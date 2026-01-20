REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 62

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2026

z dnia 9 stycznia 2026 r.

Tekst pierwotny

Art. 1.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 647 200 000 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 918 940 000 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1-3, 5-9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 2 045 705 129 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

1) organów i jednostek, o których mowa w art. 9:

a) pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy,

b) pkt 5-8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem:

a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.1)),

b) Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794)

- w wysokości 1 499 260 173 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2026 r. na kwotę nie większą niż 271 740 000 tys. zł.

Art. 2.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 137 906 803 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 174 111 511 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -36 204 708 tys. zł.

Art. 3.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 1 230 563 822 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 922 619 114 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 307 944 708 tys. zł.

Art. 4.

Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2025 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5.

1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2026 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 510 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 19 000 000 tys. zł.

Art. 6.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 200 000 000 tys. zł.

Art. 7.

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa - w wysokości 77 000 000 tys. zł.

Art. 8.

Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 2 300 000 tys. zł;

2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:

a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku - do kwoty 2 000 000 tys. zł,

b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 24 000 000 tys. zł,

c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego - do kwoty 500 000 tys. zł,

d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez tę spółkę wydatków - do kwoty 948 441 tys. zł,

e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 12 000 000 tys. zł.

Art. 9.

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1356) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:

a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1 935,26 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w wysokości 2 842,77 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 2 310,95 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 2 259,01 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - w wysokości 2 522,68 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 103,0 %.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.2)) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 597,86 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań - w wysokości 1 603 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 2 090 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

- osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

- pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej - w wysokości 77 653 tys. zł.

Art. 10.

Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

Art. 11.

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Art. 12.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

Art. 13.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1095, z 2025 r. poz. 620 oraz z 2026 r. poz. 26) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 842,77 zł.

Art. 14.

Ustala się etaty Policji w liczbie 110 795, w tym 110 709 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 15.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 500 000 tys. zł.

Art. 16.

Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników - 500 osób;

2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 18 871 120 tys. zł;

3) środki na szkolenia - w wysokości 65 577 tys. zł.

Art. 17.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,0 %.

Art. 18.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,3 %.

Art. 19.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 350, z późn. zm.3)), wynosi 6 507 580 tys. zł.

Art. 20.

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 436 050 tys. zł.

Art. 21.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1696), wynosi 5 122 tys. zł.

Art. 22.

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4 % kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 23.

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 1 038 943 tys. zł.

Art. 24.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 9 420 zł.

Art. 25.

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, 1746 i 1794) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 1,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 259 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 26.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1848) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy, która wynosi 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 259 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 25.

Art. 27.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2025 r. poz. 433 i 620) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która wynosi 0,10 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 28.

W załączniku nr 10 zamieszcza się zestawienie, w układzie zadaniowym, programów wieloletnich:

1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 - w tabeli 1;

2) Program rządowy - Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028 - w tabeli 2;

3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - w tabeli 3;

4) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026 - w tabeli 4;

5) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028 - w tabeli 5;

6) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie - w tabeli 6;

7) Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029 - w tabeli 7;

8) Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk - w tabeli 8;

9) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - w tabeli 9;

10) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej - cofka stopnia wodnego Malczyce - w tabeli 10;

11) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - w tabeli 11;

12) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE - w tabeli 12;

13) Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - w tabeli 13;

14) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 - w tabeli 14;

15) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego - w tabeli 15;

16) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku - w tabeli 16;

17) Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) - w tabeli 17;

18) Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku - w tabeli 18;

19) "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO - w tabeli 19;

20) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026 - w tabeli 20;

21) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - w tabeli 21;

22) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym - w tabeli 22;

23) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego - etap I - w tabeli 23;

24) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) - w tabeli 24;

25) Wieloletni Plan Inwestycyjny - budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego - w tabeli 25;

26) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - w tabeli 26;

27) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych - w tabeli 27;

28) Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej - w tabeli 28;

29) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - w tabeli 29;

30) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 - w tabeli 30;

31) Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - w tabeli 31;

32) Narodowy Program Transplantacyjny - w tabeli 32;

