Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 78
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 20 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty
Na podstawie art. 22b ust. 21 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1234 oraz z 2026 r. poz. 41) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Poszczególne części szkolenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane w innej kolejności niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;
2) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Instruktor wnioskuje o ponowne odbycie sesji w przypadku nieprawidłowej reakcji maszynisty przy wykonywaniu zadań niestandardowych oraz w sytuacjach niebezpiecznych. Uzasadnienie w tym zakresie instruktor zamieszcza w raporcie z sesji, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.”;
3) w § 9:
a) w ust. 2:
- w pkt 1 po wyrazach „infrastruktury kolejowej” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem bocznic kolejowych”,
- w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) zagadnień związanych z techniką i organizacją ruchu, w tym również radiołącznością pociągową i techniką wykonywania manewrów, sygnalizacją kolejową, hamulcem kolejowym oraz znajomością budowy i obsługi pojazdów kolejowych - co 3 lata, a także po przerwie w prowadzeniu pojazdu kolejowego przekraczającej okres roku - na infrastrukturze kolejowej danego zarządcy infrastruktury.”,
b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W przypadku zawieszenia świadectwa maszynisty, jeżeli podstawą tego zawieszenia było uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego, że maszynista nie spełnia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22b ust. 22 pkt 1 ustawy, albo nieuzyskanie przez maszynistę w wymaganym terminie orzeczenia potwierdzającego spełnienie tych wymagań i jeżeli od zawieszenia świadectwa maszynisty upłynął okres roku, sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadza się po uzyskaniu przez maszynistę orzeczenia lekarskiego potwierdzającego, że maszynista spełnia te wymagania.”,
c) w ust. 8 skreśla się wyrazy „lub w zakresie dotyczącym bocznic kolejowych”,
d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Przepisu ust. 3 pkt 4 lit. b nie stosuje się w przypadku rozszerzenia uprawnień maszynisty na nowy typ pojazdu kolejowego, który uzyskał pierwsze dopuszczenie do eksploatacji.”;
4) w § 10:
a) w ust. 2 po wyrazach „Sprawdziany wiedzy i umiejętności” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem sprawdzianów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4,”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dopuszcza się przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności dla rodzaju pojazdu kolejowego na wiele typów pojazdów kolejowych o podobnej konstrukcji.”,
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Sprawdzian wiedzy i umiejętności, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 4, przeprowadza się z uwzględnieniem ujętych w świadectwie maszynisty typów pojazdów kolejowych, do których prowadzenia maszynista jest uprawniony, oraz instrukcji zarządców infrastruktury, na których infrastrukturze kolejowej maszynista ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych.”;
5) w § 12 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „zakres infrastruktury” dodaje się wyrazy „kolejowej, z wyjątkiem bocznic kolejowych”;
6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Infrastruktury: D. Klimczak
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 78)
PROGRAM ORAZ CZAS TRWANIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE ŚWIADECTWA MASZYNISTY
Część I. Staż stanowiskowy
|
Kategoria świadectwa maszynisty*
|
Podkategoria świadectwa maszynisty**
|
Moduł oraz liczba godzin szkolenia*****
|
praca przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego***
|
praca przy czynnościach rewidenta taboru***
|
praca przy czynnościach maszynisty****
|
razem
|
A
|
A1
|
40
|
40
|
60
|
140
|
A
|
A2
|
80
|
-
|
20
|
100
|
A
|
A3
|
80
|
-
|
20
|
100
|
A
|
A4
|
40
|
40
|
60
|
140
|
A
|
A5
|
80
|
-
|
20
|
100
* W przypadku szkolenia na więcej niż jedną podkategorię ujętą w ramach kategorii A kandydat na maszynistę realizuje jeden cykl szkolenia (liczby godzin szkolenia nie sumują się).
** Jeżeli kandydat na maszynistę ubiega się o świadectwo maszynisty obejmujące jednocześnie podkategorie ujęte w ramach kategorii A, a cykle szkolenia różnią się liczbą godzin, realizuje cykl szkolenia z większą liczbą godzin szkolenia.
