Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 92
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii
Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2025 r. poz. 1675 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) durowi brzusznemu - niemniej niż 2600 dawek;”,
b) uchyla się pkt 3 i 4,
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A - niemniej niż 4000 dawek, w tym niemniej niż 2000 dawek dla dzieci oraz niemniej niż 2000 dawek dla dorosłych;”,
d) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) ospie małpiej (mpox) - niemniej niż 1000 dawek.”;
2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. W skład rezerwy wchodzą:
1) antytoksyna błonicza - niemniej niż 1000 dawek;
2) antytoksyna botulinowa - niemniej niż 500 dawek.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-01-28
- Data wejścia w życie: 2026-02-12
- Data obowiązywania: 2026-02-12
