkt 3-5” zastępuje się wyrazami „art. 45 ust. 1 pkt 2-5”,

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Funkcjonariusz jest obowiązany do zwrotu kosztów nauki i utrzymania, które zostały pokryte z budżetu Straży Granicznej, w przypadku zwolnienia go ze służby przed upływem:

1) 3 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo

2) 5 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo

3) 10 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

- chyba że zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn określonych w art. 45 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 7 i 8.”,

f) w ust. 5 wyrazy „w ust. 4,” zastępuje się wyrazami „w ust. 4 i 4a,”,

g) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Komendant Główny Straży Granicznej może zwolnić funkcjonariusza z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 4 i 4a, w całości albo w części na pisemny wniosek funkcjonariusza uzasadniony jego szczególną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.”.

Art. 19.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 252 i 646) w art. 106 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1f w brzmieniu:

„1a. Ze strażakiem, którego zamierza się skierować na koszt Państwowej Straży Pożarnej do szkoły, na przeszkolenie lub studia, zawiera się umowę, jeżeli koszt nauki i utrzymania w dniu skierowania przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w danym roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).

1b. Strażak jest obowiązany do zwrotu kosztów nauki i utrzymania, które zostały pokryte z budżetu Państwowej Straży Pożarnej, w przypadku zwolnienia go ze służby przed upływem:

1) 3 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo

2) 5 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo

3) 10 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

- chyba że zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn określonych w art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 4 i 6.

1c. Umowa, o której mowa w ust. 1a, określa wzajemne prawa i obowiązki stron związane ze skierowaniem, w szczególności warunki zwrotu kosztów poniesionych na naukę i utrzymanie strażaka, w przypadku:

1) nieukończenia przez niego szkoły, przeszkolenia lub studiów w wyniku uzyskania negatywnej oceny końcowej albo przerwania nauki z winy strażaka;

2) zwolnienia ze służby w okresie, o którym mowa w ust. 1b, z przyczyn określonych w art. 43 ust. 2 pkt 2-6 oraz ust. 3 pkt 2, 4a, 5 i 7.

1d. Zwrot poniesionych kosztów następuje w wysokości:

1) kosztów poniesionych przez Państwową Straż Pożarną;

2) proporcjonalnej do pozostałego, wynikającego z umowy, okresu służby pełnionej po zakończeniu nauki.

1e. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1b i 1d, nie obejmuje uposażenia strażaka.

1f. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić strażaka z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1b i 1d, w całości albo w części na pisemny wniosek strażaka uzasadniony jego szczególną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.”.

Art. 20.

W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. poz. 1184 oraz z 2026 r. poz. 636) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się ust. 6;

2) w art. 7 skreśla się wyrazy „art. 2 ust. 6 i”.

Art. 21.

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 34, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do funkcjonariuszy skierowanych na przeszkolenie, do szkoły, na studia wyższe lub podyplomowe w kraju albo za granicą lub na aplikację w zawodach prawniczych, które są realizowane poza SOP, skierowanych na szkolenie w systemie skoszarowanym, przebywających w podróży służbowej albo pełniących dyżury domowe.”;

2) w art. 119 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Na pierwszy stopień chorążego SOP może być mianowany funkcjonariusz, który ukończył studia przygotowujące do wykonywania zawodów medycznych na podstawie skierowania przez Komendanta SOP i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego lub fizjoterapeuty. Przepisów ust. 1 pkt 2, ust. 3 oraz 5-9 nie stosuje się.”;

3) w art. 120:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odbył przeszkolenie specjalistyczne zakończone zdaniem egzaminu oficerskiego przed komisją powołaną przez Komendanta SOP albo odbył przeszkolenie specjalistyczne zakończone zdaniem egzaminu oficerskiego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Na pierwszy stopień oficerski SOP może być mianowany funkcjonariusz, który na podstawie skierowania przez Komendanta SOP ukończył studia na kierunku lekarskim i uzyskał dyplom ich ukończenia. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.”;

4) po art. 157 dodaje się art. 157a w brzmieniu:

„Art. 157a. 1. Funkcjonariusza można skierować do szkoły, na przeszkolenie lub na studia wyższe albo podyplomowe w kraju albo za granicą lub na aplikację w zawodach prawniczych, które są realizowane poza SOP.

