REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 65

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 stycznia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1006), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1467);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1550);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1461).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1467), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1550), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1461), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 65)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

Na podstawie art. 13 ust. 4i ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji, zwanego dalej „Funduszem”;

2) tryb i terminy sporządzania planów finansowych Funduszu;

3) tryb i terminy sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu, zwanych dalej „sprawozdaniami budżetowymi”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) funduszu centralnym - należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Funduszu, będącą w dyspozycji Komendanta Głównego Policji;

2) funduszu wojewódzkim - należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Funduszu, będącą w dyspozycji właściwego komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji;

3)2) funduszu Szkół Policji - należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Funduszu, będącą w dyspozycji Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie lub właściwego komendanta szkoły policyjnej;

4) rocznym planie finansowym funduszu - należy przez to rozumieć plan finansowy poszczególnych dysponentów funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i Szkół Policji;

5) łącznym planie finansowym Funduszu - należy przez to rozumieć zestawienie rocznych planów finansowych funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i Szkół Policji;

6)3) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846).

§ 2. Fundusz stanowią wyodrębnione rachunki bankowe, którymi dysponują organy wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1-3.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy Szkół Policji jest roczny plan finansowy, sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) stan funduszu na początek roku, obejmujący środki finansowe, należności i zobowiązania;

2) przychody funduszu;

3) wydatki funduszu, w tym wydatki bieżące i majątkowe;

4) stan funduszu na koniec roku, obejmujący środki finansowe, należności i zobowiązania.

§ 4. 1.4) Projekt rocznego planu finansowego funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Projekt rocznego planu finansowego:

1) funduszu centralnego - sporządza Komendant Główny Policji;

2) funduszu wojewódzkiego - sporządza właściwy komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;

3)5) funduszu Szkół Policji - sporządza Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych, każdy w zakresie swojego działania.

3. Projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w ust. 2, dysponenci funduszy przekazują Komendantowi Głównemu Policji najpóźniej do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Komendant Główny Policji sporządza projekt łącznego planu finansowego Funduszu w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

5. Komendant Główny Policji zapewnia zgodność projektu łącznego planu finansowego Funduszu z projektem ustawy budżetowej.

6. Do czasu zatwierdzenia przez dysponentów funduszy rocznych planów finansowych, zgodnych z ustawą budżetową, podstawą gospodarki finansowej są projekty rocznych planów finansowych.

§ 5.6) Wydatki ujęte w rocznym planie funduszu mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w planie, zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z zawartych umów i porozumień.

§ 6. Dysponent funduszu może zakładać oprocentowane lokaty terminowe ze środków funduszu czasowo niewykorzystanych.

§ 7. 1. Odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym funduszu oraz z tytułu oprocentowania lokat stanowią jego przychody.

2. Koszty obsługi funduszu obciążają właściwy fundusz.

§ 8. 1.7) Sprawozdania budżetowe z wykonania planu finansowego funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Komendant Główny Policji sporządza łączne sprawozdanie budżetowe, które jest zestawieniem sprawozdań budżetowych funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji, w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Dysponenci funduszy przekazują Komendantowi Głównemu Policji sprawozdania budżetowe, o których mowa w ust. 2, na 15 dni przed upływem terminu sporządzenia łącznego sprawozdania budżetowego.

4. Komendant Główny Policji przekazuje kopię łącznego sprawozdania budżetowego, o którym mowa w ust. 2, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 7 dni od przekazania do Ministerstwa Finansów.

§ 8a.8) 1. Sprawozdania w zakresie należności, wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązań funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

2. Komendant Główny Policji sporządza łączne sprawozdanie, które jest zestawieniem sprawozdań funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji, w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Dysponenci funduszu przekazują Komendantowi Głównemu Policji sprawozdania, o których mowa w ust. 2, na 10 dni przed upływem terminu sporządzenia łącznego sprawozdania.

4. Komendant Główny Policji przekazuje łączne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w ust. 1.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia9).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1461), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1467), które weszło w życie z dniem 17 listopada 2006 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1550), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2010 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

8) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 lipca 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-21
  • Data obowiązywania: 2026-01-21
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wojsławice w województwie lubelskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 59

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 61

REKLAMA

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2026 z dnia 9 stycznia 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 62

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 60

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 66

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 65

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 57

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 54

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 55

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 58

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart do tachografów cyfrowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 56

USTAWA z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 52

USTAWA z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa na polskich obszarach morskich oraz zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 50

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 49

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 53

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 51

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 43

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 48

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 44

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 47

REKLAMA