*** Czas trwania szkolenia skraca się o udokumentowany okres zatrudnienia kandydata na maszynistę na stanowisku rewidenta taboru lub innym, na którym kandydat ten wykonywał czynności obejmujące naprawę i utrzymanie taboru kolejowego.
**** Nie dotyczy kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 12 miesięcy.
***** Godzina szkolenia jest równa 60 minutom.
Część II. Szkolenie teoretyczne i praktyczne (wykłady i zajęcia praktyczne)
1. Program szkolenia teoretycznego i praktycznego (wykładów i zajęć praktycznych) kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie uprawnień w zakresie co najmniej jednej z następujących podkategorii świadectwa maszynisty: A1, A4, B1 i B2.
|
Temat szkolenia
|
Liczba godzin*
|
wykłady
|
zajęcia praktyczne
|
razem
|
Szkolenie teoretyczne i praktyczne (wykłady i zajęcia praktyczne) dotyczące pojazdu kolejowego**
|
Znajomość budowy i obsługi pojazdu kolejowego (dla każdego pojazdu w szkoleniu)
|
16
|
16
|
32
|
Urządzenia bezpieczeństwa
|
6
|
2
|
8
|
Rodzaje hamulców, układ pneumatyczny i hamulcowy
|
16
|
24
|
40
|
Próby hamulców oraz czynności kontrolne przed jazdą (włącznie ze sporządzeniem karty próby hamulców)
|
16
|
24
|
40
|
Dokumentacja prowadzona przez maszynistę
|
2
|
2
|
4
|
Sterowanie pojazdem kolejowym
(dla każdego pojazdu w szkoleniu)
|
16
|
8
|
24
|
Technika prowadzenia pojazdu kolejowego (jazdy manewrowej)
|
4
|
12
|
16
|
Nieprawidłowości, usterki i nadzwyczajne zdarzenia podczas prowadzenia pojazdu kolejowego
|
8
|
8
|
16
|
Procedury postępowania w przypadku wystąpienia poważnego wypadku, wypadku i incydentu
|
8
|
-
|
8
|
Warunki kontynuowania jazdy po wystąpieniu poważnego wypadku, wypadku i incydentu
|
2
|
-
|
2
|
Zatrzymanie oraz zabezpieczenie pojazdu kolejowego i pociągu
|
2
|
4
|
6
|
Regulacje wewnętrzne przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury dotyczące pracy maszynisty
|
8
|
-
|
8
|
Suma
|
104
|
100
|
204
|
Szkolenie teoretyczne i praktyczne (wykłady i zajęcia praktyczne) dotyczące infrastruktury kolejowej**
|
Technika jazdy oraz prędkość maksymalna w odniesieniu do charakterystyk linii kolejowych (technika pracy manewrowej) (dla każdej infrastruktury kolejowej zapoznawanej w szkoleniu)
|
-
|
28
|
28
|
Znajomość linii kolejowych (okręgu manewrowego) (dla każdej infrastruktury kolejowej zapoznawanej w szkoleniu)
|
2
|
12
|
14
|
Bezpieczeństwo ruchu kolejowego
|
24
|
-
|
24
|
Przewóz towarów niebezpiecznych
|
2
|
-
|
2
|
Suma
|
28
|
40
|
68
|
Ogółem
|
132
|
140
|
272
* Godzina wykładów jest równa 45 minutom, a godzina zajęć praktycznych jest równa 60 minutom.
** Nie dotyczy kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 36 miesięcy.
2. Program szkolenia teoretycznego i praktycznego (wykładów i zajęć praktycznych) kandydata na maszynistę ubiegającego się o uzyskanie uprawnień w zakresie co najmniej jednej z następujących podkategorii świadectwa maszynisty: A2, A3 i A5.
