Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 83
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nieodpłatne zakwaterowanie następuje na podstawie:
1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki - w przypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczający trzech miesięcy;
2) umowy zawartej pomiędzy sędzią a kierownikiem jednostki - w przypadku zakwaterowania na okres powyżej trzech miesięcy.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze potwierdzającej najem nie może przekraczać:
1) 4480 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;
2) 3360 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;
3) 2380 zł - gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2.
2. Wypłata podlegającej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania następuje w terminie 14 dni od dnia przedstawienia faktur kierownikowi jednostki.”;
3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi:
1) 3780 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;
2) 2970 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;
3) 1890 zł - gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2.”;
4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwrot kosztów, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 2 i 6 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu odbytych przejazdów lub dojazdów oraz oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2.”;
5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Wypłata ryczałtu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 3 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesiącu.”;
6) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wypłata diet, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 4 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania w danym miesiącu.”,
b) w ust. 2:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) urlopu, niezależnie od podstawy powstania prawa do urlopu;”,
- w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) zwolnienia od pracy sędziego, który jest krwiodawcą, w celu oddania przez niego krwi w stacji krwiodawstwa;
8) zwolnienia od pracy sędziego wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25).”.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.
- Data ogłoszenia: 2026-01-27
- Data wejścia w życie: 2026-02-01
- Data obowiązywania: 2026-02-01
