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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 821
USTAWA
z dnia 29 maja 2026 r.
o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej1)
Art. 1.
2. Siedzibą Akademii jest Łódź.
3. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej.
Art. 2.
2. W przypadku nieuzyskania kategorii naukowej A+, A albo B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej w następstwie drugiej po utworzeniu Akademii ewaluacji jakości działalności naukowej Akademia posługuje się nazwą „Wojskowa Uczelnia Medyczna”.
Art. 3.
2. Kształcenie na studiach podyplomowych Akademia realizuje we współpracy z instytutami badawczymi oraz podmiotami leczniczymi, wobec których Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór, w szczególności z Wojskowym Instytutem Medycznym - Państwowym Instytutem Badawczym.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
1) Komendanta Głównego Policji na zasadach określonych w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.3));
2) Komendanta Głównego Straży Granicznej na zasadach określonych w art. 90a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 367, 646 i 815);
3) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zasadach określonych w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 252 i 646);
4) Komendanta Służby Ochrony Państwa na zasadach określonych w art. 157a ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 34, z późn. zm.4)).
2. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Służby Ochrony Państwa, każdy w zakresie swojej właściwości, uzgadnia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych maksymalną liczbę funkcjonariuszy kierowanych na studia w Akademii.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określa wielkość potrzeb służb jemu podległych lub przez niego nadzorowanych w zakresie kształcenia studentów w poszczególnych zawodach medycznych i zgłasza tę wielkość Ministrowi Obrony Narodowej w celu wykorzystania przy ustalaniu limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Akademii.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, corocznie ustala i przekazuje subwencję na działalność dydaktyczną na kształcenie studentów, o których mowa w ust. 1.
Art. 7.
2. Z dniem utworzenia Akademia nabywa prawo własności nieruchomości, o których mowa w ust. 1. Podstawę ujawnienia prawa własności Akademii w księgach wieczystych stanowi decyzja stwierdzająca nabycie nieruchomości wydana przez starostę albo dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego oraz załączony do decyzji protokół zdawczo-odbiorczy.
3. Z dniem utworzenia Akademia nabywa prawo własności składników rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa, pozostających na wyposażeniu nieruchomości, o których mowa w ust. 1.
4. Akademia jest obowiązana do ustanowienia na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwą jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej podległą Ministrowi Obrony Narodowej prawa użytkowania na części nieruchomości, o których mowa w ust. 1, które w dniu utworzenia Akademii są wykorzystywane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Mienie Akademii stanowią także prawa nabyte przez Akademię lub przyznane Akademii, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego nabycie wynika.
6. Mienie stanowiące pierwsze wyposażenie Akademii zostanie odniesione na fundusz zasadniczy.
7. Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do ustawy.
Art. 8.
Art. 9.
2. Akademia może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w art. 89 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
3. Na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wsparcia organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych oraz związanych z ogłoszeniem stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej Akademia może wydzielać mienie i zasoby kadrowe, w tym z podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
2. Kadencja organów Akademii wybranych zgodnie z ust. 1 trwa do dnia wyboru nowych organów zgodnie ze statutem uchwalonym przez senat Akademii i zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w art. 11.
3. Pierwsza kadencja senatu Akademii wybranego zgodnie z ust. 1 trwa do dnia 31 sierpnia 2028 r.
4. Pierwszej kadencji senatu Akademii wybranego zgodnie z ust. 1 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Art. 13.
2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi przekazuje nieodpłatnie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między rektorem tego uniwersytetu a rektorem Akademii dokumenty, archiwalia, insygnia, symbole oraz inne materialne składniki tradycji wojskowej pozostające w jego posiadaniu, związane z działalnością Wojskowej Akademii Medycznej, o której mowa w ust. 1.
3. Akademia jest uprawniona do korzystania z dorobku naukowego i dydaktycznego Wojskowej Akademii Medycznej, o której mowa w ust. 1.
Art. 14.
