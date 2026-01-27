Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 26 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 88)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 254) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.1) Konsultant krajowy w dziedzinie ujętej w wykazie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2026 r. poz. 37), zwanej dalej „ustawą”, będącej priorytetową dziedziną medycyny określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 26 000 zł.

2.1) Konsultant krajowy w dziedzinie ujętej w wykazie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy, z wyłączeniem priorytetowych dziedzin medycyny, o których mowa w ust. 1, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 22 000 zł.

2a.2) Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, konsultant krajowy w dziedzinie farmacji oraz konsultant krajowy w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 19 000 zł.

3.3) Przepisy ust. 1-2a stosuje się odpowiednio do konsultantów, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia.

§ 2. 1.4) Konsultant wojewódzki w dziedzinie ujętej w wykazie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy, będącej priorytetową dziedziną medycyny określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 13 000 zł.

2.4) Konsultant wojewódzki w dziedzinie ujętej w wykazie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy, z wyłączeniem priorytetowych dziedzin medycyny, o których mowa w ust. 1, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 11 000 zł.

2a.5) Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji oraz konsultant wojewódzki w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż 9500 zł.

3. Konsultant wojewódzki, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości niewyższej niż suma wynagrodzeń w danych województwach.

§ 3. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do wynagrodzeń konsultantów w ochronie zdrowia od dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).7)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. poz. 1794), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 czerwca 2011 r.

7) Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym wynagrodzeń konsultantów krajowych i wojewódzkich było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. poz. 1582, z 2005 r. poz. 1333 oraz z 2007 r. poz. 143), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2011 r. w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 641).