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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 816

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 19 czerwca 2026 r.

w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów na podstawie art. 80c i art. 80cc-80ce ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Komendantowi Służby Ochrony Państwa, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, sądom, prokuraturze, organom Krajowej Administracji Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.

§ 3.

Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów, strażom gminnym (miejskim), Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, komornikom sądowym, administracyjnym organom egzekucyjnym, organom podatkowym, ministrowi właściwemu do spraw klimatu, ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw transportu, Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, Straży Leśnej i Straży Parku udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.

§ 4.

Organom Inspekcji Ochrony Środowiska udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1:

1) pkt 1-5 i 8-8b ustawy;

2) pkt 10 ustawy - w zakresie terminu badania technicznego;

3) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji pojazdu, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji;

4) pkt 16 ustawy;

5) pkt 17 ustawy - w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu;

6) pkt 18 ustawy - w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.

§ 5.

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1:

1) pkt 1-5, 7, 8 i 8b ustawy;

2) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju, roku produkcji pojazdu, pojemności skokowej silnika, maksymalnej mocy netto silnika, maksymalnej mocy netto silnika elektrycznego i rodzaju paliwa;

3) pkt 14, 17 i 20 ustawy.

§ 6.

Szefom wojskowych centrów rekrutacji udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1:

1) pkt 1 lit. b ustawy;

2) pkt 2 lit. a, b, d oraz e ustawy;

3) pkt 3 lit. a, b, d oraz e ustawy;

4) pkt 4 lit. a, b, d oraz e ustawy;

5) pkt 8b ustawy;

6) pkt 10 ustawy - w zakresie terminu badania technicznego i wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary;

7) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu i roku produkcji;

8) pkt 14 ustawy - w zakresie daty albo przedziału dat kradzieży i daty odnotowania odnalezienia pojazdu albo daty odwołania poszukiwań;

9) pkt 18 ustawy - w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.

§ 7.

Zakładom ubezpieczeń udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-8b, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21 i 22 ustawy.

§ 8.

Stacjom kontroli pojazdów udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy, z wyłączeniem danych osobowych, oraz pkt 8b, 9-13, 15, 15a, 17, 18, 21 i 22 ustawy.

§ 9.

Organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z prowadzeniem stref czystego transportu udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8, 8b, 13 i 17 ustawy.

§ 10.

Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8, 8b, 9-13, 15-18 i 21-22 ustawy.

§ 11.

Organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania oraz organom nadzoru górniczego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1:

1) pkt 1-5 i 8-8b ustawy;

2) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji pojazdu;

3) pkt 14 ustawy;

4) pkt 17 ustawy - w zakresie wyrejestrowania pojazdu.

§ 12.

Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej albo dyrektorowi centrum usług społecznych, pracownikowi socjalnemu udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1:

1) pkt 1-5, 7, 8 i 8b ustawy;

2) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji pojazdu;

3) pkt 14, 16 i 17 ustawy.

§ 13.

Organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8, 8b i 20 ustawy.

§ 14.

Organom administracji miar udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1:

1) pkt 1-5 ustawy;

2) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji pojazdu, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji;

3) pkt 16 ustawy;

4) pkt 17 ustawy - w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu;

5) pkt 18 ustawy - w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.

§ 15.

Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 13 i 18 ustawy.

§ 16.

Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy.

§ 17.

Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1:

1) pkt 1, 8, 9, 9a, 21 i 22 ustawy;

2) pkt 10 ustawy - w zakresie wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - w zakresie rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości;