33) Program polskiej energetyki jądrowej - w tabeli 33;

34) Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. - w tabeli 34;

35) Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VII 2026-2030 - w tabeli 35;

36) Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim - w tabeli 36;

37) Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - w tabeli 37;

38) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027 - w tabeli 38;

39) Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030 - w tabeli 39;

40) Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 - w tabeli 40;

41) Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim - w tabeli 41;

42) Zagospodarowanie Dolnej Wisły - w tabeli 42;

43) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028 - w tabeli 43;

44) Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029 - w tabeli 44;

45) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "AKTYWNI SENIORZY - ASY" na lata 2026-2030 - w tabeli 45;

46) Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy - w tabeli 46.

Art. 29.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

1) Polskiej Agencji Kosmicznej - w tabeli 1;

2) Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w tabeli 2;

3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w tabeli 3;

4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - w tabeli 4;

5) Narodowego Centrum Nauki - w tabeli 5;

6) Agencji Mienia Wojskowego - w tabeli 6;

7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w tabeli 7;

8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - w tabeli 8;

9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - w tabeli 9;

10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - w tabeli 10.

Art. 30.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP - w tabeli 1;

2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej - w tabeli 2;

3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej - w tabeli 3;

4) Centralnego Ośrodka Informatyki - w tabeli 4;

5) Centrum Usług Logistycznych - w tabeli 5;

6) Centralnego Ośrodka Sportu - w tabeli 6;

7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - w tabeli 7;

8) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie - w tabeli 8;

9) Krajowego Instytutu Mediów w likwidacji - w tabeli 9.

Art. 31.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w tabeli 1;

2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - w tabeli 2;

3) Funduszu Reprywatyzacji - w tabeli 3;

4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych - w tabeli 4;

5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków - w tabeli 5;

6) Funduszu Promocji Kultury - w tabeli 6;

7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w tabeli 7;

8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - w tabeli 8;

9) Funduszu Cyberbezpieczeństwa - w tabeli 9;

10) Funduszu Pracy - w tabeli 10;

11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w tabeli 11;

12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w tabeli 12;

13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy - w tabeli 13;

14) Funduszu Rekompensacyjnego - w tabeli 14;

15) Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - w tabeli 15;

16) Funduszu Wsparcia Policji - w tabeli 16;

17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności - w tabeli 17;

18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej - w tabeli 18;

19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - w tabeli 19;

20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w tabeli 20;

21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego - w tabeli 21;

22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych - w tabeli 22;

23) Funduszu Dostępności - w tabeli 23;

24) Funduszu Emerytalno-Rentowego - w tabeli 24;

25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji - w tabeli 25;

26) Funduszu Administracyjnego - w tabeli 26;

27) Funduszu Emerytur Pomostowych - w tabeli 27;

28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w tabeli 28;

29) Funduszu Solidarnościowego - w tabeli 29;

30) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej - w tabeli 30;

31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych - w tabeli 31;

32) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny - w tabeli 32;

33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji - w tabeli 33;

34) Funduszu Szerokopasmowego - w tabeli 34;

35) Funduszu Medycznego - w tabeli 35;

36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych - w tabeli 36;

37) Funduszu Rozwoju Regionalnego - w tabeli 37;

38) Funduszu Edukacji Finansowej - w tabeli 38;

39) Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych - w tabeli 39;

40) Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych - w tabeli 40.

Art. 32.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy:

1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - w tabeli 1;

2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - w tabeli 2;

3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - w tabeli 3;

4) Instytutu Europy Środkowej - w tabeli 4;

5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - w tabeli 5;

6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego - w tabeli 6;

7) Krajowego Zasobu Nieruchomości - w tabeli 7;

8) Urzędu Dozoru Technicznego - w tabeli 8;

9) Polskiego Centrum Akredytacji - w tabeli 9;

10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w tabeli 10;

11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - w tabeli 11;

12) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego - w tabeli 12;

13) Polskiej Agencji Antydopingowej - w tabeli 13;

14) Polskiej Organizacji Turystycznej - w tabeli 14;

15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego - w tabeli 15;

