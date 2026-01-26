§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 2680 oraz z 2023 r. poz. 2402) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Poszczególne części szkolenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane w innej kolejności niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

2) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Instruktor wnioskuje o ponowne odbycie sesji w przypadku nieprawidłowej reakcji maszynisty przy wykonywaniu zadań niestandardowych oraz w sytuacjach niebezpiecznych. Uzasadnienie w tym zakresie instruktor zamieszcza w raporcie z sesji, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.”;

3) w § 9:

a) w ust. 2:

- w pkt 1 po wyrazach „infrastruktury kolejowej” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem bocznic kolejowych”,

- w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zagadnień związanych z techniką i organizacją ruchu, w tym również radiołącznością pociągową i techniką wykonywania manewrów, sygnalizacją kolejową, hamulcem kolejowym oraz znajomością budowy i obsługi pojazdów kolejowych - co 3 lata, a także po przerwie w prowadzeniu pojazdu kolejowego przekraczającej okres roku - na infrastrukturze kolejowej danego zarządcy infrastruktury.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku zawieszenia świadectwa maszynisty, jeżeli podstawą tego zawieszenia było uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego, że maszynista nie spełnia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22b ust. 22 pkt 1 ustawy, albo nieuzyskanie przez maszynistę w wymaganym terminie orzeczenia potwierdzającego spełnienie tych wymagań i jeżeli od zawieszenia świadectwa maszynisty upłynął okres roku, sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadza się po uzyskaniu przez maszynistę orzeczenia lekarskiego potwierdzającego, że maszynista spełnia te wymagania.”,

c) w ust. 8 skreśla się wyrazy „lub w zakresie dotyczącym bocznic kolejowych”,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Przepisu ust. 3 pkt 4 lit. b nie stosuje się w przypadku rozszerzenia uprawnień maszynisty na nowy typ pojazdu kolejowego, który uzyskał pierwsze dopuszczenie do eksploatacji.”;

4) w § 10:

a) w ust. 2 po wyrazach „Sprawdziany wiedzy i umiejętności” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem sprawdzianów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4,”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dopuszcza się przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności dla rodzaju pojazdu kolejowego na wiele typów pojazdów kolejowych o podobnej konstrukcji.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Sprawdzian wiedzy i umiejętności, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 4, przeprowadza się z uwzględnieniem ujętych w świadectwie maszynisty typów pojazdów kolejowych, do których prowadzenia maszynista jest uprawniony, oraz instrukcji zarządców infrastruktury, na których infrastrukturze kolejowej maszynista ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych.”;

5) w § 12 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „zakres infrastruktury” dodaje się wyrazy „kolejowej, z wyjątkiem bocznic kolejowych”;

6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.