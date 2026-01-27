§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. poz. 1548) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nieodpłatne zakwaterowanie następuje na podstawie:

1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki - w przypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczający trzech miesięcy;

2) umowy zawartej pomiędzy sędzią a kierownikiem jednostki - w przypadku zakwaterowania na okres powyżej trzech miesięcy.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze potwierdzającej najem nie może przekraczać:

1) 4480 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;

2) 3360 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;

3) 2380 zł - gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2.

2. Wypłata podlegającej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania następuje w terminie 14 dni od dnia przedstawienia faktur kierownikowi jednostki.”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi:

1) 3780 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;

2) 2970 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;

3) 1890 zł - gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwrot kosztów, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 2 i 6 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu odbytych przejazdów lub dojazdów oraz oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wypłata ryczałtu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 3 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesiącu.”;

6) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wypłata diet, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 4 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania w danym miesiącu.”,

b) w ust. 2:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) urlopu, niezależnie od podstawy powstania prawa do urlopu;”,

- w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) zwolnienia od pracy sędziego, który jest krwiodawcą, w celu oddania przez niego krwi w stacji krwiodawstwa;

8) zwolnienia od pracy sędziego wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25).”.