2. W przypadku skierowania na koszt SOP, o którym mowa w ust. 1, z funkcjonariuszem zawiera się umowę, jeżeli koszt nauki i utrzymania w dniu skierowania przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w danym roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).

3. Funkcjonariusz jest obowiązany do zwrotu kosztów nauki i utrzymania, które zostały pokryte z budżetu SOP, w przypadku zwolnienia go ze służby przed upływem:

1) 3 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo

2) 5 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo

3) 10 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

- chyba że zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn określonych w art. 107 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 5 i 7.

4. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa wzajemne prawa i obowiązki stron związane ze skierowaniem, w szczególności warunki zwrotu kosztów poniesionych na naukę i utrzymanie funkcjonariusza, w przypadku:

1) nieukończenia szkoły, przeszkolenia, studiów wyższych albo podyplomowych w kraju albo za granicą lub aplikacji w zawodach prawniczych w wyniku uzyskania negatywnej oceny końcowej albo przerwania nauki z winy funkcjonariusza;

2) zwolnienia ze służby przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, z przyczyn określonych w art. 107 ust. 1 pkt 2-8, ust. 2 pkt 1, 2, 4, 6, 8-11 oraz ust. 3.

5. Zwrot kosztów poniesionych na naukę i utrzymanie funkcjonariusza następuje w wysokości:

1) kosztów poniesionych przez SOP - w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oraz art. 107 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 pkt 2 i 6;

2) proporcjonalnej do pozostałego wynikającego z umowy okresu służby pełnionej po zakończeniu nauki - w pozostałych przypadkach.

6. Koszty, o których mowa w ust. 3 i 5, nie obejmują uposażenia funkcjonariusza.

7. Komendant SOP może zwolnić funkcjonariusza z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5, w całości albo w części na pisemny wniosek funkcjonariusza uzasadniony jego szczególną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.

8. Przepisy art. 154-157 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 22.

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.7)) w art. 444:

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach, z wyłączeniem Wojskowej Akademii Medycznej, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych studiów.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych, z wyłączeniem studiów prowadzonych na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Wojskowej Akademii Medycznej, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych studiów.”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Wojskowej Akademii Medycznej, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych studiów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 23.

Do spraw, o których mowa w:

1) art. 34a ustawy zmienianej w art. 17,

2) art. 90a ustawy zmienianej w art. 18,

3) art. 106 ustawy zmienianej w art. 19

- wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 24.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 444 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 22 tracą moc z dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 444 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak niepóźniej niż z dniem 1 października 2027 r., i mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 444 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 22, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19 tracą moc z dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19, jednak niepóźniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 106 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 25.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 20, art. 22 i art. 24 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2026 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa oraz ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635 i 637.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760 i 815.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871, z 2025 r. poz. 179, 718, 1366 i 1823 oraz z 2026 r. poz. 646 i 815.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760 i 815.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871, z 2025 r. poz. 179, 718, 1366 i 1823 oraz z 2026 r. poz. 646 i 815.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635 i 637.

Załącznik 1. [WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU SKARBU PAŃSTWA, KTÓRYMI GOSPODARUJE STAROSTA, POZOSTAJĄCYCH W TRWAŁYM ZARZĄDZIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ ORAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POWIERZONYCH AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO DO WYKONYWANIA W JEGO IMIENIU I NA JEGO RZECZ PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW RZECZOWYCH]

Załącznik do ustawy
z dnia 29 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 821)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU SKARBU PAŃSTWA, KTÓRYMI GOSPODARUJE STAROSTA, POZOSTAJĄCYCH W TRWAŁYM ZARZĄDZIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ ORAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POWIERZONYCH AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO DO WYKONYWANIA W JEGO IMIENIU I NA JEGO RZECZ PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW RZECZOWYCH

