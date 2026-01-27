REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 88

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 stycznia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. poz. 736), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. poz. 1794).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. poz. 1794), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 88)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 254) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.1) Konsultant krajowy w dziedzinie ujętej w wykazie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2026 r. poz. 37), zwanej dalej „ustawą”, będącej priorytetową dziedziną medycyny określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 26 000 zł.

2.1) Konsultant krajowy w dziedzinie ujętej w wykazie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy, z wyłączeniem priorytetowych dziedzin medycyny, o których mowa w ust. 1, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 22 000 zł.

2a.2) Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, konsultant krajowy w dziedzinie farmacji oraz konsultant krajowy w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 19 000 zł.

3.3) Przepisy ust. 1-2a stosuje się odpowiednio do konsultantów, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia.

§ 2. 1.4) Konsultant wojewódzki w dziedzinie ujętej w wykazie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy, będącej priorytetową dziedziną medycyny określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 13 000 zł.

2.4) Konsultant wojewódzki w dziedzinie ujętej w wykazie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy, z wyłączeniem priorytetowych dziedzin medycyny, o których mowa w ust. 1, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 11 000 zł.

2a.5) Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji oraz konsultant wojewódzki w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 9500 zł.

3. Konsultant wojewódzki, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż suma wynagrodzeń w danych województwach.

§ 3. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do wynagrodzeń konsultantów w ochronie zdrowia od dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).7)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. poz. 1794), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 czerwca 2011 r.

7) Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym wynagrodzeń konsultantów krajowych i wojewódzkich było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. poz. 1582, z 2005 r. poz. 1333 oraz z 2007 r. poz. 143), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2011 r. w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 641).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-27
  • Data wejścia w życie: 2026-01-27
  • Data obowiązywania: 2026-01-27
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 83

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 84

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 88

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 86

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 87

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 85

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 89

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 78

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 80

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 79

USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 81

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 82

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 76

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 75

USTAWA z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 77

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 74

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji działań funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wzoru protokołu z kontroli osobistej, kontroli pobieżnej oraz ze sprawdzania pojazdów lub ich ładunku

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 72

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 73

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 71

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 69

REKLAMA