3) pkt 13 ustawy - w zakresie:

a) marki,

b) modelu (nazwy handlowej),

c) rodzaju,

d) podrodzaju,

e) przeznaczenia,

f) kategorii,

g) roku produkcji,

h) dopuszczalnej masy całkowitej,

i) dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów,

j) maksymalnej masy całkowitej pojazdu,

k) maksymalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy z hamulcem,

l) maksymalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy bez hamulca,

m) poziomu emisji zanieczyszczeń (normy EURO),

n) indywidualnej emisji CO2 określonej w pozycji 49.5 świadectwa zgodności, jeżeli dotyczy,

o) daty pierwszej rejestracji pojazdu,

p) rodzaju paliwa,

q) rodzaju pierwszego paliwa alternatywnego,

r) rodzaju drugiego paliwa alternatywnego,

s) maksymalnej mocy netto silnika,

t) liczby miejsc siedzących,

u) kodu nadwozia, w tym w stosownych przypadkach - cyfr uzupełniających, jeżeli dotyczy,

v) maksymalnej prędkości w km/h, jeżeli dotyczy,

w) informacji, że pojazd jest bezemisyjny, określonej w pozycji 49.2 świadectwa zgodności, jeżeli dotyczy,

x) podgrupy/grupy pojazdu określonej w pozycji 49.7 świadectwa zgodności, jeżeli dotyczy.

§ 18.

Podmiotowi odpowiedzialnemu za prowadzenie katalogu, o którym mowa w art. 80bh ust. 8 ustawy, udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 6, 10, 13, 17 i 18 ustawy.

§ 19.

Właścicielowi pojazdu, posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną oraz użytkownikowi pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o którego rejestrację wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu), udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 i 20-22 ustawy, dotyczące ich pojazdów.

§ 20.

Podmiotom, o których mowa w art. 80cd ust. 1 ustawy, mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 i 20-22 ustawy.

§ 21.

Krajowemu Koordynatorowi Prac Badawczych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, b, d, e, pkt 6, 8-8b, 10 i 21a ustawy.

§ 22.

Do ponownego wykorzystywania mogą być udostępnione:

1) dane, o których mowa w art. 80b ust. 1:

a) pkt 2-4 i 8a ustawy - w zakresie identyfikatora jednostki podziału terytorialnego i nazwy miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT,

b) pkt 6 ustawy - z wyłączeniem cech identyfikujących dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia,

c) pkt 8 ustawy - w zakresie oznaczenia organu wydającego dokument i celu wydania pozwolenia czasowego,

d) pkt 8b ustawy - z wyłączeniem numeru VIN oraz numeru nadwozia (podwozia) lub ramy pojazdu, oznaczenia podmiotu wprowadzającego dane oraz daty i godziny wprowadzenia danych,

e) pkt 9 i 9a ustawy - w zakresie rodzaju tablic rejestracyjnych lub profesjonalnych tablic rejestracyjnych ze względu na ich przeznaczenie oraz wielkość,

f) pkt 10 ustawy - w zakresie daty wykonania badania technicznego, wyniku badania technicznego, rodzaju badania technicznego, rodzaju dodatkowego badania technicznego oraz wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary,

g) pkt 12-14 ustawy,

h) pkt 17 ustawy - w zakresie wyrejestrowania pojazdu,

i) pkt 21 ustawy - w zakresie daty i przyczyny wymiany drogomierza, wartości odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary oraz wyniku odczytu wskazania drogomierza,

j) pkt 22 ustawy - w zakresie daty i wartości odczytu wskazania drogomierza w czasie kontroli wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości, oznaczenia podmiotu dokonującego kontroli;

2) oznaczenie formy prawnej właściciela lub posiadacza pojazdu;

3) typ i stan dokumentu;

4) status rejestracji;

5) identyfikator, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 80bb ust. 4 ustawy.

§ 23.

1. Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 5, § 7, § 12, § 13, § 19 i § 20 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z późn. zm.3)).

2. Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 19 i § 20 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8c ustawy, udostępnia się od dnia 18 stycznia 2027 r.

3. Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 10, § 19, § 20 i § 21 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 21a ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 2165).

4. Podmiotom wskazanym w § 2 i § 3 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 23 ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517 oraz z 2023 r. poz. 1394).

§ 24.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2026 r.4)

Minister Cyfryzacji: wz. D. Standerski

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328, z 2022 r. poz. 1002, z 2023 r. poz. 1123 i 1234 oraz z 2025 r. poz. 1676.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1076 oraz z 2025 r. poz. 846), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1843).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-22
  • Data wejścia w życie: 2026-06-24
  • Data obowiązywania: 2026-06-24
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