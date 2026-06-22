§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1588 oraz z 2026 r. poz. 270) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych, przez które rozumie się procedury niezbędne z punktu widzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego, według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, w polskiej wersji uznanej przez płatnika za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń, z wyłączeniem świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a jeżeli kod dotyczy procedury:”,

b) w pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) numer prawa wykonywania zawodu albo indywidualny identyfikator wpisu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1730), w przypadku osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, a w przypadku gdy osoba wykonuje zawód medyczny, dla którego nie jest przyznawany numer prawa wykonywania zawodu albo indywidualny identyfikator wpisu - numer PESEL,”,

c) w pkt 20 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„informacje dotyczące harmonogramu przyjęć, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy, zwanego dalej „harmonogramem przyjęć”, z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 23h ust. 2 pkt 1 ustawy:”;

2) w § 8:

a) w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) informacja o rezerwacji terminu - w przypadku gdy świadczeniobiorca w chwili wpisu na listę oczekujących wybrał termin późniejszy niż wskazany przez świadczeniodawcę oraz w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 9b ustawy; informacja ta nie jest wpisywana w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 23h ust. 2 pkt 1 ustawy,”,

b) w ust. 4:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Świadczeniodawcy udzielający w ramach umowy z Funduszem świadczeń w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 23h ust. 2 pkt 1 ustawy, albo stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne przekazują Funduszowi:”;

- uchyla się pkt 4,

c) w ust. 5 uchyla się pkt 2,

d) uchyla się ust. 6,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dane dotyczące harmonogramów przyjęć prowadzonych przez świadczeniodawców, o których mowa w ust. 3, w zakresie liczby osób wpisanych w harmonogramie przyjęć oraz liczby osób oczekujących, które Fundusz ma obowiązek publikować na swojej stronie internetowej zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, są wyliczane automatycznie przez aplikację, w której są prowadzone listy oczekujących.”,

f) uchyla się ust. 8;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli „Kody jednostek statystycznych świadczeń”:

a) w lp. 1 objaśnienie do jednostki statystycznej „Pobyt w oddziale szpitalnym” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie udzielone w oddziale szpitalnym na rzecz pacjenta formalnie przyjętego do podmiotu leczniczego, z wyłączeniem:

- świadczeń uznanych za leczenie jednego dnia,

- świadczeń uznanych za pobyt na oddziale szpitalnym nieprzekraczający 12 godzin, dla których data przyjęcia świadczeniobiorcy do szpitala jest równa dacie jego wypisu,

- świadczeń w izbie przyjęć albo szpitalnym oddziale ratunkowym, dla których jest właściwa jednostka oznaczona kodem 23 albo 24.”,

b) w lp. 17 objaśnienie do jednostki statystycznej „Bilans zdrowia” otrzymuje brzmienie:

„Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży prowadzone w określonych grupach wieku albo profilaktyczne badania lekarskie osób dorosłych realizowane zgodnie z warunkami udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31d ustawy.”,

c) w lp. 21 objaśnienie do jednostki statystycznej „Świadczenie profilaktyczne” otrzymuje brzmienie:

„Obejmuje pozostałe badania profilaktyczne, nieprzyporządkowane jednostkom statystycznym o kodach 5, 7, 17, 19 i 20.”,

d) uchyla się lp. 25,

e) dodaje się lp. 26 w brzmieniu:

26 Pobyt dzienny w oddziale szpitalnym nieprzekraczający 12 godzin 26 Świadczenie udzielone w oddziale szpitalnym w czasie niedłuższym niż 12 godzin od przyjęcia świadczeniobiorcy do szpitala, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31d ustawy określających świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, dla którego data przyjęcia świadczeniobiorcy do szpitala jest równa dacie jego wypisu. W przypadku gdy leczenie trwa dłużej niż 12 godzin albo data przyjęcia świadczeniobiorcy do szpitala jest różna od daty jego wypisu, świadczenie jest kwalifikowane jako pobyt w oddziale szpitalnym albo leczenie jednego dnia.

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 13 „Kod tytułu uprawnienia dodatkowego” w części IV „Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania” wiersz dotyczący art. 57 ust. 2 pkt 15 ustawy otrzymuje brzmienie:

art. 57 ust. 2 pkt 15 ustawy prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych bez wymaganego skierowania dla dzieci i młodzieży dzieci i młodzież 57M1 osoby dorosłe korzystające ze świadczeń, w związku z procesem terapeutycznym dzieci i młodzieży 57M2

b) w tabeli nr 15 „Kod kategorii świadczeniobiorcy wpisanego w harmonogramie przyjęć” lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Oczekujący osoba wpisana w harmonogramie przyjęć, z wyznaczonym terminem udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej - dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej: - na które są prowadzone listy oczekujących, - o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 23h ust. 2 pkt 1 ustawy (świadczeń objętych obowiązkiem prowadzenia centralnej elektronicznej rejestracji) 2 osoba umieszczona w centralnym wykazie oczekujących, oczekująca na wyznaczenie terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej - dotyczy świadczeń objętych obowiązkiem prowadzenia centralnej elektronicznej rejestracji 7

c) w tabeli nr 16 „Kod przyczyny skreślenia z harmonogramu przyjęć” po lp. 12 dodaje się wiersze w brzmieniu:

Przyczyny mające zastosowanie wyłącznie przy skreślaniu z harmonogramu przyjęć w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 23h ust. 2 pkt 1 ustawy (świadczeń objętych obowiązkiem prowadzenia centralnej elektronicznej rejestracji) 13 Informacja, że osoba jest wpisana w harmonogramie przyjęć u innego świadczeniodawcy na to samo świadczenie 14

5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia dodaje się część VI w brzmieniu:

„VI. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej:

1) w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym dla dorosłych wentylowanych mechanicznie;

2) w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wentylowanych mechanicznie.”;

6) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części I w tabeli uchyla się lp. 3, 4, 7 i 9.