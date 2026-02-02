REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 116

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 270 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy (Dz. U. poz. 1237, z 2024 r. poz. 64 i 1788 oraz z 2025 r. poz. 678) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) bordowym - w jednostkach powietrznodesantowych i jednostkach kawalerii powietrznej oraz w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej;

3) niebieskim - w jednostkach obrony wybrzeża, w 8. Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, a także w składzie ubioru wyjściowego i polowego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych (z wyjątkiem żołnierzy noszących umundurowanie Marynarki Wojennej), w Dowództwie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej i batalionie dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;”;

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, w charakterze specjalnej odznaki honorowej, noszą krawat koloru czarnego oraz pochewkę koloru czarnego nakładaną na lewy naramiennik kurtki munduru i płaszcza ubioru galowego, wyjściowego i służbowego w czasie pełnienia służby w strukturach organizacyjnych dywizji.”;

3) w § 24:

a) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w czasie realizacji zadań służbowych - butów typu taktycznego, posiadających sznurowane cholewki sięgające ponad kostkę i wzmocnione czubki chroniące palce stóp przed urazami z antyprzebiciową podeszwą, bez elementów kontrastujących i odblaskowych oraz widocznego logo producenta, w kolorze brązowym zbliżonym do kolorów występujących we wzorze trzewików i wzorze trzewików zimowych określonych w niniejszym rozporządzeniu, zapewniających żołnierzowi bezpieczeństwo, innych od określonych wzorów,”,

b) w pkt 5a lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w czasie realizacji zadań służbowych - butów typu taktycznego, posiadających sznurowane cholewki sięgające ponad kostkę i wzmocnione czubki chroniące palce stóp przed urazami z antyprzebiciową podeszwą, bez elementów kontrastujących i odblaskowych oraz widocznego logo producenta, w kolorze brązowym zbliżonym do kolorów występujących we wzorze trzewików i wzorze trzewików zimowych określonych w niniejszym rozporządzeniu, zapewniających żołnierzowi bezpieczeństwo, innych od określonych wzorów,”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przedmiotów w czasie trwania i po zakończeniu badań użytkowych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (testowanych w warunkach rzeczywistych) w ramach prac rozwojowych lub modernizacyjnych, do czasu utraty wartości użytkowej przez te przedmioty;”,

d) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) przedmiotów otrzymanych w ramach doraźnych zakupów interwencyjnych, w trakcie realizacji zadań służbowych, do czasu utraty wartości użytkowej przez te przedmioty.”;

4) w § 27 w ust. 1 w części wspólnej kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 3.”;

5) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ORAZ WZORY OZNAK KORPUSÓW OSOBOWYCH / GRUP OSOBOWYCH (SPECJALNOŚCI)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 116)

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ORAZ WZORY OZNAK KORPUSÓW OSOBOWYCH / GRUP OSOBOWYCH (SPECJALNOŚCI)

infoRgrafika



Rys. 1. Sposób rozmieszczenia oznak korpusów osobowych / grup osobowych (specjalności):

a) na kołnierzu kurtki munduru Wojsk Lądowych

b) na kołnierzu płaszcza służbowego Wojsk Lądowych

c) na kołnierzu kurtki munduru Sił Powietrznych

d) na kołnierzu płaszcza służbowego Sił Powietrznych

WZORY OZNAK KORPUSÓW OSOBOWYCH / GRUP OSOBOWYCH (SPECJALNOŚCI)

Lp.

Wzór oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)

Nazwa oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)

prawa

lewa

1

infoRgrafika

infoRgrafika

Wojsk Specjalnych, zmechanizowanej, ogólnej, wywiadu

i kontrwywiadu wojskowego

2

infoRgrafika

infoRgrafika

pancernej

3

infoRgrafika

infoRgrafika

rakietowej i artylerii

4

infoRgrafika

infoRgrafika

przeciwlotniczego

5

infoRgrafika

infoRgrafika

Sił

Powietrznych

6

infoRgrafika

infoRgrafika

hydrologicznej

7

infoRgrafika

infoRgrafika

radiotechnicznej

Lp.

Wzór oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)

Nazwa oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)

prawa

lewa

8

infoRgrafika

infoRgrafika

łączności

9

infoRgrafika

infoRgrafika

informatyki

10

infoRgrafika

infoRgrafika

rozpoznania i walki elektronicznej

11

infoRgrafika

infoRgrafika

geograficznej

12

infoRgrafika

infoRgrafika

inżynierii wojskowej

13

infoRgrafika

infoRgrafika

obrony przed bronią masowego rażenia

Lp.

Wzór oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)

Nazwa oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)

prawa

lewa

14

infoRgrafika

infoRgrafika

materiałowej, ogólnologistycznej i finansowej

15

infoRgrafika

infoRgrafika

transportu i ruchu wojsk

16

infoRgrafika

infoRgrafika

infrastruktury

17

infoRgrafika

infoRgrafika

czołgowo-samochodowej

18

infoRgrafika

infoRgrafika

służby uzbrojenia

i elektroniki

19

infoRgrafika

infoRgrafika

medycznego

Lp.

Wzór oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)

Nazwa oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)

prawa

lewa

20

infoRgrafika

infoRgrafika

weterynaryjnej

21

infoRgrafika

infoRgrafika

Żandarmerii

Wojskowej

22

infoRgrafika

infoRgrafika

sprawiedliwości i obsługi prawnej

23

infoRgrafika

infoRgrafika

duszpasterstwa rzymskokatolickiego

24

infoRgrafika

infoRgrafika

duszpasterstwa ewangelickiego

Lp.

Wzór oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)

Nazwa oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)

prawa

lewa

25

infoRgrafika

infoRgrafika

duszpasterstwa prawosławnego

26

infoRgrafika

infoRgrafika

wychowawczego

27

infoRgrafika

infoRgrafika

wojskowych zespołów muzycznych

28

infoRgrafika

infoRgrafika

administracji wojskowej

29

infoRgrafika

infoRgrafika

działań psychologicznych

30

infoRgrafika

infoRgrafika

aeromobilnej
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-02
  • Data wejścia w życie: 2026-02-17
  • Data obowiązywania: 2026-02-17
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 115

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 116

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 117

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 118

REKLAMA

USTAWA z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 119

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 111

USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 110

USTAWA z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 113

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 114

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2025/2026

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 112

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjętych w Londynie dnia 23 maja 2024 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 109

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 107

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 106

POPRAWKI do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjęte w Londynie dnia 23 maja 2024 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 108

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek materiału siewnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 98

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 103

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 90

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 95

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 91

USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 94

REKLAMA