§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 878) po § 3c dodaje się § 3d w brzmieniu:

„§ 3d. 1. Przy ustalaniu wartości ryczałtu na okres planowania przypadający w latach 2026-2029 dla świadczeniodawcy l, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. poz. 1211), w przypadku gdy zachodzi współczynnik ΔL l < 0,98, liczbę jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych przez świadczeniodawcę l w okresie obliczeniowym zwiększa się o 50 % liczby jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, dotyczących świadczeń udzielonych w ramach profilu systemu zabezpieczenia wykreślonego na podstawie art. 159a ust. 4 ustawy, w okresie rozliczeniowym poprzedzającym okres, w którym dokonano wykreślenia tego profilu systemu zabezpieczenia.

2. Zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych następujących po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło wykreślenie profilu systemu zabezpieczenia na podstawie art. 159a ust. 4 ustawy.”.