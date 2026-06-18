§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 1422) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) podpis i pieczątkę kierownika podmiotu doktoryzującego albo osoby przez niego upoważnionej zawierającą: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce - w przypadku dyplomu w postaci papierowej;”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) dane kierownika podmiotu doktoryzującego albo osoby przez niego upoważnionej: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie - w przypadku dyplomu w postaci elektronicznej;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową podmiotu doktoryzującego - w przypadku dyplomu w postaci papierowej;”,

d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, o której mowa w art. 347a ust. 8 ustawy - w przypadku dyplomu w postaci elektronicznej;”,

e) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) numer dyplomu i jego identyfikator w repozytorium dyplomów elektronicznych, zwanym dalej „RDE”, chyba że dyplom został wydany wyłącznie w postaci papierowej.”;

2) w § 3:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) podpis i pieczątkę kierownika podmiotu habilitującego albo osoby przez niego upoważnionej zawierającą: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce - w przypadku dyplomu w postaci papierowej;”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) dane kierownika podmiotu habilitującego albo osoby przez niego upoważnionej: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie - w przypadku dyplomu w postaci elektronicznej;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową podmiotu habilitującego - w przypadku dyplomu w postaci papierowej;”,

d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, o której mowa w art. 347a ust. 8 ustawy - w przypadku dyplomu w postaci elektronicznej;”,

e) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) numer dyplomu i jego identyfikator w RDE, chyba że dyplom został wydany wyłącznie w postaci papierowej.”;

3) w § 4:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ustępie:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Odpis dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w postaci papierowej sporządza się, umieszczając na druku tego dyplomu:”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podpis i pieczątkę kierownika podmiotu wydającego albo osoby przez niego upoważnionej zawierającą: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce;”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Na odpisie dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w postaci elektronicznej umieszcza się informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz:

1) dane kierownika podmiotu wydającego albo osoby przez niego upoważnionej: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie;

2) kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, o której mowa w art. 347a ust. 8 ustawy.”;

4) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podpis i pieczątkę kierownika podmiotu wydającego duplikat albo osoby przez niego upoważnionej zawierającą: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce;”;

5) § 6 i § 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. 1. W przypadku dokumentu:

1) w postaci papierowej, o którym mowa w § 2-5, sprostowania oraz zmiany danych osobowych dokonuje się przez:

a) skreślenie nieprawidłowych danych i wpisanie nad nimi poprawnych danych oraz umieszczenie na dokumencie, uprzednio złożonym w podmiocie, który go wydał:

- adnotacji o sprostowaniu albo o zmianie danych osobowych,

- podpisu i pieczątki osoby dokonującej sprostowania albo zmiany danych osobowych, zawierającej: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w podmiocie,

- oznaczenia miejscowości i daty sprostowania albo dokonania zmiany danych osobowych,

b) wydanie nowego dokumentu i dołączenie do akt posiadacza dyplomu dokumentu, który został sprostowany albo w którym zostały zmienione dane osobowe;

2) w postaci elektronicznej, o którym mowa w § 2-4, sprostowania oraz zmiany danych osobowych dokonuje się przez zaktualizowanie danych w RDE i wydanie nowego dokumentu.

2. Przed dokonaniem sprostowania dyplomu doktorskiego albo dyplomu habilitacyjnego, jego duplikatu lub odpisu w postaci papierowej albo zmiany danych osobowych w tych dokumentach podmiot doktoryzujący albo podmiot habilitujący aktualizuje dane w RDE i wydaje nowy dokument w postaci elektronicznej, chyba że dyplom został wydany wyłącznie w postaci papierowej.

§ 7. 1. Wzór legitymacji doktoranta wydawanej w postaci:

1) elektronicznej karty procesorowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019), zwanego dalej „dokumentem mobilnym”, jest określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia.

2. Ważność legitymacji doktoranta potwierdza się w przypadku:

1) elektronicznej karty procesorowej - przez coroczną aktualizację danych w układzie elektronicznym i umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach na legitymacji; opis hologramu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) dokumentu mobilnego - przez potwierdzenie zgodności danych z informacją dotyczącą ważności statusu doktoranta, zawartą w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon, o której mowa w art. 345 ust. 1 pkt 14 ustawy.”;

6) w § 8:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Uwierzytelnienia dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie w postaci papierowej:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uwierzytelniane dokumenty wielostronicowe zszywa się i w miejscach zszycia opatruje się pieczęcią urzędową podmiotu, który je wydał, w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.”,

c) dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

„3. W przypadku dokumentów w postaci elektronicznej uwierzytelnienia dokonuje się przez rejestrację w RDE elektronicznej klauzuli uwierzytelnienia opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. W celu sporządzenia elektronicznej klauzuli uwierzytelnienia do RDE wprowadza się:

1) nazwę podmiotu dokonującego uwierzytelnienia;

2) oznaczenie miejscowości uwierzytelnienia;

3) numer tej klauzuli;

4) imię i nazwisko osoby opatrującej tę klauzulę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Elektroniczna klauzula uwierzytelnienia z chwilą rejestracji w RDE zostaje opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zawierającą znacznik czasu i otrzymuje identyfikator w RDE.

6. Data rejestracji elektronicznej klauzuli uwierzytelnienia w RDE stanowi datę dokonania uwierzytelnienia dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy.”;

7) tytuł załącznika nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„Wzór legitymacji doktoranta w postaci elektronicznej karty procesorowej”;

8) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu nadanym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.