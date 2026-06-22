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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 816
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Na podstawie art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
1) pkt 1-5 i 8-8b ustawy;
2) pkt 10 ustawy - w zakresie terminu badania technicznego;
3) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji pojazdu, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji;
4) pkt 16 ustawy;
5) pkt 17 ustawy - w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu;
6) pkt 18 ustawy - w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§ 5.
1) pkt 1-5, 7, 8 i 8b ustawy;
2) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju, roku produkcji pojazdu, pojemności skokowej silnika, maksymalnej mocy netto silnika, maksymalnej mocy netto silnika elektrycznego i rodzaju paliwa;
3) pkt 14, 17 i 20 ustawy.
§ 6.
1) pkt 1 lit. b ustawy;
2) pkt 2 lit. a, b, d oraz e ustawy;
3) pkt 3 lit. a, b, d oraz e ustawy;
4) pkt 4 lit. a, b, d oraz e ustawy;
5) pkt 8b ustawy;
6) pkt 10 ustawy - w zakresie terminu badania technicznego i wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary;
7) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu i roku produkcji;
8) pkt 14 ustawy - w zakresie daty albo przedziału dat kradzieży i daty odnotowania odnalezienia pojazdu albo daty odwołania poszukiwań;
9) pkt 18 ustawy - w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
1) pkt 1-5 i 8-8b ustawy;
2) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji pojazdu;
3) pkt 14 ustawy;
4) pkt 17 ustawy - w zakresie wyrejestrowania pojazdu.
§ 12.
1) pkt 1-5, 7, 8 i 8b ustawy;
2) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji pojazdu;
3) pkt 14, 16 i 17 ustawy.
§ 13.
§ 14.
1) pkt 1-5 ustawy;
2) pkt 13 ustawy - w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji pojazdu, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji;
3) pkt 16 ustawy;
4) pkt 17 ustawy - w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu;
5) pkt 18 ustawy - w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
1) pkt 1, 8, 9, 9a, 21 i 22 ustawy;
2) pkt 10 ustawy - w zakresie wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - w zakresie rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości;
3) pkt 13 ustawy - w zakresie:
a) marki,
b) modelu (nazwy handlowej),
c) rodzaju,
d) podrodzaju,
e) przeznaczenia,
f) kategorii,
g) roku produkcji,
h) dopuszczalnej masy całkowitej,
i) dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów,
j) maksymalnej masy całkowitej pojazdu,
k) maksymalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy z hamulcem,
l) maksymalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy bez hamulca,
m) poziomu emisji zanieczyszczeń (normy EURO),
n) indywidualnej emisji CO2 określonej w pozycji 49.5 świadectwa zgodności, jeżeli dotyczy,
o) daty pierwszej rejestracji pojazdu,
p) rodzaju paliwa,
q) rodzaju pierwszego paliwa alternatywnego,
r) rodzaju drugiego paliwa alternatywnego,
s) maksymalnej mocy netto silnika,
t) liczby miejsc siedzących,
u) kodu nadwozia, w tym w stosownych przypadkach - cyfr uzupełniających, jeżeli dotyczy,
v) maksymalnej prędkości w km/h, jeżeli dotyczy,
w) informacji, że pojazd jest bezemisyjny, określonej w pozycji 49.2 świadectwa zgodności, jeżeli dotyczy,
x) podgrupy/grupy pojazdu określonej w pozycji 49.7 świadectwa zgodności, jeżeli dotyczy.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
1) dane, o których mowa w art. 80b ust. 1:
a) pkt 2-4 i 8a ustawy - w zakresie identyfikatora jednostki podziału terytorialnego i nazwy miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT,
b) pkt 6 ustawy - z wyłączeniem cech identyfikujących dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia,
c) pkt 8 ustawy - w zakresie oznaczenia organu wydającego dokument i celu wydania pozwolenia czasowego,
d) pkt 8b ustawy - z wyłączeniem numeru VIN oraz numeru nadwozia (podwozia) lub ramy pojazdu, oznaczenia podmiotu wprowadzającego dane oraz daty i godziny wprowadzenia danych,
e) pkt 9 i 9a ustawy - w zakresie rodzaju tablic rejestracyjnych lub profesjonalnych tablic rejestracyjnych ze względu na ich przeznaczenie oraz wielkość,
f) pkt 10 ustawy - w zakresie daty wykonania badania technicznego, wyniku badania technicznego, rodzaju badania technicznego, rodzaju dodatkowego badania technicznego oraz wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary,
g) pkt 12-14 ustawy,
h) pkt 17 ustawy - w zakresie wyrejestrowania pojazdu,
i) pkt 21 ustawy - w zakresie daty i przyczyny wymiany drogomierza, wartości odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary oraz wyniku odczytu wskazania drogomierza,
j) pkt 22 ustawy - w zakresie daty i wartości odczytu wskazania drogomierza w czasie kontroli wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości, oznaczenia podmiotu dokonującego kontroli;
2) oznaczenie formy prawnej właściciela lub posiadacza pojazdu;
3) typ i stan dokumentu;
4) status rejestracji;
5) identyfikator, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 80bb ust. 4 ustawy.
§ 23.
2. Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 19 i § 20 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8c ustawy, udostępnia się od dnia 18 stycznia 2027 r.
3. Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 10, § 19, § 20 i § 21 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 21a ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 2165).
4. Podmiotom wskazanym w § 2 i § 3 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 23 ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517 oraz z 2023 r. poz. 1394).
§ 24.
Minister Cyfryzacji: wz. D. Standerski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328, z 2022 r. poz. 1002, z 2023 r. poz. 1123 i 1234 oraz z 2025 r. poz. 1676.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1076 oraz z 2025 r. poz. 846), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1843).
- Data ogłoszenia: 2026-06-22
- Data wejścia w życie: 2026-06-24
- Data obowiązywania: 2026-06-24
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
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