1) nieruchomość położona przy ul. Legionów 83 w Łodzi, składająca się z działki zabudowanej 4 budynkami o kubaturze 13 576 m3 i powierzchni użytkowej 2800,24 m2, o numerze ewidencyjnym 64/1, obręb P-8, o powierzchni 0,2883 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00068256/7;

2) nieruchomości położone przy ul. 1 Maja 90 w Łodzi, składające się z:

a) działek niezabudowanych o numerach ewidencyjnych: 16/44, 16/102, 16/118, 16/122, 16/128, 16/131, 16/134, 16/136 oraz 22, obręb P-17, o łącznej powierzchni 0,4231 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00058687/4,

b) działek zabudowanych 22 obiektami o kubaturze 104 271 m3 i powierzchni użytkowej 21 422,73 m2, o numerach ewidencyjnych: 16/51, 16/81, 16/82, 16/83, 16/101, 16/104, 16/105, 16/107, 16/108, 16/110, 16/112, 16/114, 16/116, 16/120, 16/124, 16/126, 16/127, 16/129, 16/130, 16/132, 16/133, 16/138, 16/140, 21, 23, 25/5, 25/6, obręb P-17, o łącznej powierzchni 4,3258 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00058687/4, oraz działki o numerze ewidencyjnym 16/84, obręb P-17, o powierzchni 0,8085 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00338050/7;

3) nieruchomości położone przy ul. 6 Sierpnia 92 w Łodzi, składające się z:

a) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 34/3, obręb P-17, o powierzchni 0,0037 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00047245/4,

b) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 35/1, obręb P-17, o powierzchni 0,0192 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00000507/8,

c) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 41/6, obręb P-17, o powierzchni 0,2005 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00003220/3,

d) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 32/6, obręb P-17, o powierzchni 0,0244 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00271278/3,

e) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 32/14, obręb P-17, o powierzchni 0,0218 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00289348/4,

f) działek zabudowanych 36 obiektami o kubaturze 157 052 m3 i powierzchni użytkowej 34 979,89 m2, o numerach ewidencyjnych: 41/2, 41/3, 41/4, 41/7, obręb P-17, o łącznej powierzchni 5,9745 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00003220/3, działki o numerze ewidencyjnym 41/14, obręb P-17, o powierzchni 0,7490 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00047245/4, działki o numerze ewidencyjnym 41/22, obręb P-17, o łącznej powierzchni 4,0508 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00003219/3, działki o numerze ewidencyjnym 32/13, obręb P-17, o łącznej powierzchni 0,0026 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00000507/8;

4) nieruchomość położona przy ul. Gdańskiej 89 w Łodzi, składająca się z działki zabudowanej 3 budynkami o kubaturze 5379 m3 i powierzchni użytkowej 1115,94 m2, o numerze ewidencyjnym 245/3, obręb P-19, o powierzchni 0,1217 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00068487/5;

5) nieruchomość położona w m. Jeżewo, składająca się z:

a) działki zabudowanej 11 obiektami o kubaturze 10 513 m3 i powierzchni użytkowej 1734,48 m2, o numerze ewidencyjnym 560/9, obręb 0005 Biała, o powierzchni 32,6587 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1G/00015621/5,

b) działek niezabudowanych o numerach ewidencyjnych 560/5 i 560/8, obręb 0005 Biała, o łącznej powierzchni 1,2031 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1G/00102256/2,

c) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 569, obręb 0005 Biała, o powierzchni 0,0845 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1G/00015621/5.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-22
  • Data wejścia w życie: 2026-06-23
  • Data obowiązywania: 2026-06-23
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 816

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 817

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 820

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 29 października 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 818

REKLAMA

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 29 października 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 819

USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 821

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 822

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 823

USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 815

USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 810

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 807

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 809

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 812

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 811

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 814

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 813

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 808

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 806

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 805

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 804

REKLAMA