REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 57
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 16 stycznia 2026 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 15 i 26) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowe warunki i tryb organizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym:
a) warunki i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
b) czas trwania kształcenia,
c) wzory dokumentacji przebiegu kształcenia,
d) tryb zwolnienia z obowiązku odbywania szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej „specjalizacją”, w części lub całości;
2) warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej „ustawą”, w tym:
a) terminy przeprowadzania egzaminu państwowego,
b) kwalifikacje i liczbę członków państwowej komisji egzaminacyjnej oraz jej zadania;
3) wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 67 ust. 6 ustawy;
4) wysokość opłaty za egzamin państwowy, o której mowa w art. 67 ust. 7 ustawy;
5) warunki i tryb przeprowadzania egzaminu po kursie kwalifikacyjnym i kursie specjalistycznym, w tym kwalifikacje członków komisji egzaminacyjnej;
6) wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty oraz wzór zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego i kursu dokształcającego.
§ 2.
§ 3.
2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik specjalizacji, o którym mowa w § 6 ust. 1, jako przewodniczący;
2) przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych;
3) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1) ocenę, na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy pielęgniarka lub położna ubiegająca się o zakwalifikowanie do specjalizacji spełnia wymogi formalne;
2) przeprowadzenie egzaminu wstępnego w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5;
3) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.
4. W przypadku gdy liczba pielęgniarek lub położnych ubiegających się o zakwalifikowanie do specjalizacji jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia, komisja kwalifikacyjna przeprowadza egzamin wstępny w formie pisemnej.
5. W przypadku gdy specjalizacja jest dofinansowana ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, komisja kwalifikacyjna przeprowadza egzamin wstępny w formie pisemnej.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi także właściwy dla danego województwa konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa zgodnej z dziedziną specjalizacji, w ramach której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne, a w przypadku braku konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa właściwej dla dziedziny specjalizacji - konsultant wojewódzki w pokrewnej dziedzinie pielęgniarstwa.
7. Organizator kształcenia może przeprowadzić uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne w przypadku, gdy liczba osób zakwalifikowanych do specjalizacji jest mniejsza niż liczba miejsc określona przez niego w regulaminie organizacyjnym specjalizacji, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 4 ustawy, oraz pod warunkiem, że:
1) nie rozpoczął realizacji programu specjalizacji, o którym mowa w art. 67a ust. 1 ustawy, zwanym dalej „programem specjalizacji”, albo
2) zrealizował program specjalizacji w wymiarze niewiększym niż 10 % ogólnego wymiaru godzinowego określonego w programie specjalizacji, a od planowanej daty rozpoczęcia specjalizacji do dnia przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego nie upłynęło więcej niż miesiąc.
8. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 2–6.
§ 4.
2. Organizator kształcenia, na wniosek pielęgniarki lub położnej, która:
1) ukończyła szkolenie za granicą, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji, trwające co najmniej 3 miesiące, potwierdzone przedstawieniem certyfikatu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego lub
2) posiada tytuł specjalisty w innej dziedzinie pielęgniarstwa objętej programem specjalizacji lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, lub
3) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie objętej programem specjalizacji – w wymiarze niewiększym niż określony w programie kształcenia dla tego rodzaju kursu, lub
4) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie objętym programem specjalizacji – w wymiarze niewiększym niż określony w programie kształcenia dla tego rodzaju kursu, lub
5) ukończyła studia podyplomowe w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji
- może zaliczyć moduły kształcenia, wybrane jednostki modułowe i szkolenie praktyczne i zwolnić tę pielęgniarkę lub położną z obowiązku ich realizacji.
3. Organizator kształcenia, na wniosek pielęgniarki lub położnej, może zaliczyć część szkolenia praktycznego i zwolnić pielęgniarkę lub położną z obowiązku jego odbywania w przypadku, gdy pielęgniarka lub położna posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie objętej programem specjalizacji i jest aktualnie zatrudniona w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym ze stażem określonym w programie kształcenia.
4. Zaliczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, może dotyczyć modułów kształcenia, wybranych jednostek modułowych i szkolenia praktycznego, zrealizowanych w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych po dniu 1 lipca 1999 r.
5. W celu uzyskania zaliczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, pielęgniarka lub położna składa do organizatora kształcenia wniosek o zaliczenie modułów kształcenia, wybranych jednostek modułowych, szkolenia praktycznego specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
6. Organizator kształcenia może zaliczyć pielęgniarce lub położnej, która przerwała specjalizację i ponownie do niej przystąpiła, zrealizowane i zaliczone poprzednio moduły kształcenia i szkolenie praktyczne na podstawie przedłożonej karty specjalizacji, jeżeli przerwa w odbywaniu specjalizacji jest niedłuższa niż 5 lat.
