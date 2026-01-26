REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 78

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 78

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22b ust. 21 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1234 oraz z 2026 r. poz. 41) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 2680 oraz z 2023 r. poz. 2402) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Poszczególne części szkolenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane w innej kolejności niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

2) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Instruktor wnioskuje o ponowne odbycie sesji w przypadku nieprawidłowej reakcji maszynisty przy wykonywaniu zadań niestandardowych oraz w sytuacjach niebezpiecznych. Uzasadnienie w tym zakresie instruktor zamieszcza w raporcie z sesji, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.”;

3) w § 9:

a) w ust. 2:

- w pkt 1 po wyrazach „infrastruktury kolejowej” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem bocznic kolejowych”,

- w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zagadnień związanych z techniką i organizacją ruchu, w tym również radiołącznością pociągową i techniką wykonywania manewrów, sygnalizacją kolejową, hamulcem kolejowym oraz znajomością budowy i obsługi pojazdów kolejowych - co 3 lata, a także po przerwie w prowadzeniu pojazdu kolejowego przekraczającej okres roku - na infrastrukturze kolejowej danego zarządcy infrastruktury.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zawieszenia świadectwa maszynisty, jeżeli podstawą tego zawieszenia było uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego, że maszynista nie spełnia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22b ust. 22 pkt 1 ustawy, albo nieuzyskanie przez maszynistę w wymaganym terminie orzeczenia potwierdzającego spełnienie tych wymagań i jeżeli od zawieszenia świadectwa maszynisty upłynął okres roku, sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadza się po uzyskaniu przez maszynistę orzeczenia lekarskiego potwierdzającego, że maszynista spełnia te wymagania.”,

c) w ust. 8 skreśla się wyrazy „lub w zakresie dotyczącym bocznic kolejowych”,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Przepisu ust. 3 pkt 4 lit. b nie stosuje się w przypadku rozszerzenia uprawnień maszynisty na nowy typ pojazdu kolejowego, który uzyskał pierwsze dopuszczenie do eksploatacji.”;

4) w § 10:

a) w ust. 2 po wyrazach „Sprawdziany wiedzy i umiejętności” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem sprawdzianów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4,”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dopuszcza się przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności dla rodzaju pojazdu kolejowego na wiele typów pojazdów kolejowych o podobnej konstrukcji.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Sprawdzian wiedzy i umiejętności, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 4, przeprowadza się z uwzględnieniem ujętych w świadectwie maszynisty typów pojazdów kolejowych, do których prowadzenia maszynista jest uprawniony, oraz instrukcji zarządców infrastruktury, na których infrastrukturze kolejowej maszynista ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych.”;

5) w § 12 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „zakres infrastruktury” dodaje się wyrazy „kolejowej, z wyjątkiem bocznic kolejowych”;

6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Do szkoleń kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty oraz szkoleń z użyciem symulatora pojazdu kolejowego rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Załącznik 1. [PROGRAM ORAZ CZAS TRWANIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE ŚWIADECTWA MASZYNISTY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 78)

PROGRAM ORAZ CZAS TRWANIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE ŚWIADECTWA MASZYNISTY

Część I. Staż stanowiskowy

Kategoria świadectwa maszynisty*

Podkategoria świadectwa maszynisty**

Moduł oraz liczba godzin szkolenia*****

praca przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego***

praca przy czynnościach rewidenta taboru***

praca przy czynnościach maszynisty****

razem

A

A1

40

40

60

140

A

A2

80

-

20

100

A

A3

80

-

20

100

A

A4

40

40

60

140

A

A5

80

-

20

100

* W przypadku szkolenia na więcej niż jedną podkategorię ujętą w ramach kategorii A kandydat na maszynistę realizuje jeden cykl szkolenia (liczby godzin szkolenia nie sumują się).

** Jeżeli kandydat na maszynistę ubiega się o świadectwo maszynisty obejmujące jednocześnie podkategorie ujęte w ramach kategorii A, a cykle szkolenia różnią się liczbą godzin, realizuje cykl szkolenia z większą liczbą godzin szkolenia.

*** Czas trwania szkolenia skraca się o udokumentowany okres zatrudnienia kandydata na maszynistę na stanowisku rewidenta taboru lub innym, na którym kandydat ten wykonywał czynności obejmujące naprawę i utrzymanie taboru kolejowego.

**** Nie dotyczy kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 12 miesięcy.

***** Godzina szkolenia jest równa 60 minutom.

Część II. Szkolenie teoretyczne i praktyczne (wykłady i zajęcia praktyczne)

1. Program szkolenia teoretycznego i praktycznego (wykładów i zajęć praktycznych) kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie uprawnień w zakresie co najmniej jednej z następujących podkategorii świadectwa maszynisty: A1, A4, B1 i B2.

