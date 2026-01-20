Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska

z dnia 15 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 61)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 10 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 61)

STATUT REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

§ 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwana dalej „RDOŚ”, działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 1535), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. RDOŚ jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”.

2. RDOŚ jest państwową jednostką budżetową, działającą na obszarze województwa dolnośląskiego.

3. Siedzibą RDOŚ jest Wrocław.

§ 3. 1.2) Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępców Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6-11.

2.3) Pierwszym zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórką organizacyjną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

3.2) Zakres czynności zastępców Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6-11, ustala Regionalny Dyrektor.

4.4) W przypadku nieobecności lub czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków przez Regionalnego Dyrektora jego funkcję sprawuje wyznaczony przez niego zastępca Regionalnego Dyrektora.

5. Regionalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.

§ 4. 1. W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;

2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

3) Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem;

4) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

5) Zespół Budżetu i Finansów;

6) główny księgowy;

7) radca prawny;

8) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

9)5) samodzielne stanowisko do spraw ochrony danych osobowych;

10) samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) samodzielne stanowisko do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, są kierowane przez naczelników.

3. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest kierowana przez głównego księgowego.

§ 5. Przy Regionalnym Dyrektorze działają:

1) Regionalna Rada Ochrony Przyrody - realizując zadania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13);

2) Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko - realizując zadania określone w ustawie.

§ 6. Regionalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.

§ 7. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, i stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6-11, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

§ 8. (uchylony).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 września 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Dz. U. poz. 1338), które weszło w życie z dniem 24 września 2024 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.