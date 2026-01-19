§ 14.

1. W skład państwowej komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) pielęgniarki lub położne, które posiadają następujące kwalifikacje:

a) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia będącej przedmiotem egzaminu państwowego lub

b) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia będącej przedmiotem egzaminu państwowego oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z dziedziną specjalizacji będącej przedmiotem egzaminu państwowego, lub

c) tytuł zawodowy magistra w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu państwowego oraz aktualne zatrudnienie w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu państwowego, lub

d) stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z dziedziną specjalizacji będącej przedmiotem egzaminu państwowego;

2) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa właściwej dla dziedziny będącej przedmiotem egzaminu państwowego lub w dziedzinie pokrewnej albo konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa właściwej dla dziedziny będącej przedmiotem egzaminu państwowego lub w dziedzinie pokrewnej wskazany przez konsultanta krajowego właściwego dla dziedziny będącej przedmiotem egzaminu państwowego lub w dziedzinie pokrewnej.

2. Liczba członków państwowej komisji egzaminacyjnej wynosi odpowiednio:

1) 4 - dla grupy liczącej do 150 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;

2) 6 - dla grupy liczącej od 151 do 300 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;

3) 8 - dla grupy liczącej od 301 do 450 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;

4) 10 - dla grupy liczącej od 451 do 600 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;

5) 12 - dla grupy liczącej od 601 do 750 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;

6) 14 - dla grupy liczącej od 751 do 900 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;

7) 15 - dla grupy liczącej więcej niż 901 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego.

3. Dyrektor CMKP, w uzasadnionych przypadkach związanych z liczbą osób przystępujących do egzaminu państwowego oraz warunkami lokalowymi miejsca, w którym odbywa się egzamin państwowy, zwiększa liczbę członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 2, o niewięcej niż 6 osób.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu państwowego przez państwową komisję egzaminacyjną składającą się z liczby członków, o której mowa w ust. 2 i 3, dyrektor CMKP może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu państwowego przez mniejszą liczbę członków państwowej komisji egzaminacyjnej, mając na uwadze, że liczba członków tej komisji nie może być mniejsza niż:

1) 3 - dla grupy liczącej do 600 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;

2) 5 - dla grupy liczącej więcej niż 600 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego.

5. Na pierwszym posiedzeniu państwowej komisji egzaminacyjnej przewodniczący wyznacza spośród jej członków swojego zastępcę oraz sekretarza.

6. W skład państwowej komisji egzaminacyjnej nie mogą wchodzić:

1) osoby, które uczestniczyły w procesie dydaktycznym szkoleń specjalizacyjnych będących przedmiotem egzaminu państwowego;

2) pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz pracownicy CMKP;

3) małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia pielęgniarki lub położnej przystępującej do egzaminu państwowego;

4) osoby pozostające z pielęgniarką lub położną przystępującą do egzaminu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

7. Przewodniczący oraz pozostali członkowie państwowej komisji egzaminacyjnej składają oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w ust. 6.