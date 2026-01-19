REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 56
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 16 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kart do tachografów cyfrowych
Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1037) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 16 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 56)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY KIEROWCY
Załącznik nr 2
WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY PRZEDSIĘBIORSTWA
Załącznik nr 3
WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY WARSZTATOWEJ
Załącznik nr 4
WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY KONTROLNEJ
- Data ogłoszenia: 2026-01-19
- Data wejścia w życie: 2026-01-20
- Data obowiązywania: 2026-01-20
Dziennik Ustaw