2. Akademia kultywuje dorobek i tradycje Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.
3. Pracownicy Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi w rozumieniu przepisów dotychczasowych z dniem likwidacji tego centrum stają się pracownikami Akademii, zgodnie z art. 23[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25 i 473).
4. Należności i zobowiązania Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi z dniem likwidacji tego centrum stają się należnościami i zobowiązaniami Akademii.
5. Akademia wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.
6. Sprawy prowadzone przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi wszczęte i niezakończone przed dniem likwidacji tego centrum przejmuje Akademia.
7. Uczestnicy kursów prowadzonych przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi z dniem likwidacji tego centrum stają się uczestnikami innych form kształcenia w Akademii.
Art. 15.
2. Żołnierze, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przed rokiem akademickim 2027/2028, kontynuują to kształcenie w tym uniwersytecie na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Nabór na studia na kierunku lekarskim na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2026/2027 oraz kształcenie studentów przyjętych na te studia prowadzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi na podstawie przepisów dotychczasowych.
4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustala i przekazuje Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi subwencję na działalność dydaktyczną związaną z kształceniem żołnierzy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. Umowy określające warunki zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie i naukę w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, których stroną była Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, stają się umowami, których stroną jest Akademia.
Art. 16.
Art. 17.
1) w art. 34 w ust. 8 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) studiów na kierunku lekarskim, na podstawie skierowania, o którym mowa w art. 34a, i uzyskanie dyplomu ich ukończenia - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4;
4) studiów na kierunku medycznym przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego lub fizjoterapeuty, na podstawie skierowania, o którym mowa w art. 34a, i uzyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3.”;
2) w art. 34a:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W przypadku skierowania na koszt Policji, o którym mowa w ust. 1, z policjantem zawiera się umowę, jeżeli koszt nauki i utrzymania w dniu skierowania przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w danym roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).
3. Policjant jest obowiązany do zwrotu kosztów nauki i utrzymania, które zostały pokryte z budżetu Policji, w przypadku zwolnienia go ze służby przed upływem:
1) 3 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo
2) 5 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo
3) 10 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
- chyba że zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn określonych w art. 41 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 6 i 7.”,
b) w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „art. 41 ust. 1 pkt 3-5, ust. 2 pkt 1, 2, 5, 7-9 oraz ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 41 ust. 1 pkt 2-5, ust. 2 pkt 1, 2, 5, 7a-9 oraz ust. 3”,
c) w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „art. 41 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2 pkt 2 i 8” zastępuje się wyrazami „art. 41 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt 2 i 8”,
d) w ust. 6 i 7 wyrazy „w ust. 3,” zastępuje się wyrazami „w ust. 3 i 5,”.
Art. 18.
1) w art. 37b:
a) w ust. 1a:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) chorążych - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu dyplomu ich ukończenia;”,
- dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) oficerskie - po ukończeniu studiów drugiego stopnia i uzyskaniu dyplomu ich ukończenia.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 oraz w ust. 1a pkt 2-4, stanowią kwalifikacje specjalistyczne.”,
c) w ust. 4 po wyrazach „pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej” dodaje się przecinek i wyrazy „nauki w zakresie, o którym mowa w ust. 1a pkt 4,”,