7. Przed rozstrzygnięciem w sprawie zaliczenia pielęgniarce lub położnej modułów kształcenia, wybranych jednostek modułowych i szkoleń praktycznych, o których mowa w ust. 2, organizator kształcenia zasięga merytorycznej opinii kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 6 ust. 1.
§ 5.
2. Dyrektor CMKP powołuje zespół w celu wydania merytorycznej opinii, na podstawie której zwalnia pielęgniarkę lub położną z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości. W skład zespołu wchodzą:
1) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa właściwej dla dziedziny specjalizacji, w ramach której pielęgniarka lub położna ubiega się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości, albo konsultant krajowy w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta;
2) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) niewięcej niż dwóch pracowników naukowych uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Liczba członków zespołu nie może być mniejsza niż 3.
4. Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 67 ust. 3 ustawy, może także zostać na swój wniosek zwolniona przez komisję kwalifikacyjną z egzaminu wstępnego, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5.
§ 6.
2. Kierownikiem specjalizacji może być pielęgniarka lub położna, posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora i jest nauczycielem akademickim uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji;
2) posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji i jest zatrudniona w jednostce lub komórce organizacyjnej o profilu zgodnym z dziedziną będącą przedmiotem specjalizacji;
3) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie i jest zatrudniona w jednostce lub komórce organizacyjnej o profilu zgodnym z dziedziną będącą przedmiotem specjalizacji.
3. W uzasadnionych przypadkach kierownikiem specjalizacji może być pielęgniarka lub położna, posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pokrewnej do dziedziny będącej przedmiotem specjalizacji, jeżeli spełnia co najmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 2.
§ 7.
2. EKK z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód ukończenia specjalizacji.
§ 8.
§ 9.
1) ukończyła specjalizację albo została zwolniona z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy;
2) złożyła za pośrednictwem SMK wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego, wraz z EKK lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;
3) złożyła do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 67 ust. 7 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do CMKP do dnia 31 maja na egzaminy, które będą przeprowadzane w sesji jesiennej, albo do dnia 30 listopada na egzaminy, które będą przeprowadzane w sesji wiosennej.
§ 10.
§ 11.
2. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane oraz przekazywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.
3. Egzamin państwowy jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem egzaminu państwowego ustalonym przez dyrektora CMKP.
4. Regulamin egzaminu państwowego dyrektor CMKP podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej CMKP oraz na stronie internetowej CMKP.
§ 12.
2. Dyrektor CMKP każdorazowo ustala datę i miejsce egzaminu państwowego.
3. CMKP powiadamia pielęgniarkę lub położną o dacie i miejscu egzaminu państwowego niepóźniej niż na 30 dni przed datą egzaminu państwowego.
§ 13.
2. Organizator kształcenia powiadamia CMKP o terminie zakończenia specjalizacji przypadającym w następnym roku oraz liczbie uczestników tej specjalizacji niepóźniej niż na 12 miesięcy przed jej zakończeniem.
3. Informacje o planowanych egzaminach państwowych CMKP podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej CMKP oraz na stronie internetowej CMKP do dnia 31 grudnia na sesję wiosenną oraz do dnia 30 czerwca na sesję jesienną.
4. Egzamin państwowy dla danej dziedziny jest przeprowadzany, jeżeli przystępuje do niego niemniej niż 20 pielęgniarek lub położnych.
5. Na wniosek dyrektora CMKP, za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia, egzamin państwowy może być przeprowadzony dla mniejszej liczby pielęgniarek lub położnych niż określona w ust. 4.
§ 14.
1) pielęgniarki lub położne, które posiadają następujące kwalifikacje:
a) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia będącej przedmiotem egzaminu państwowego lub
b) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia będącej przedmiotem egzaminu państwowego oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z dziedziną specjalizacji będącej przedmiotem egzaminu państwowego, lub
c) tytuł zawodowy magistra w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu państwowego oraz aktualne zatrudnienie w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu państwowego, lub
d) stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z dziedziną specjalizacji będącej przedmiotem egzaminu państwowego;
2) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa właściwej dla dziedziny będącej przedmiotem egzaminu państwowego lub w dziedzinie pokrewnej albo konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa właściwej dla dziedziny będącej przedmiotem egzaminu państwowego lub w dziedzinie pokrewnej wskazany przez konsultanta krajowego właściwego dla dziedziny będącej przedmiotem egzaminu państwowego lub w dziedzinie pokrewnej.
