Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 58
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 2026 r.
w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
Na podstawie art. 33a ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2025 r. poz. 223, 389, 619, 621 i 1794) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-01-19
- Data wejścia w życie: 2026-01-19
- Data obowiązywania: 2026-01-19
