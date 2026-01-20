REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 62
USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2026
z dnia 9 stycznia 2026 r.
Art. 1.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 918 940 000 tys. zł.
3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1-3, 5-9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 2 045 705 129 tys. zł.
4. Ustala się kwotę limitu wydatków:
1) organów i jednostek, o których mowa w art. 9:
a) pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy,
b) pkt 5-8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
4) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem:
a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.1)),
b) Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794)
- w wysokości 1 499 260 173 tys. zł.
5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2026 r. na kwotę nie większą niż 271 740 000 tys. zł.
Art. 2.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 174 111 511 tys. zł.
3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -36 204 708 tys. zł.
Art. 3.
2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 307 944 708 tys. zł.
Art. 4.
Art. 5.
1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.
2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 19 000 000 tys. zł.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 2 300 000 tys. zł;
2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku - do kwoty 2 000 000 tys. zł,
b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 24 000 000 tys. zł,
c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego - do kwoty 500 000 tys. zł,
d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez tę spółkę wydatków - do kwoty 948 441 tys. zł,
e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 12 000 000 tys. zł.
Art. 9.
1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
2) kwoty bazowe dla:
a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1 935,26 zł,
b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w wysokości 2 842,77 zł,
c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 2 310,95 zł,
d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 2 259,01 zł,
e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - w wysokości 2 522,68 zł;
3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 103,0 %.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.2)) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 597,86 zł.
3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań - w wysokości 1 603 tys. zł;
2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 2 090 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:
a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
- osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
- pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej - w wysokości 77 653 tys. zł.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
1) limit mianowań urzędników - 500 osób;
2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 18 871 120 tys. zł;
3) środki na szkolenia - w wysokości 65 577 tys. zł.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 - w tabeli 1;
2) Program rządowy - Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028 - w tabeli 2;
3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - w tabeli 3;
4) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026 - w tabeli 4;
5) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028 - w tabeli 5;
6) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie - w tabeli 6;
7) Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029 - w tabeli 7;
8) Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk - w tabeli 8;
9) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - w tabeli 9;
10) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej - cofka stopnia wodnego Malczyce - w tabeli 10;
11) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - w tabeli 11;
12) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE - w tabeli 12;
13) Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - w tabeli 13;
14) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 - w tabeli 14;
15) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego - w tabeli 15;
16) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku - w tabeli 16;
17) Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) - w tabeli 17;
18) Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku - w tabeli 18;
19) "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO - w tabeli 19;
20) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026 - w tabeli 20;
21) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - w tabeli 21;
22) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym - w tabeli 22;
23) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego - etap I - w tabeli 23;
24) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) - w tabeli 24;
25) Wieloletni Plan Inwestycyjny - budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego - w tabeli 25;
26) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - w tabeli 26;
27) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych - w tabeli 27;
28) Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej - w tabeli 28;
29) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - w tabeli 29;
30) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 - w tabeli 30;
31) Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - w tabeli 31;
32) Narodowy Program Transplantacyjny - w tabeli 32;
33) Program polskiej energetyki jądrowej - w tabeli 33;
34) Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA" umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. - w tabeli 34;
35) Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VII 2026-2030 - w tabeli 35;
36) Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim - w tabeli 36;
37) Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - w tabeli 37;
38) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027 - w tabeli 38;
39) Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030 - w tabeli 39;
40) Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 - w tabeli 40;
41) Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim - w tabeli 41;
42) Zagospodarowanie Dolnej Wisły - w tabeli 42;
43) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028 - w tabeli 43;
44) Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029 - w tabeli 44;
45) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "AKTYWNI SENIORZY - ASY" na lata 2026-2030 - w tabeli 45;
46) Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy - w tabeli 46.
Art. 29.
1) Polskiej Agencji Kosmicznej - w tabeli 1;
2) Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w tabeli 2;
3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w tabeli 3;
4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - w tabeli 4;
5) Narodowego Centrum Nauki - w tabeli 5;
6) Agencji Mienia Wojskowego - w tabeli 6;
7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w tabeli 7;
8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - w tabeli 8;
9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - w tabeli 9;
10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - w tabeli 10.
Art. 30.
1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP - w tabeli 1;
2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej - w tabeli 2;
3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej - w tabeli 3;
4) Centralnego Ośrodka Informatyki - w tabeli 4;
5) Centrum Usług Logistycznych - w tabeli 5;
6) Centralnego Ośrodka Sportu - w tabeli 6;
7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - w tabeli 7;
8) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie - w tabeli 8;
9) Krajowego Instytutu Mediów w likwidacji - w tabeli 9.
Art. 31.
