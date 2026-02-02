REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 116
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy
Na podstawie art. 270 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 6 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) bordowym - w jednostkach powietrznodesantowych i jednostkach kawalerii powietrznej oraz w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej;
3) niebieskim - w jednostkach obrony wybrzeża, w 8. Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, a także w składzie ubioru wyjściowego i polowego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych (z wyjątkiem żołnierzy noszących umundurowanie Marynarki Wojennej), w Dowództwie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej i batalionie dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;”;
2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, w charakterze specjalnej odznaki honorowej, noszą krawat koloru czarnego oraz pochewkę koloru czarnego nakładaną na lewy naramiennik kurtki munduru i płaszcza ubioru galowego, wyjściowego i służbowego w czasie pełnienia służby w strukturach organizacyjnych dywizji.”;
3) w § 24:
a) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w czasie realizacji zadań służbowych - butów typu taktycznego, posiadających sznurowane cholewki sięgające ponad kostkę i wzmocnione czubki chroniące palce stóp przed urazami z antyprzebiciową podeszwą, bez elementów kontrastujących i odblaskowych oraz widocznego logo producenta, w kolorze brązowym zbliżonym do kolorów występujących we wzorze trzewików i wzorze trzewików zimowych określonych w niniejszym rozporządzeniu, zapewniających żołnierzowi bezpieczeństwo, innych od określonych wzorów,”,
b) w pkt 5a lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w czasie realizacji zadań służbowych - butów typu taktycznego, posiadających sznurowane cholewki sięgające ponad kostkę i wzmocnione czubki chroniące palce stóp przed urazami z antyprzebiciową podeszwą, bez elementów kontrastujących i odblaskowych oraz widocznego logo producenta, w kolorze brązowym zbliżonym do kolorów występujących we wzorze trzewików i wzorze trzewików zimowych określonych w niniejszym rozporządzeniu, zapewniających żołnierzowi bezpieczeństwo, innych od określonych wzorów,”,
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) przedmiotów w czasie trwania i po zakończeniu badań użytkowych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (testowanych w warunkach rzeczywistych) w ramach prac rozwojowych lub modernizacyjnych, do czasu utraty wartości użytkowej przez te przedmioty;”,
d) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) przedmiotów otrzymanych w ramach doraźnych zakupów interwencyjnych, w trakcie realizacji zadań służbowych, do czasu utraty wartości użytkowej przez te przedmioty.”;
4) w § 27 w ust. 1 w części wspólnej kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 3.”;
5) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 116)
SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ORAZ WZORY OZNAK KORPUSÓW OSOBOWYCH / GRUP OSOBOWYCH (SPECJALNOŚCI)
Rys. 1. Sposób rozmieszczenia oznak korpusów osobowych / grup osobowych (specjalności):
a) na kołnierzu kurtki munduru Wojsk Lądowych
b) na kołnierzu płaszcza służbowego Wojsk Lądowych
c) na kołnierzu kurtki munduru Sił Powietrznych
d) na kołnierzu płaszcza służbowego Sił Powietrznych
WZORY OZNAK KORPUSÓW OSOBOWYCH / GRUP OSOBOWYCH (SPECJALNOŚCI)
|
Lp.
|
Wzór oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)
|
Nazwa oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)
|
prawa
|
lewa
|
1
|
|
|
Wojsk Specjalnych, zmechanizowanej, ogólnej, wywiadu
i kontrwywiadu wojskowego
|
2
|
|
|
pancernej
|
3
|
|
|
rakietowej i artylerii
|
4
|
|
|
przeciwlotniczego
|
5
|
|
|
Sił
Powietrznych
|
6
|
|
|
hydrologicznej
|
7
|
|
|
radiotechnicznej
|
Lp.
|
Wzór oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)
|
Nazwa oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)
|
prawa
|
lewa
|
8
|
|
|
łączności
|
9
|
|
|
informatyki
|
10
|
|
|
rozpoznania i walki elektronicznej
|
11
|
|
|
geograficznej
|
12
|
|
|
inżynierii wojskowej
|
13
|
|
|
obrony przed bronią masowego rażenia
|
Lp.
|
Wzór oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)
|
Nazwa oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)
|
prawa
|
lewa
|
14
|
|
|
materiałowej, ogólnologistycznej i finansowej
|
15
|
|
|
transportu i ruchu wojsk
|
16
|
|
|
infrastruktury
|
17
|
|
|
czołgowo-samochodowej
|
18
|
|
|
służby uzbrojenia
i elektroniki
|
19
|
|
|
medycznego
|
Lp.
|
Wzór oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)
|
Nazwa oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)
|
prawa
|
lewa
|
20
|
|
|
weterynaryjnej
|
21
|
|
|
Żandarmerii
Wojskowej
|
22
|
|
|
sprawiedliwości i obsługi prawnej
|
23
|
|
|
duszpasterstwa rzymskokatolickiego
|
24
|
|
|
duszpasterstwa ewangelickiego
|
Lp.
|
Wzór oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)
|
Nazwa oznaki korpusu osobowego / grupy osobowej (specjalności)
|
prawa
|
lewa
|
25
|
|
|
duszpasterstwa prawosławnego
|
26
|
|
|
wychowawczego
|
27
|
|
|
wojskowych zespołów muzycznych
|
28
|
|
|
administracji wojskowej
|
29
|
|
|
działań psychologicznych
|
30
|
|
|
aeromobilnej
- Data ogłoszenia: 2026-02-02
- Data wejścia w życie: 2026-02-17
- Data obowiązywania: 2026-02-17