Temat szkolenia

Liczba godzin*

wykłady

zajęcia praktyczne

razem

Szkolenie teoretyczne i praktyczne (wykłady i zajęcia praktyczne) dotyczące pojazdu kolejowego**

Znajomość budowy i obsługi pojazdu kolejowego (dla każdego pojazdu w szkoleniu)

16

16

32

Urządzenia bezpieczeństwa

6

2

8

Rodzaje hamulców, układ pneumatyczny i hamulcowy

16

24

40

Próby hamulców oraz czynności kontrolne przed jazdą (włącznie ze sporządzeniem karty próby hamulców)

16

24

40

Dokumentacja prowadzona przez maszynistę

2

2

4

Sterowanie pojazdem kolejowym

(dla każdego pojazdu w szkoleniu)

16

8

24

Technika prowadzenia pojazdu kolejowego (jazdy manewrowej)

4

12

16

Nieprawidłowości, usterki i nadzwyczajne zdarzenia podczas prowadzenia pojazdu kolejowego

8

8

16

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia poważnego wypadku, wypadku i incydentu

8

-

8

Warunki kontynuowania jazdy po wystąpieniu poważnego wypadku, wypadku i incydentu

2

-

2

Zatrzymanie oraz zabezpieczenie pojazdu kolejowego i pociągu

2

4

6

Regulacje wewnętrzne przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury dotyczące pracy maszynisty

8

-

8

Suma

104

100

204

Szkolenie teoretyczne i praktyczne (wykłady i zajęcia praktyczne) dotyczące infrastruktury kolejowej**

Technika jazdy oraz prędkość maksymalna w odniesieniu do charakterystyk linii kolejowych (technika pracy manewrowej) (dla każdej infrastruktury kolejowej zapoznawanej w szkoleniu)

-

28

28

Znajomość linii kolejowych (okręgu manewrowego) (dla każdej infrastruktury kolejowej zapoznawanej w szkoleniu)

2

12

14

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego

24

-

24

Przewóz towarów niebezpiecznych

2

-

2

Suma

28

40

68

Ogółem

132

140

272

* Godzina wykładów jest równa 45 minutom, a godzina zajęć praktycznych jest równa 60 minutom.

** Nie dotyczy kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 36 miesięcy.

2. Program szkolenia teoretycznego i praktycznego (wykładów i zajęć praktycznych) kandydata na maszynistę ubiegającego się o uzyskanie uprawnień w zakresie co najmniej jednej z następujących podkategorii świadectwa maszynisty: A2, A3 i A5.

Temat szkolenia

Liczba godzin*

wykłady

zajęcia praktyczne

razem

Szkolenie teoretyczne i praktyczne (wykłady i zajęcia praktyczne) dotyczące pojazdu kolejowego specjalnego (pociągu roboczego)**

Budowa danego typu pojazdu kolejowego, rozmieszczenie zespołów i podzespołów

16

16

32

Obsługa pojazdu kolejowego

8

32

40

Wyposażenie kabiny maszynisty, rozmieszczenie i przeznaczenie wskaźników i elementów sterowania w kabinie maszynisty

2

6

8

Zespoły i podzespoły układu napędowego

4

2

6

Układ pneumatyczny i hamulcowy, próby hamulców

8

8

16

Układ elektryczny

2

2

4

Układ hydrauliczny

2

2

4

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego

6

2

8

Dokumentacja wymagana do dopuszczenia do eksploatacji

2

-

2

Zapoznanie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz dokumentacją systemu utrzymania

4

-

4

Obowiązki i odpowiedzialność maszynisty

8

-

8

Znajomość obowiązujących regulacji wewnętrznych

8

-

8

Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym

2

-

2

Regulacje ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (rozdziały 1, 2, 4, 5a i 9)

2

-

2

Suma

74

70

144

Szkolenie teoretyczne i praktyczne (wykłady i zajęcia praktyczne) dotyczące infrastruktury kolejowej**

Budowa nawierzchni kolejowej

8

4

12

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności kolejowej

6

2

8

Technika prowadzenia ruchu kolejowego

16

-

16

Organizacja ruchu kolejowego

8

-

8

Sygnalizacja kolejowa

24

-

24

Skrajnia pojazdu kolejowego i skrajnia budowli kolejowej

2

2

4

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia poważnego wypadku, wypadku i incydentu

8

-

8

Suma

72

8

80

Ogółem

146

78

224

* Godzina wykładów jest równa 45 minutom, a godzina zajęć praktycznych jest równa 60 minutom.

** Nie dotyczy kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 36 miesięcy.

Część III. Prowadzenie pojazdu kolejowego pod nadzorem

Kategoria (podkategoria) świadectwa maszynisty

Liczba godzin prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem*

A1

400**

A2

300**

A3

300**

A4

400**

A5

300**

B (B1+B2)

500 w ruchu towarowym oraz 500 w ruchu pasażerskim

B1

800

B2

800

A1 (A4) + B

praca manewrowa

praca pociągowa

160**

500 w ruchu towarowym oraz 500 w ruchu pasażerskim

A1 (A4) + B1

160**

800 w ruchu pasażerskim

A1 (A4) + B2

160**

800 w ruchu towarowym

* Godzina prowadzenia pojazdu kolejowego jest równa 60 minutom.

** W przypadku kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 36 miesięcy - całkowita liczba godzin prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem w ramach części III może zostać zmniejszona o 50 %.

Część IV. Szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego

1. Szkolenie kandydatów na maszynistów z użyciem symulatora pojazdu kolejowego jest fakultatywne.

2. Dopuszcza się zamianę godzin jazd praktycznych przy prowadzeniu pojazdu kolejowego w ramach części III na szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego, przy zachowaniu następujących warunków:

1) odbycie 1 godziny szkolenia z użyciem symulatora pojazdu kolejowego uznaje się za równoznaczne z odbyciem 5 godzin szkolenia wskazanego w części III;

2) szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego przeprowadzono po zrealizowaniu przez kandydata na maszynistę co najmniej 70 % liczby godzin szkolenia określonej w części III.

3. W zakresie warunków przeprowadzania szkolenia kandydatów na maszynistów z użyciem symulatora pojazdu kolejowego stosuje się przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 2680, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-26
  • Data wejścia w życie: 2026-02-26
  • Data obowiązywania: 2026-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA