Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 13 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 63)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym

Na podstawie art. 74b § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1001, z 2025 r. poz. 479, 1669 i 1793 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:

§ 1.1) Opłata egzaminacyjna za udział w egzaminie notarialnym jest równa 70 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), obowiązującego w dniu przeprowadzenia egzaminu.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym (Dz. U. poz. 2078 oraz z 2006 r. poz. 116).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym (Dz. U. poz. 1722), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2024 r.