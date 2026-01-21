REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 64
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534 oraz z 2025 r. poz. 1017 i 1080) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ośrodkowi Przetwarzania Informacji z siedzibą w Warszawie, zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2. Instytut używa nazwy „Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy”, a w stosunkach z zagranicą - nazwy w języku angielskim „National Information Processing Institute - National Research Institute”.
3. Instytut może używać skróconych nazw „OPI - Państwowy Instytut Badawczy”, „OPI PIB” lub „OPI”, a w stosunkach z zagranicą - skróconej nazwy „OPI - National Research Institute”.
4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;
2) w § 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.”;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w § 3, jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-01-21
- Data wejścia w życie: 2026-02-05
- Data obowiązywania: 2026-02-05
