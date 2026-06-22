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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 817
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 18 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
Na podstawie art. 80bb ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pkt 1-18 i 20 - zapewnia się organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów,”,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) pkt 1, 2, 5, 8-8b, 9, 9a, 13 i 15-18 - zapewnia się stacjom demontażu i punktom zbierania pojazdów,”;
2) w § 9 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) pkt 1 - dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8c ustawy, zapewnia się od dnia 18 stycznia 2027 r.”.
§ 2.
Minister Cyfryzacji: wz. D. Standerski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180.
- Data ogłoszenia: 2026-06-22
- Data wejścia w życie: 2026-06-30
- Data obowiązywania: 2026-06-30
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
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