d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się ukończenie studiów na kierunku lekarskim i uzyskanie dyplomu ich ukończenia.”;
2) w art. 37c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „lub ukończył naukę w zakresie, o którym mowa w art. 37b ust. 1a pkt 4.”;
3) w art. 55 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „albo ukończył naukę w zakresie, o którym mowa w art. 37b ust. 1a pkt 4, lub studia na kierunku lekarskim i uzyskał dyplom ich ukończenia.”;
4) w art. 90a:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku skierowania na koszt Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, poza Straż Graniczną, z funkcjonariuszem zawiera się umowę, jeżeli koszt nauki i utrzymania w dniu skierowania przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w danym roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).”,
b) w ust. 2a po wyrazach „na studia do WSSG” dodaje się wyrazy „albo na studia przygotowujące do wykonywania zawodów medycznych”,
c) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „w art. 45 ust. 1 pkt 3-5, ust. 2 pkt 1, 2, 5, 6 i 8-11 oraz ust. 3” zastępuje się wyrazami „w art. 45 ust. 1 pkt 2-5, ust. 2 pkt 1, 2, 5, 6 i 9-11 oraz ust. 3”,
d) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „art. 45 ust. 1 pkt 3-5” zastępuje się wyrazami „art. 45 ust. 1 pkt 2-5”,
e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Funkcjonariusz jest obowiązany do zwrotu kosztów nauki i utrzymania, które zostały pokryte z budżetu Straży Granicznej, w przypadku zwolnienia go ze służby przed upływem:
1) 3 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo
2) 5 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo
3) 10 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
- chyba że zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn określonych w art. 45 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 7 i 8.”,
f) w ust. 5 wyrazy „w ust. 4,” zastępuje się wyrazami „w ust. 4 i 4a,”,
g) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Komendant Główny Straży Granicznej może zwolnić funkcjonariusza z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 4 i 4a, w całości albo w części na pisemny wniosek funkcjonariusza uzasadniony jego szczególną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.”.
Art. 19.
„1a. Ze strażakiem, którego zamierza się skierować na koszt Państwowej Straży Pożarnej do szkoły, na przeszkolenie lub studia, zawiera się umowę, jeżeli koszt nauki i utrzymania w dniu skierowania przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w danym roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).
1b. Strażak jest obowiązany do zwrotu kosztów nauki i utrzymania, które zostały pokryte z budżetu Państwowej Straży Pożarnej, w przypadku zwolnienia go ze służby przed upływem:
1) 3 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo
2) 5 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo
3) 10 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
- chyba że zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn określonych w art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 4 i 6.
1c. Umowa, o której mowa w ust. 1a, określa wzajemne prawa i obowiązki stron związane ze skierowaniem, w szczególności warunki zwrotu kosztów poniesionych na naukę i utrzymanie strażaka, w przypadku:
1) nieukończenia przez niego szkoły, przeszkolenia lub studiów w wyniku uzyskania negatywnej oceny końcowej albo przerwania nauki z winy strażaka;
2) zwolnienia ze służby w okresie, o którym mowa w ust. 1b, z przyczyn określonych w art. 43 ust. 2 pkt 2-6 oraz ust. 3 pkt 2, 4a, 5 i 7.
1d. Zwrot poniesionych kosztów następuje w wysokości:
1) kosztów poniesionych przez Państwową Straż Pożarną;
2) proporcjonalnej do pozostałego, wynikającego z umowy, okresu służby pełnionej po zakończeniu nauki.
1e. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1b i 1d, nie obejmuje uposażenia strażaka.
1f. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić strażaka z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1b i 1d, w całości albo w części na pisemny wniosek strażaka uzasadniony jego szczególną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.”.
Art. 20.
1) w art. 2 uchyla się ust. 6;
2) w art. 7 skreśla się wyrazy „art. 2 ust. 6 i”.
Art. 21.
