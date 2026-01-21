§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 1452) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ośrodkowi Przetwarzania Informacji z siedzibą w Warszawie, zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy”, a w stosunkach z zagranicą - nazwy w języku angielskim „National Information Processing Institute - National Research Institute”.

3. Instytut może używać skróconych nazw „OPI - Państwowy Instytut Badawczy”, „OPI PIB” lub „OPI”, a w stosunkach z zagranicą - skróconej nazwy „OPI - National Research Institute”.

4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

2) w § 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w § 3, jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.