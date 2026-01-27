REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 84

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 390, z 2025 r. poz. 304 i 1178 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. poz. 509) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prokurator Generalny może zwrócić się do Prokuratora Krajowego o stanowisko w przedmiocie zasadności delegowania prokuratora, mając na względzie konieczność właściwego doboru kadr, a także zapewnienie prawidłowego funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Prokurator Krajowy przekazuje własne stanowisko wraz ze stanowiskiem kierownika jednostki organizacyjnej, w której wykonuje obowiązki prokurator, o którym mowa w ust. 1 lub 2.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nieodpłatne zakwaterowanie następuje na podstawie:

1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki - w przypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczający trzech miesięcy;

2) umowy zawartej między prokuratorem a kierownikiem jednostki - w przypadku zakwaterowania na okres powyżej trzech miesięcy.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze potwierdzającej najem nie może przekraczać:

1) 4480 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;

2) 3360 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;

3) 2380 zł - gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2.

2. Wypłata podlegającej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania następuje w terminie 14 dni od dnia przedstawienia faktury kierownikowi jednostki.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w art. 109 § 1 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi:

1) 3780 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;

2) 2970 zł - gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;

3) 1890 zł - gdy miejscem delegowania jest inna miejscowość niż wymieniona w pkt 1 i 2.”;

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, o których mowa w art. 109 § 1 pkt 2 i 6 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu odbytych przejazdów i dojazdów oraz oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wypłata ryczałtu, o którym mowa w art. 109 § 1 pkt 3 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesiącu.”;

7) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wypłata diet, o których mowa w art. 109 § 1 pkt 4 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu w terminie 14 dni od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania w danym miesiącu.”,

b) w ust. 2:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) urlopu, niezależnie od podstawy powstania prawa do urlopu;”,

- w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) zwolnienia od pracy prokuratora, który jest krwiodawcą, w celu oddania przez niego krwi w stacji krwiodawstwa;

8) zwolnienia od pracy prokuratora wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25).”.

§ 2.

Do skierowań wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-27
  • Data wejścia w życie: 2026-02-01
  • Data obowiązywania: 2026-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

