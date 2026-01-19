REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 54

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799 oraz z 2025 r. poz. 1792) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025 (Dz. U. poz. 1653 oraz z 2025 r. poz. 1238) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

a) w badaniu o symbolu 1.23.06 (048) w ust. 5 w pkt 2 w lit. a kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. b w brzmieniu:

"b) ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, z późn. zm.).",

b) w badaniu o symbolu 1.23.10 (051) w ust. 10 w pkt 1 uchyla się lit. h,

c) w badaniu o symbolu 1.23.11 (052) w ust. 10 w pkt 1 uchyla się lit. d,

d) w badaniu o symbolu 1.25.27 (066) w ust. 8 w pkt 4 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (lp. 32.29).",

e) w badaniu o symbolu 1.49.02 (164) w ust. 8 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c-g w brzmieniu:

"c) dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A) (lp. 25.5),

d) dane dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego (PIT-11, PIT-11A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/M, DSF-1) (lp. 25.15),

e) dane dotyczące osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej (lp. 25.17),

f) dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (lp. 25.20),

g) elektroniczne ustrukturyzowane sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i mających obowiązek sporządzenia sprawozdania według struktur wskazanych w załącznikach nr 1, 4-6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz sprawozdania skonsolidowane sporządzane przez jednostki zobowiązane (lp. 25.31).";

2) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli "Informacje o przekazywanych danych":

a) w pkt 23. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji w lp. 4 w rubryce w kolumnie szóstej wyrazy "Klimatu i Środowiska" zastępuje się wyrazem "Energii",

b) w pkt 25. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów:

- w lp. 5 rubryka w kolumnie siódmej otrzymuje brzmienie:

1.04.01,

1.04.09,

1.49.02,

1.70.02

 

- w lp. 12 rubryka w kolumnie czwartej otrzymuje brzmienie:

NIP podatnika. Rodzaj podmiotu korzystającego z ulgi B+R. Koszty kwalifikowane - ulga B+R

 

- w lp. 15 rubryka w kolumnie siódmej otrzymuje brzmienie:

1.25.01,

1.49.02,

1.70.02,

1.80.02

 

- w lp. 17 rubryka w kolumnie siódmej otrzymuje brzmienie:

1.49.02,

1.61.17,

1.80.01

 

- w lp. 20 rubryka w kolumnie siódmej otrzymuje brzmienie:

1.04.01,

1.04.09,

1.49.02,

1.61.05,

1.61.17,

1.67.07,

1.80.01

 

- w lp. 21 rubryka w kolumnie czwartej otrzymuje brzmienie:

Nazwa pełna. REGON. Rodzaj podmiotu korzystającego z ulgi B+R.

Koszty kwalifikowane - ulga B+R

 

- w lp. 31 rubryka w kolumnie siódmej otrzymuje brzmienie:

1.04.01,

1.04.09,

1.49.02,

1.61.05,

1.61.12,

1.61.17,

1.67.01,

1.67.07

 

c) w pkt 32. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- w lp. 13 rubryka w kolumnie czwartej otrzymuje brzmienie:

PESEL. Data urodzenia. Obywatelstwo. Płeć. Stan cywilny. Miejsce zameldowania na pobyt czasowy. Poziom wykształcenia. Niepełnosprawność. Miejsce zameldowania na pobyt stały. Otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych. Imię. Nazwisko. Nazwa ostatniego pracodawcy. Rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję (firmę), będącą ostatnim miejscem pracy. Data ostatniej rejestracji osoby bezrobotnej. Zawód wyuczony. Sposób rozwiązania stosunku pracy. Bezrobotny właściciel gospodarstwa rolnego. Rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny(-na).

Adres zamieszkania. Miejsce zamieszkania

 

- dodaje się lp. 29 w brzmieniu:

29

Centralny zbiór danych o osobach bezrobotnych;

MRPiPS

CZDOB 02 - dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PESEL. Data urodzenia. Płeć. Miejsce zameldowania na pobyt czasowy. Miejsce zameldowania na pobyt stały. Otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych. Imię. Nazwisko. Data rozpoczęcia okresu przysługiwania stypendium z tytułu stażu. Data zakończenia okresu przysługiwania stypendium z tytułu stażu. Data rozpoczęcia okresu przysługiwania stypendium z tytułu szkolenia. Data zakończenia okresu przysługiwania stypendium z tytułu szkolenia. Data rozpoczęcia okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. Data zakończenia okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych

Raz w roku do
2 marca 2026 r. za rok 2025;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

1.25.27

 

d) w pkt 41. Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach w lp. 1 w rubryce w kolumnie szóstej wyrazy "Klimatu i Środowiska" zastępuje się wyrazem "Energii",

e) w pkt 44. Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego w lp. 6 w rubrykach w kolumnie szóstej wyrazy "Klimatu i Środowiska" zastępuje się wyrazem "Energii",

f) w pkt 83. Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w lp. 2-4 i 6 w rubrykach w kolumnie szóstej wyrazy "Klimatu i Środowiska" zastępuje się wyrazem "Energii",

g) w pkt 167. Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki w lp. 2-16 w rubrykach w kolumnie szóstej wyrazy "Klimatu i Środowiska" zastępuje się wyrazem "Energii".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2026 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-19
  • Data wejścia w życie: 2026-01-20
  • Data obowiązywania: 2026-01-20
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Strona główna » Dziennik Ustaw

