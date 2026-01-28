REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 97
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 22 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań
Na podstawie art. 220 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25) zarządza się, co następuje:
§ 1.
|
4
|
Gdański Uniwersytet Medyczny
|
ocena materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-01-28
- Data wejścia w życie: 2026-02-12
- Data obowiązywania: 2026-02-12
