Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 93
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 stycznia 2026 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Szadek w województwie łódzkim
Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 365 i 1792) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 93)
KALENDARZ WYBORCZY
|
Lp.
|
Termin wykonania czynności wyborczej
|
Treść czynności wyborczej
|
1
|
2
|
3
|
1
|
w dniu wejścia w życie rozporządzenia
|
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Szadek w województwie łódzkim
|
2
|
do dnia 10 lutego 2026 r.
|
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,
- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
|
3
|
do dnia 16 lutego 2026 r.
|
- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej
|
4
|
do dnia 18 lutego 2026 r.
|
- powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej
|
5
|
do dnia 27 lutego 2026 r.
|
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
|
6
|
do dnia 5 marca 2026 r.
|
- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na burmistrza
|
7
|
do dnia 9 marca 2026 r.
|
- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
|
8
|
do dnia 10 marca 2026 r.
|
- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
|
9
|
od dnia 14 marca 2026 r.
|
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
|
10
|
do dnia 16 marca 2026 r.
|
- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, które zawiera, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwę partii politycznej, do której należy kandydat, a także treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
|
11
|
do dnia 20 marca 2026 r.
|
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
|
12
|
w dniu 27 marca 2026 r.
|
- zakończenie kampanii wyborczej
|
13
|
w dniu 29 marca 2026 r.
|
- głosowanie
- Data ogłoszenia: 2026-01-28
- Data wejścia w życie: 2026-01-29
- Data obowiązywania: 2026-01-29