1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w tabeli 1;
2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - w tabeli 2;
3) Funduszu Reprywatyzacji - w tabeli 3;
4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych - w tabeli 4;
5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków - w tabeli 5;
6) Funduszu Promocji Kultury - w tabeli 6;
7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w tabeli 7;
8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - w tabeli 8;
9) Funduszu Cyberbezpieczeństwa - w tabeli 9;
10) Funduszu Pracy - w tabeli 10;
11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w tabeli 11;
12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w tabeli 12;
13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy - w tabeli 13;
14) Funduszu Rekompensacyjnego - w tabeli 14;
15) Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - w tabeli 15;
16) Funduszu Wsparcia Policji - w tabeli 16;
17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności - w tabeli 17;
18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej - w tabeli 18;
19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - w tabeli 19;
20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w tabeli 20;
21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego - w tabeli 21;
22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych - w tabeli 22;
23) Funduszu Dostępności - w tabeli 23;
24) Funduszu Emerytalno-Rentowego - w tabeli 24;
25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji - w tabeli 25;
26) Funduszu Administracyjnego - w tabeli 26;
27) Funduszu Emerytur Pomostowych - w tabeli 27;
28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w tabeli 28;
29) Funduszu Solidarnościowego - w tabeli 29;
30) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej - w tabeli 30;
31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych - w tabeli 31;
32) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny - w tabeli 32;
33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji - w tabeli 33;
34) Funduszu Szerokopasmowego - w tabeli 34;
35) Funduszu Medycznego - w tabeli 35;
36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych - w tabeli 36;
37) Funduszu Rozwoju Regionalnego - w tabeli 37;
38) Funduszu Edukacji Finansowej - w tabeli 38;
39) Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych - w tabeli 39;
40) Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych - w tabeli 40.
Art. 32.
1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - w tabeli 1;
2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - w tabeli 2;
3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - w tabeli 3;
4) Instytutu Europy Środkowej - w tabeli 4;
5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - w tabeli 5;
6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego - w tabeli 6;
7) Krajowego Zasobu Nieruchomości - w tabeli 7;
8) Urzędu Dozoru Technicznego - w tabeli 8;
9) Polskiego Centrum Akredytacji - w tabeli 9;
10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w tabeli 10;
11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - w tabeli 11;
12) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego - w tabeli 12;
13) Polskiej Agencji Antydopingowej - w tabeli 13;
14) Polskiej Organizacji Turystycznej - w tabeli 14;
15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego - w tabeli 15;
16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych - w tabeli 16;
17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - w tabeli 17;
18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 18;
19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 19;
20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 20;
21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 21;
22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 22;
23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 23;
24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 24;
25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 25;
26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 26;
27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 27;
28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 28;
29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 29;
30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 30;
31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 31;
32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 32;
33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 33;
34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - w tabeli 34;
35) Centrum Łukasiewicz - w tabeli 35;
36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - w tabeli 36;
37) Transportowego Dozoru Technicznego - w tabeli 37;
38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w tabeli 38;
39) Babiogórskiego Parku Narodowego - w tabeli 39;
40) Białowieskiego Parku Narodowego - w tabeli 40;
41) Biebrzańskiego Parku Narodowego - w tabeli 41;
42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego - w tabeli 42;
43) Parku Narodowego "Bory Tucholskie" - w tabeli 43;
44) Drawieńskiego Parku Narodowego - w tabeli 44;
45) Gorczańskiego Parku Narodowego - w tabeli 45;
46) Parku Narodowego Gór Stołowych - w tabeli 46;
47) Kampinoskiego Parku Narodowego - w tabeli 47;
48) Karkonoskiego Parku Narodowego - w tabeli 48;
49) Magurskiego Parku Narodowego - w tabeli 49;
50) Narwiańskiego Parku Narodowego - w tabeli 50;
51) Ojcowskiego Parku Narodowego - w tabeli 51;
52) Pienińskiego Parku Narodowego - w tabeli 52;
53) Poleskiego Parku Narodowego - w tabeli 53;
54) Roztoczańskiego Parku Narodowego - w tabeli 54;
55) Słowińskiego Parku Narodowego - w tabeli 55;
56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego - w tabeli 56;
57) Tatrzańskiego Parku Narodowego - w tabeli 57;
58) Parku Narodowego "Ujście Warty" - w tabeli 58;
59) Wielkopolskiego Parku Narodowego - w tabeli 59;
60) Wigierskiego Parku Narodowego - w tabeli 60;
61) Wolińskiego Parku Narodowego - w tabeli 61;
62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - w tabeli 62;
63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - w tabeli 63;
64) Agencji Badań Medycznych - w tabeli 64;
65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w tabeli 65;
66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego - w tabeli 66;
67) Rzecznika Finansowego - w tabeli 67;
68) Akademii Kopernikańskiej - w tabeli 68;
69) Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego - w tabeli 69;
70) Funduszu Rezerwy Demograficznej - w tabeli 70;
71) Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników - w tabeli 71;
72) Funduszu Motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w tabeli 72.
Art. 33.
Art. 34.
2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2026
z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 62)
Załącznik nr 1
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 R.
Załącznik nr 2
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2026. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW
Załącznik nr 3
DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2026 R.
Załącznik nr 4
WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2026 R.
Załącznik nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Załącznik nr 6
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
Załącznik nr 7
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
Załącznik nr 8
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2026 R.
Załącznik nr 9
ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2026 R.
Załącznik nr 10
ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Załącznik nr 11
PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
Załącznik nr 12
PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
Załącznik nr 13
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
Załącznik nr 14
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 I OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 8 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
Załącznik nr 15
PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2026-2028 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG)
Załącznik nr 16
WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Załącznik nr 17
WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16
Załącznik nr 18
PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
- Data ogłoszenia: 2026-01-20
- Data wejścia w życie: 2026-01-20
- Data obowiązywania: 2026-01-20
- Z mocą od: 2026-01-01
Dziennik Ustaw
