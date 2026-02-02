REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 119
USTAWA
z dnia 9 stycznia 2026 r.
o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Art. 1.
1) w art. 364:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia pobranie tych dokumentów w postaci dokumentów elektronicznych pozwalających na samodzielne sporządzenie wydruków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pobrane dokumenty elektroniczne oraz ich wydruki mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.”,
b) w ust. 17:
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) cechy dokumentów elektronicznych oraz wydruków tych dokumentów, mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,”,
- część wspólna otrzymuje brzmienie:
„- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich, szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność zapewnienia możliwości i sprawności weryfikacji pobranego dokumentu elektronicznego oraz samodzielnie wydrukowanego dokumentu z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność zapewnienia ochrony centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także treść i strukturę księgi wieczystej.”;
2) w art. 365 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę pokrycia kosztów administracyjnych oraz zróżnicowania opłat od wniosków o uzyskanie poszczególnych dokumentów w zależności od sposobu złożenia wniosku, sposobu doręczenia dokumentów oraz postaci wydawanego dokumentu, a także konieczność realizacji ustawowych zadań przez podmiot wnioskujący o wyszukanie ksiąg wieczystych.”.
Art. 2.
1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być automatycznie przesyłane za pośrednictwem aplikacji mObywatel, o której mowa w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019), użytkownikowi tej aplikacji, który za jej pośrednictwem wskazał numer w Rejestrze podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć, a z którym użytkownik ten jest powiązany przez numer PESEL.”;
2) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, są przesyłane przez wskazany okres, niedłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji.”;
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jednocześnie przesyła się informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, dotyczące niewięcej niż pięćdziesięciu podmiotów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i niewięcej niż pięćdziesięciu podmiotów za pośrednictwem aplikacji mObywatel.”;
4) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, są przesyłane automatycznie po:”.
Art. 3.
Art. 4.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-02-02
- Data wejścia w życie: 2026-03-31
- Data obowiązywania: 2026-03-31