1) w art. 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do funkcjonariuszy skierowanych na przeszkolenie, do szkoły, na studia wyższe lub podyplomowe w kraju albo za granicą lub na aplikację w zawodach prawniczych, które są realizowane poza SOP, skierowanych na szkolenie w systemie skoszarowanym, przebywających w podróży służbowej albo pełniących dyżury domowe.”;
2) w art. 119 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Na pierwszy stopień chorążego SOP może być mianowany funkcjonariusz, który ukończył studia przygotowujące do wykonywania zawodów medycznych na podstawie skierowania przez Komendanta SOP i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego lub fizjoterapeuty. Przepisów ust. 1 pkt 2, ust. 3 oraz 5-9 nie stosuje się.”;
3) w art. 120:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odbył przeszkolenie specjalistyczne zakończone zdaniem egzaminu oficerskiego przed komisją powołaną przez Komendanta SOP albo odbył przeszkolenie specjalistyczne zakończone zdaniem egzaminu oficerskiego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na pierwszy stopień oficerski SOP może być mianowany funkcjonariusz, który na podstawie skierowania przez Komendanta SOP ukończył studia na kierunku lekarskim i uzyskał dyplom ich ukończenia. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.”;
4) po art. 157 dodaje się art. 157a w brzmieniu:
„Art. 157a. 1. Funkcjonariusza można skierować do szkoły, na przeszkolenie lub na studia wyższe albo podyplomowe w kraju albo za granicą lub na aplikację w zawodach prawniczych, które są realizowane poza SOP.
2. W przypadku skierowania na koszt SOP, o którym mowa w ust. 1, z funkcjonariuszem zawiera się umowę, jeżeli koszt nauki i utrzymania w dniu skierowania przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w danym roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).
3. Funkcjonariusz jest obowiązany do zwrotu kosztów nauki i utrzymania, które zostały pokryte z budżetu SOP, w przypadku zwolnienia go ze służby przed upływem:
1) 3 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę trzykrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo
2) 5 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo
3) 10 lat od dnia ukończenia nauki, jeżeli koszt ten przekracza kwotę dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
- chyba że zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn określonych w art. 107 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 5 i 7.
4. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa wzajemne prawa i obowiązki stron związane ze skierowaniem, w szczególności warunki zwrotu kosztów poniesionych na naukę i utrzymanie funkcjonariusza, w przypadku:
1) nieukończenia szkoły, przeszkolenia, studiów wyższych albo podyplomowych w kraju albo za granicą lub aplikacji w zawodach prawniczych w wyniku uzyskania negatywnej oceny końcowej albo przerwania nauki z winy funkcjonariusza;
2) zwolnienia ze służby przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, z przyczyn określonych w art. 107 ust. 1 pkt 2-8, ust. 2 pkt 1, 2, 4, 6, 8-11 oraz ust. 3.
5. Zwrot kosztów poniesionych na naukę i utrzymanie funkcjonariusza następuje w wysokości:
1) kosztów poniesionych przez SOP - w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oraz art. 107 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 pkt 2 i 6;
2) proporcjonalnej do pozostałego wynikającego z umowy okresu służby pełnionej po zakończeniu nauki - w pozostałych przypadkach.
6. Koszty, o których mowa w ust. 3 i 5, nie obejmują uposażenia funkcjonariusza.
7. Komendant SOP może zwolnić funkcjonariusza z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5, w całości albo w części na pisemny wniosek funkcjonariusza uzasadniony jego szczególną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.
8. Przepisy art. 154-157 stosuje się odpowiednio.”.
Art. 22.
1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach, z wyłączeniem Wojskowej Akademii Medycznej, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych studiów.
3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych, z wyłączeniem studiów prowadzonych na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Wojskowej Akademii Medycznej, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych studiów.”;
2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Wojskowej Akademii Medycznej, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych studiów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 23.
1) art. 34a ustawy zmienianej w art. 17,
2) art. 90a ustawy zmienianej w art. 18,
3) art. 106 ustawy zmienianej w art. 19
- wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 24.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19 tracą moc z dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19, jednak niepóźniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 106 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 25.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa oraz ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635 i 637.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760 i 815.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871, z 2025 r. poz. 179, 718, 1366 i 1823 oraz z 2026 r. poz. 646 i 815.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760 i 815.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871, z 2025 r. poz. 179, 718, 1366 i 1823 oraz z 2026 r. poz. 646 i 815.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635 i 637.
