Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 14 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 66)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „strażakiem”, może być skierowany do:

1)2) Akademii Pożarniczej, pozostałych szkół lub ośrodka szkolenia Państwowej Straży Pożarnej;

2) szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej;

3) państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej;

4) innych placówek prowadzących pozaszkolne formy kształcenia.

2. Strażak może być skierowany do szkoły, na przeszkolenie lub na studia za granicą.

§ 2. Strażak otrzymuje w czasie odbywania nauki uposażenie, dodatek służbowy, inne dodatki do uposażenia oraz pozostałe świadczenia pieniężne przysługujące na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed skierowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do nich lub ich wysokość.

§ 3. 1. Strażakowi skierowanemu do szkoły, na przeszkolenie lub na studia poza miejscem pełnienia służby lub stałego zamieszkania przysługuje ryczałt finansowy na dojazdy do miejsca nauki lub programowej praktyki i z powrotem w wysokości cen biletu II klasy pociągu pospiesznego, z uwzględnieniem posiadanego uprawnienia do ulgowych przejazdów, bez względu na to, z jakiego tytułu uprawnienie to przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie braku możliwości dotarcia do miejsca nauki lub programowej praktyki środkiem transportu, o którym mowa w ust. 1, ryczałt finansowy na dojazdy przysługuje w wysokości ceny biletu najtańszego środka transportu, który umożliwia to dotarcie.

§ 4. 1. Przy ustalaniu odpłatności za noclegi i wyżywienie podczas nauki lub programowej praktyki stosuje się przepisy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Strażakowi nie przysługuje zwrot odpłatności za noclegi lub wyżywienie, jeżeli został skierowany do placówek, o których mowa w § 1 ust. 1, lub na praktykę programową do miejscowości, w której pełni służbę lub stale zamieszkuje.

3. Strażakowi nie przysługuje zwrot odpłatności za noclegi lub wyżywienie, jeżeli podczas nauki lub programowej praktyki zapewniono mu bezpłatne zakwaterowanie lub wyżywienie.

§ 5. Strażakowi może być przyznany, w całości lub w części, zwrot opłat za kształcenie pobieranych przez placówki, o których mowa w § 1.

§ 6. Świadczenia, o których mowa w § 3-5, nie przysługują strażakowi powtarzającemu semestr lub rok nauki z powodu niezadowalających wyników w nauce, przez okres powtarzania semestru lub roku nauki.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia (Dz. U. poz. 1572), które weszło w życie z dniem 10 sierpnia 2023 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 kwietnia 2003 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 42 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (Dz. Urz. MSW poz. 34), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. poz. 877).