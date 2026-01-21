Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

Na podstawie art. 13 ust. 4i ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji, zwanego dalej „Funduszem”;

2) tryb i terminy sporządzania planów finansowych Funduszu;

3) tryb i terminy sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu, zwanych dalej „sprawozdaniami budżetowymi”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) funduszu centralnym - należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Funduszu, będącą w dyspozycji Komendanta Głównego Policji;

2) funduszu wojewódzkim - należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Funduszu, będącą w dyspozycji właściwego komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji;

3)2) funduszu Szkół Policji - należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Funduszu, będącą w dyspozycji Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie lub właściwego komendanta szkoły policyjnej;

4) rocznym planie finansowym funduszu - należy przez to rozumieć plan finansowy poszczególnych dysponentów funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i Szkół Policji;

5) łącznym planie finansowym Funduszu - należy przez to rozumieć zestawienie rocznych planów finansowych funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i Szkół Policji;

6)3) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846).

§ 2. Fundusz stanowią wyodrębnione rachunki bankowe, którymi dysponują organy wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1-3.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy Szkół Policji jest roczny plan finansowy, sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) stan funduszu na początek roku, obejmujący środki finansowe, należności i zobowiązania;

2) przychody funduszu;

3) wydatki funduszu, w tym wydatki bieżące i majątkowe;

4) stan funduszu na koniec roku, obejmujący środki finansowe, należności i zobowiązania.

§ 4. 1.4) Projekt rocznego planu finansowego funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Projekt rocznego planu finansowego:

1) funduszu centralnego - sporządza Komendant Główny Policji;

2) funduszu wojewódzkiego - sporządza właściwy komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;

3)5) funduszu Szkół Policji - sporządza Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych, każdy w zakresie swojego działania.

3. Projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w ust. 2, dysponenci funduszy przekazują Komendantowi Głównemu Policji najpóźniej do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Komendant Główny Policji sporządza projekt łącznego planu finansowego Funduszu w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

5. Komendant Główny Policji zapewnia zgodność projektu łącznego planu finansowego Funduszu z projektem ustawy budżetowej.

6. Do czasu zatwierdzenia przez dysponentów funduszy rocznych planów finansowych, zgodnych z ustawą budżetową, podstawą gospodarki finansowej są projekty rocznych planów finansowych.

§ 5.6) Wydatki ujęte w rocznym planie funduszu mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w planie, zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z zawartych umów i porozumień.

§ 6. Dysponent funduszu może zakładać oprocentowane lokaty terminowe ze środków funduszu czasowo niewykorzystanych.

§ 7. 1. Odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym funduszu oraz z tytułu oprocentowania lokat stanowią jego przychody.

2. Koszty obsługi funduszu obciążają właściwy fundusz.

§ 8. 1.7) Sprawozdania budżetowe z wykonania planu finansowego funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Komendant Główny Policji sporządza łączne sprawozdanie budżetowe, które jest zestawieniem sprawozdań budżetowych funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji, w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Dysponenci funduszy przekazują Komendantowi Głównemu Policji sprawozdania budżetowe, o których mowa w ust. 2, na 15 dni przed upływem terminu sporządzenia łącznego sprawozdania budżetowego.

4. Komendant Główny Policji przekazuje kopię łącznego sprawozdania budżetowego, o którym mowa w ust. 2, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 7 dni od przekazania do Ministerstwa Finansów.

§ 8a.8) 1. Sprawozdania w zakresie należności, wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązań funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

2. Komendant Główny Policji sporządza łączne sprawozdanie, które jest zestawieniem sprawozdań funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji, w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Dysponenci funduszu przekazują Komendantowi Głównemu Policji sprawozdania, o których mowa w ust. 2, na 10 dni przed upływem terminu sporządzenia łącznego sprawozdania.

4. Komendant Główny Policji przekazuje łączne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w ust. 1.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia9).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1461), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1467), które weszło w życie z dniem 17 listopada 2006 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji (Dz. U. poz. 1550), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2010 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

8) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 lipca 2005 r.