Załącznik do ustawy
z dnia 29 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 821)
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU SKARBU PAŃSTWA, KTÓRYMI GOSPODARUJE STAROSTA, POZOSTAJĄCYCH W TRWAŁYM ZARZĄDZIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ ORAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POWIERZONYCH AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO DO WYKONYWANIA W JEGO IMIENIU I NA JEGO RZECZ PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW RZECZOWYCH
1) nieruchomość położona przy ul. Legionów 83 w Łodzi, składająca się z działki zabudowanej 4 budynkami o kubaturze 13 576 m3 i powierzchni użytkowej 2800,24 m2, o numerze ewidencyjnym 64/1, obręb P-8, o powierzchni 0,2883 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00068256/7;
2) nieruchomości położone przy ul. 1 Maja 90 w Łodzi, składające się z:
a) działek niezabudowanych o numerach ewidencyjnych: 16/44, 16/102, 16/118, 16/122, 16/128, 16/131, 16/134, 16/136 oraz 22, obręb P-17, o łącznej powierzchni 0,4231 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00058687/4,
b) działek zabudowanych 22 obiektami o kubaturze 104 271 m3 i powierzchni użytkowej 21 422,73 m2, o numerach ewidencyjnych: 16/51, 16/81, 16/82, 16/83, 16/101, 16/104, 16/105, 16/107, 16/108, 16/110, 16/112, 16/114, 16/116, 16/120, 16/124, 16/126, 16/127, 16/129, 16/130, 16/132, 16/133, 16/138, 16/140, 21, 23, 25/5, 25/6, obręb P-17, o łącznej powierzchni 4,3258 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00058687/4, oraz działki o numerze ewidencyjnym 16/84, obręb P-17, o powierzchni 0,8085 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00338050/7;
3) nieruchomości położone przy ul. 6 Sierpnia 92 w Łodzi, składające się z:
a) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 34/3, obręb P-17, o powierzchni 0,0037 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00047245/4,
b) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 35/1, obręb P-17, o powierzchni 0,0192 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00000507/8,
c) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 41/6, obręb P-17, o powierzchni 0,2005 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00003220/3,
d) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 32/6, obręb P-17, o powierzchni 0,0244 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00271278/3,
e) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 32/14, obręb P-17, o powierzchni 0,0218 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00289348/4,
f) działek zabudowanych 36 obiektami o kubaturze 157 052 m3 i powierzchni użytkowej 34 979,89 m2, o numerach ewidencyjnych: 41/2, 41/3, 41/4, 41/7, obręb P-17, o łącznej powierzchni 5,9745 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00003220/3, działki o numerze ewidencyjnym 41/14, obręb P-17, o powierzchni 0,7490 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00047245/4, działki o numerze ewidencyjnym 41/22, obręb P-17, o łącznej powierzchni 4,0508 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00003219/3, działki o numerze ewidencyjnym 32/13, obręb P-17, o łącznej powierzchni 0,0026 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00000507/8;
4) nieruchomość położona przy ul. Gdańskiej 89 w Łodzi, składająca się z działki zabudowanej 3 budynkami o kubaturze 5379 m3 i powierzchni użytkowej 1115,94 m2, o numerze ewidencyjnym 245/3, obręb P-19, o powierzchni 0,1217 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1M/00068487/5;
5) nieruchomość położona w m. Jeżewo, składająca się z:
a) działki zabudowanej 11 obiektami o kubaturze 10 513 m3 i powierzchni użytkowej 1734,48 m2, o numerze ewidencyjnym 560/9, obręb 0005 Biała, o powierzchni 32,6587 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1G/00015621/5,
b) działek niezabudowanych o numerach ewidencyjnych 560/5 i 560/8, obręb 0005 Biała, o łącznej powierzchni 1,2031 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1G/00102256/2,
c) działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 569, obręb 0005 Biała, o powierzchni 0,0845 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta - KW nr LD1G/00015621/5.
- Data ogłoszenia: 2026-06-22
- Data wejścia w życie: 2026-06-23
- Data obowiązywania: 2026-06-23
- USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
- USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
- USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
- USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe
UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 29 października 2025 r.
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