2. Liczba członków państwowej komisji egzaminacyjnej wynosi odpowiednio:
1) 4 - dla grupy liczącej do 150 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;
2) 6 - dla grupy liczącej od 151 do 300 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;
3) 8 - dla grupy liczącej od 301 do 450 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;
4) 10 - dla grupy liczącej od 451 do 600 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;
5) 12 - dla grupy liczącej od 601 do 750 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;
6) 14 - dla grupy liczącej od 751 do 900 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;
7) 15 - dla grupy liczącej więcej niż 901 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego.
3. Dyrektor CMKP, w uzasadnionych przypadkach związanych z liczbą osób przystępujących do egzaminu państwowego oraz warunkami lokalowymi miejsca, w którym odbywa się egzamin państwowy, zwiększa liczbę członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 2, o niewięcej niż 6 osób.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu państwowego przez państwową komisję egzaminacyjną składającą się z liczby członków, o której mowa w ust. 2 i 3, dyrektor CMKP może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu państwowego przez mniejszą liczbę członków państwowej komisji egzaminacyjnej, mając na uwadze, że liczba członków tej komisji nie może być mniejsza niż:
1) 3 - dla grupy liczącej do 600 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego;
2) 5 - dla grupy liczącej więcej niż 600 pielęgniarek lub położnych przystępujących do egzaminu państwowego.
5. Na pierwszym posiedzeniu państwowej komisji egzaminacyjnej przewodniczący wyznacza spośród jej członków swojego zastępcę oraz sekretarza.
6. W skład państwowej komisji egzaminacyjnej nie mogą wchodzić:
1) osoby, które uczestniczyły w procesie dydaktycznym szkoleń specjalizacyjnych będących przedmiotem egzaminu państwowego;
2) pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz pracownicy CMKP;
3) małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia pielęgniarki lub położnej przystępującej do egzaminu państwowego;
4) osoby pozostające z pielęgniarką lub położną przystępującą do egzaminu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
7. Przewodniczący oraz pozostali członkowie państwowej komisji egzaminacyjnej składają oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w ust. 6.
§ 15.
1) dopuszczenie pielęgniarki lub położnej do egzaminu państwowego;
2) wybór, weryfikacja i zatwierdzenie zadań egzaminacyjnych;
3) przeprowadzenie egzaminu państwowego, zapewnienie jego prawidłowego przebiegu oraz dokonanie oceny wyników egzaminu państwowego;
4) sporządzenie protokołu z egzaminu państwowego i przekazanie go do CMKP wraz z pozostałą dokumentacją związaną z przeprowadzonym egzaminem państwowym;
5) ustosunkowanie się do wniosków i uwag uczestników egzaminu państwowego.
2. Szczegółowe warunki i tryb pracy państwowej komisji egzaminacyjnej określa regulamin, o którym mowa w § 11 ust. 3.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
1) przewodniczący - 500 zł;
2) sekretarz - 350 zł;
3) pozostali członkowie - 300 zł.
§ 20.
§ 21.
2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik kursu jako przewodniczący;
2) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1) ocenę, na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy pielęgniarka lub położna ubiegająca się o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego spełnia wymogi formalne;
2) przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej, w przypadku gdy liczba pielęgniarek lub położnych ubiegających się o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia;
3) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.
§ 22.
2. Organizator kształcenia podyplomowego, na wniosek pielęgniarki lub położnej, po zasięgnięciu merytorycznej opinii kierownika kursu kwalifikacyjnego, może zaliczyć wybrane moduły kształcenia, wybrane jednostki modułowe i szkolenie praktyczne w wymiarze niewiększym niż określony w programie dla tego rodzaju kursu i zwolnić pielęgniarkę lub położną z obowiązku ich odbywania, jeżeli zostały one zrealizowane w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych lub kursów specjalistycznych, zrealizowanych po dniu 1 lipca 1999 r.
3. W celu uzyskania zaliczeń, o których mowa w ust. 2, pielęgniarka lub położna składa do organizatora kształcenia wniosek o zaliczenie modułów kształcenia, wybranych jednostek modułowych, szkolenia praktycznego specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 23.