|
Temat szkolenia
|
Liczba godzin*
|
wykłady
|
zajęcia praktyczne
|
razem
|
Szkolenie teoretyczne i praktyczne (wykłady i zajęcia praktyczne) dotyczące pojazdu kolejowego specjalnego (pociągu roboczego)**
|
Budowa danego typu pojazdu kolejowego, rozmieszczenie zespołów i podzespołów
|
16
|
16
|
32
|
Obsługa pojazdu kolejowego
|
8
|
32
|
40
|
Wyposażenie kabiny maszynisty, rozmieszczenie i przeznaczenie wskaźników i elementów sterowania w kabinie maszynisty
|
2
|
6
|
8
|
Zespoły i podzespoły układu napędowego
|
4
|
2
|
6
|
Układ pneumatyczny i hamulcowy, próby hamulców
|
8
|
8
|
16
|
Układ elektryczny
|
2
|
2
|
4
|
Układ hydrauliczny
|
2
|
2
|
4
|
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego
|
6
|
2
|
8
|
Dokumentacja wymagana do dopuszczenia do eksploatacji
|
2
|
-
|
2
|
Zapoznanie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz dokumentacją systemu utrzymania
|
4
|
-
|
4
|
Obowiązki i odpowiedzialność maszynisty
|
8
|
-
|
8
|
Znajomość obowiązujących regulacji wewnętrznych
|
8
|
-
|
8
|
Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
|
2
|
-
|
2
|
Regulacje ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (rozdziały 1, 2, 4, 5a i 9)
|
2
|
-
|
2
|
Suma
|
74
|
70
|
144
|
Szkolenie teoretyczne i praktyczne (wykłady i zajęcia praktyczne) dotyczące infrastruktury kolejowej**
|
Budowa nawierzchni kolejowej
|
8
|
4
|
12
|
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności kolejowej
|
6
|
2
|
8
|
Technika prowadzenia ruchu kolejowego
|
16
|
-
|
16
|
Organizacja ruchu kolejowego
|
8
|
-
|
8
|
Sygnalizacja kolejowa
|
24
|
-
|
24
|
Skrajnia pojazdu kolejowego i skrajnia budowli kolejowej
|
2
|
2
|
4
|
Procedury postępowania w przypadku wystąpienia poważnego wypadku, wypadku i incydentu
|
8
|
-
|
8
|
Suma
|
72
|
8
|
80
|
Ogółem
|
146
|
78
|
224
* Godzina wykładów jest równa 45 minutom, a godzina zajęć praktycznych jest równa 60 minutom.
** Nie dotyczy kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 36 miesięcy.
Część III. Prowadzenie pojazdu kolejowego pod nadzorem
|
Kategoria (podkategoria) świadectwa maszynisty
|
Liczba godzin prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem*
|
A1
|
400**
|
A2
|
300**
|
A3
|
300**
|
A4
|
400**
|
A5
|
300**
|
B (B1+B2)
|
500 w ruchu towarowym oraz 500 w ruchu pasażerskim
|
B1
|
800
|
B2
|
800
|
A1 (A4) + B
|
praca manewrowa
|
praca pociągowa
|
160**
|
500 w ruchu towarowym oraz 500 w ruchu pasażerskim
|
A1 (A4) + B1
|
160**
|
800 w ruchu pasażerskim
|
A1 (A4) + B2
|
160**
|
800 w ruchu towarowym
* Godzina prowadzenia pojazdu kolejowego jest równa 60 minutom.
** W przypadku kandydata na maszynistę z udokumentowanym okresem zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe w wymiarze minimum 36 miesięcy - całkowita liczba godzin prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem w ramach części III może zostać zmniejszona o 50 %.
Część IV. Szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego
1. Szkolenie kandydatów na maszynistów z użyciem symulatora pojazdu kolejowego jest fakultatywne.
2. Dopuszcza się zamianę godzin jazd praktycznych przy prowadzeniu pojazdu kolejowego w ramach części III na szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego, przy zachowaniu następujących warunków:
1) odbycie 1 godziny szkolenia z użyciem symulatora pojazdu kolejowego uznaje się za równoznaczne z odbyciem 5 godzin szkolenia wskazanego w części III;
2) szkolenie z użyciem symulatora pojazdu kolejowego przeprowadzono po zrealizowaniu przez kandydata na maszynistę co najmniej 70 % liczby godzin szkolenia określonej w części III.
3. W zakresie warunków przeprowadzania szkolenia kandydatów na maszynistów z użyciem symulatora pojazdu kolejowego stosuje się przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 2680, z późn. zm.).
- Data ogłoszenia: 2026-01-26
- Data wejścia w życie: 2026-02-26
- Data obowiązywania: 2026-02-26
