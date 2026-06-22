§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji (Dz. U. poz. 2504) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1-18 i 20 - zapewnia się organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów,”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) pkt 1, 2, 5, 8-8b, 9, 9a, 13 i 15-18 - zapewnia się stacjom demontażu i punktom zbierania pojazdów,”;

2) w § 9 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) pkt 1 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8c ustawy, zapewnia się od dnia 18 stycznia 2027 r.”.