2. Kierownikiem kursu kwalifikacyjnego może być pielęgniarka lub położna, pod warunkiem że posiada tytuł specjalisty w dziedzinie będącej przedmiotem kursu oraz spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora i jest nauczycielem akademickim uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem tego kursu;
2) posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem tego kursu i jest zatrudniona w jednostce lub komórce organizacyjnej o profilu zgodnym z dziedziną będącą przedmiotem tego kursu;
3) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie i jest zatrudniona w jednostce lub komórce organizacyjnej o profilu zgodnym z dziedziną będącą przedmiotem tego kursu.
§ 24.
1) opracowanie harmonogramu kursu kwalifikacyjnego;
2) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego w ramach szkolenia praktycznego;
3) ocenianie opracowań teoretycznych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego przygotowanych przez pielęgniarkę lub położną;
4) organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;
5) dokonanie zaliczenia szkolenia teoretycznego i praktycznego w EKK;
6) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem kursu i prowadzeniem dokumentacji kształcenia.
2. Kierownik kursu kwalifikacyjnego, w porozumieniu z organizatorem kształcenia, może upoważnić inną pielęgniarkę lub położną spełniającą co najmniej jeden z warunków określonych w § 23 ust. 2 do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
§ 25.
2. EKK z wymaganymi wpisami i zaliczeniami stanowi dowód ukończenia kursu kwalifikacyjnego.
§ 26.
2. Egzamin po kursie kwalifikacyjnym jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia.
3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik kursu kwalifikacyjnego jako przewodniczący;
2) przedstawiciel kadry dydaktycznej realizującej kurs kwalifikacyjny;
3) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wchodząca w skład komisji egzaminacyjnej jest obowiązana spełniać co najmniej jeden z warunków określonych w § 23 ust. 2.
5. Pytania i zagadnienia egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane komisji egzaminacyjnej przez organizatora kształcenia w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.
§ 27.
2. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu po kursie kwalifikacyjnym pielęgniarka lub położna może ponownie przystąpić do egzaminu, w terminie wyznaczonym przez organizatora kształcenia, niepóźniej jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia zaliczenia kursu kwalifikacyjnego.
§ 28.
2. Organizator kształcenia przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje:
1) ocenę, na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy pielęgniarka lub położna ubiegająca się o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego spełnia wymogi formalne;
2) przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej, w przypadku gdy liczba pielęgniarek lub położnych, które chcą uczestniczyć w kursie specjalistycznym, jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia;
3) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.
§ 29.
2. EKK z wymaganymi wpisami i zaliczeniami stanowi dowód ukończenia kursu specjalistycznego.
§ 30.
§ 31.
§ 32.
2. Do egzaminu po kursie specjalistycznym stosuje się odpowiednio przepisy § 26 ust. 2-5.
§ 33.
2. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu po kursie specjalistycznym pielęgniarka lub położna może ponownie przystąpić do egzaminu, w terminie wyznaczonym przez organizatora kształcenia, niepóźniej jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia zaliczenia kursu specjalistycznego.
§ 34.
2. Organizator kształcenia przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, z którego sporządza protokół.
§ 35.
2. Pielęgniarka lub położna otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego; wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§ 36.
§ 37.
2. Do kształcenia podyplomowego, rozpoczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 3 ust. 7 pkt 2 oraz § 4 ust. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3. Do opłat za egzamin państwowy przeprowadzany w sesji wiosennej 2026 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 38.
§ 39.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 57)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK O ZALICZENIE MODUŁÓW KSZTAŁCENIA, WYBRANYCH JEDNOSTEK MODUŁOWYCH, SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO SPECJALIZACJI LUB KURSU KWALIFIKACYJNEGO
Załącznik nr 2
WZÓR - DYPLOM UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY
Opis
1. Dyplom uzyskania tytułu specjalisty zawiera:
1) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku podłoża:
a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),
c) znak wodny dwutonowy,
d) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym oraz aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,
e) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu „gwiezdny pył”;
2) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku druku:
a) druk offsetowy,
b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego z efektem tła reliefowego,
c) mikrodruki,
d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,
e) nadruk wykonany farbą irydyscentną;
3) pozostałe zabezpieczenia - numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
2. Blankiet wzoru dyplomu jest wykonany na podłożu papierowym w formacie A4, o gramaturze 120 g/m2.
Załącznik nr 3
WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO
Załącznik nr 4
WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO
Załącznik nr 5
WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO
- Data ogłoszenia: 2026-01-19
- Data wejścia w życie: 2026-01-20
- Data obowiązywania: 2026-01-20
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025
REKLAMA