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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 805
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 9 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) podpis i pieczątkę kierownika podmiotu doktoryzującego albo osoby przez niego upoważnionej zawierającą: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce - w przypadku dyplomu w postaci papierowej;”,
b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) dane kierownika podmiotu doktoryzującego albo osoby przez niego upoważnionej: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie - w przypadku dyplomu w postaci elektronicznej;”,
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową podmiotu doktoryzującego - w przypadku dyplomu w postaci papierowej;”,
d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, o której mowa w art. 347a ust. 8 ustawy - w przypadku dyplomu w postaci elektronicznej;”,
e) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) numer dyplomu i jego identyfikator w repozytorium dyplomów elektronicznych, zwanym dalej „RDE”, chyba że dyplom został wydany wyłącznie w postaci papierowej.”;
2) w § 3:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) podpis i pieczątkę kierownika podmiotu habilitującego albo osoby przez niego upoważnionej zawierającą: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce - w przypadku dyplomu w postaci papierowej;”,
b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) dane kierownika podmiotu habilitującego albo osoby przez niego upoważnionej: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie - w przypadku dyplomu w postaci elektronicznej;”,
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową podmiotu habilitującego - w przypadku dyplomu w postaci papierowej;”,
d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, o której mowa w art. 347a ust. 8 ustawy - w przypadku dyplomu w postaci elektronicznej;”,
e) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) numer dyplomu i jego identyfikator w RDE, chyba że dyplom został wydany wyłącznie w postaci papierowej.”;
3) w § 4:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ustępie:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Odpis dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w postaci papierowej sporządza się, umieszczając na druku tego dyplomu:”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podpis i pieczątkę kierownika podmiotu wydającego albo osoby przez niego upoważnionej zawierającą: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce;”,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Na odpisie dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w postaci elektronicznej umieszcza się informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz:
1) dane kierownika podmiotu wydającego albo osoby przez niego upoważnionej: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie;
2) kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, o której mowa w art. 347a ust. 8 ustawy.”;
4) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podpis i pieczątkę kierownika podmiotu wydającego duplikat albo osoby przez niego upoważnionej zawierającą: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w tym podmiocie albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce;”;
5) § 6 i § 7 otrzymują brzmienie:
„§ 6. 1. W przypadku dokumentu:
1) w postaci papierowej, o którym mowa w § 2-5, sprostowania oraz zmiany danych osobowych dokonuje się przez:
a) skreślenie nieprawidłowych danych i wpisanie nad nimi poprawnych danych oraz umieszczenie na dokumencie, uprzednio złożonym w podmiocie, który go wydał:
- adnotacji o sprostowaniu albo o zmianie danych osobowych,
- podpisu i pieczątki osoby dokonującej sprostowania albo zmiany danych osobowych, zawierającej: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora oraz funkcję pełnioną w podmiocie,
- oznaczenia miejscowości i daty sprostowania albo dokonania zmiany danych osobowych,
b) wydanie nowego dokumentu i dołączenie do akt posiadacza dyplomu dokumentu, który został sprostowany albo w którym zostały zmienione dane osobowe;
2) w postaci elektronicznej, o którym mowa w § 2-4, sprostowania oraz zmiany danych osobowych dokonuje się przez zaktualizowanie danych w RDE i wydanie nowego dokumentu.
2. Przed dokonaniem sprostowania dyplomu doktorskiego albo dyplomu habilitacyjnego, jego duplikatu lub odpisu w postaci papierowej albo zmiany danych osobowych w tych dokumentach podmiot doktoryzujący albo podmiot habilitujący aktualizuje dane w RDE i wydaje nowy dokument w postaci elektronicznej, chyba że dyplom został wydany wyłącznie w postaci papierowej.
§ 7. 1. Wzór legitymacji doktoranta wydawanej w postaci:
1) elektronicznej karty procesorowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019), zwanego dalej „dokumentem mobilnym”, jest określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia.
2. Ważność legitymacji doktoranta potwierdza się w przypadku:
1) elektronicznej karty procesorowej - przez coroczną aktualizację danych w układzie elektronicznym i umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach na legitymacji; opis hologramu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) dokumentu mobilnego - przez potwierdzenie zgodności danych z informacją dotyczącą ważności statusu doktoranta, zawartą w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon, o której mowa w art. 345 ust. 1 pkt 14 ustawy.”;
6) w § 8:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Uwierzytelnienia dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie w postaci papierowej:”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uwierzytelniane dokumenty wielostronicowe zszywa się i w miejscach zszycia opatruje się pieczęcią urzędową podmiotu, który je wydał, w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.”,
c) dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:
„3. W przypadku dokumentów w postaci elektronicznej uwierzytelnienia dokonuje się przez rejestrację w RDE elektronicznej klauzuli uwierzytelnienia opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. W celu sporządzenia elektronicznej klauzuli uwierzytelnienia do RDE wprowadza się:
1) nazwę podmiotu dokonującego uwierzytelnienia;
2) oznaczenie miejscowości uwierzytelnienia;
3) numer tej klauzuli;
4) imię i nazwisko osoby opatrującej tę klauzulę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Elektroniczna klauzula uwierzytelnienia z chwilą rejestracji w RDE zostaje opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zawierającą znacznik czasu i otrzymuje identyfikator w RDE.
6. Data rejestracji elektronicznej klauzuli uwierzytelnienia w RDE stanowi datę dokonania uwierzytelnienia dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy.”;
7) tytuł załącznika nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„Wzór legitymacji doktoranta w postaci elektronicznej karty procesorowej”;
8) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu nadanym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Kulasek
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635 i 637.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 805)
WZÓR LEGITYMACJI DOKTORANTA W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO1)
Opis:
1. Elementami legitymacji doktoranta w postaci dokumentu mobilnego widocznymi na ekranie urządzenia mobilnego są:
1) nagłówek aplikacji mObywatel zawierający napis „Legitymacja doktoranta”;
2) wizualizacja graficzna legitymacji doktoranta - obszar danych legitymacji doktoranta zawierający następujące elementy:
a) gilosz stanowiący tło,
b) ruchomy element graficzny prezentujący flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej,
c) hologram - element graficzny o kształcie odpowiadającym godłu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory zmieniają się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni,
d) obszar danych doktoranta zawierający:
- zdjęcie doktoranta,
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę urodzenia,
- numer PESEL,
e) nazwę podmiotu prowadzącego szkołę doktorską,
f) napis „Poświadcza uprawnienia do korzystania - do ukończenia 35. roku życia - z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.”.
2. Elementy, ikony i etykiety elementów funkcyjnych, mieszczące się w nagłówku i stopce aplikacji mObywatel, mogą się różnić w zależności od wersji tej aplikacji pod względem liczby, wyglądu, kolorystyki i rozmiarów, a tekst etykiet może się różnić pod względem rodzaju, wielkości i koloru czcionki.
1) Rzeczywista wielkość czcionki może różnić się w zależności od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia. Prezentowany wzór wizualizacji legitymacji doktoranta uwzględnia założenie, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionki jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość 100 %.
- Data ogłoszenia: 2026-06-18
- Data wejścia w życie: 2026-06-30
- Data obowiązywania: 2026-06-30
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