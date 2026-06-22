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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 819
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 maja 2026 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 29 października 2025 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 maja 2026 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 29 października 2025 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 1 lipca 2026 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 17 umowy z dniem jej wejścia w życie traci moc Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2007 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 1382).
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
- Data ogłoszenia: 2026-06-22
- Data wejścia w życie: 2026-06-22
- Data obowiązywania: 2026-06-22
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe
UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 29 października 2025 r.
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