16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych - w tabeli 16;

17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - w tabeli 17;

18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 18;

19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 19;

20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 20;

21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 21;

22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 22;

23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 23;

24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 24;

25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 25;

26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 26;

27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 27;

28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 28;

29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 29;

30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 30;

31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 31;

32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 32;

33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 33;

34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - w tabeli 34;

35) Centrum Łukasiewicz - w tabeli 35;

36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - w tabeli 36;

37) Transportowego Dozoru Technicznego - w tabeli 37;

38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w tabeli 38;

39) Babiogórskiego Parku Narodowego - w tabeli 39;

40) Białowieskiego Parku Narodowego - w tabeli 40;

41) Biebrzańskiego Parku Narodowego - w tabeli 41;

42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego - w tabeli 42;

43) Parku Narodowego "Bory Tucholskie" - w tabeli 43;

44) Drawieńskiego Parku Narodowego - w tabeli 44;

45) Gorczańskiego Parku Narodowego - w tabeli 45;

46) Parku Narodowego Gór Stołowych - w tabeli 46;

47) Kampinoskiego Parku Narodowego - w tabeli 47;

48) Karkonoskiego Parku Narodowego - w tabeli 48;

49) Magurskiego Parku Narodowego - w tabeli 49;

50) Narwiańskiego Parku Narodowego - w tabeli 50;

51) Ojcowskiego Parku Narodowego - w tabeli 51;

52) Pienińskiego Parku Narodowego - w tabeli 52;

53) Poleskiego Parku Narodowego - w tabeli 53;

54) Roztoczańskiego Parku Narodowego - w tabeli 54;

55) Słowińskiego Parku Narodowego - w tabeli 55;

56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego - w tabeli 56;

57) Tatrzańskiego Parku Narodowego - w tabeli 57;

58) Parku Narodowego "Ujście Warty" - w tabeli 58;

59) Wielkopolskiego Parku Narodowego - w tabeli 59;

60) Wigierskiego Parku Narodowego - w tabeli 60;

61) Wolińskiego Parku Narodowego - w tabeli 61;

62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - w tabeli 62;

63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - w tabeli 63;

64) Agencji Badań Medycznych - w tabeli 64;

65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w tabeli 65;

66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego - w tabeli 66;

67) Rzecznika Finansowego - w tabeli 67;

68) Akademii Kopernikańskiej - w tabeli 68;

69) Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego - w tabeli 69;

70) Funduszu Rezerwy Demograficznej - w tabeli 70;

71) Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników - w tabeli 71;

72) Funduszu Motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w tabeli 72.

Art. 33.

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 150 000 tys. zł.

Art. 34.

1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2026-2028 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.

Art. 35.

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art. 36.

Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

Art. 37.

Pożyczki, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846), mogą być udzielane do kwoty 50 000 000 tys. zł.

Art. 38.

Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 39.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2026 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 834, 859, 1089 i 1831.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 620, 1019, 1160, 1188, 1189, 1661, 1792 i 1849.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 622, 769, 820, 1083, 1160, 1216, 1409, 1413 i 1423 oraz z 2026 r. poz. 26.

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 R.]

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2026
z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 62)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2026. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW]

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2026. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2026 R.]

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2026 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2026 R.]

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2026 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH]

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI]

Załącznik nr 7

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2026 R.]

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2026 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2026 R.]

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2026 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH]

Załącznik nr 11

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 12

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH]

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 I OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 8 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 14

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 I OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 8 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2026–2028 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY]

Załącznik nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2026-2028 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik nr 16

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17. [WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16]

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 18. [PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-20
  • Data wejścia w życie: 2026-01-20
  • Data obowiązywania: 2026-01-20
  • Z mocą od: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wojsławice w województwie lubelskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 59

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 60

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 61

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2026 z dnia 9 stycznia 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 62

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 57

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 54

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 55

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 58

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart do tachografów cyfrowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 56

USTAWA z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 52

USTAWA z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa na polskich obszarach morskich oraz zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 50

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 49

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 53

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 51

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 43

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 48

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 44

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 47

USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 46

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 45

REKLAMA