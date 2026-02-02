REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 119

USTAWA

z dnia 9 stycznia 2026 r.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2025 r. poz. 341, 1669, 1792 i 1793) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 364:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia pobranie tych dokumentów w postaci dokumentów elektronicznych pozwalających na samodzielne sporządzenie wydruków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pobrane dokumenty elektroniczne oraz ich wydruki mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.”,

b) w ust. 17:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) cechy dokumentów elektronicznych oraz wydruków tych dokumentów, mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,”,

- część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich, szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność zapewnienia możliwości i sprawności weryfikacji pobranego dokumentu elektronicznego oraz samodzielnie wydrukowanego dokumentu z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność zapewnienia ochrony centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także treść i strukturę księgi wieczystej.”;

2) w art. 365 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę pokrycia kosztów administracyjnych oraz zróżnicowania opłat od wniosków o uzyskanie poszczególnych dokumentów w zależności od sposobu złożenia wniosku, sposobu doręczenia dokumentów oraz postaci wydawanego dokumentu, a także konieczność realizacji ustawowych zadań przez podmiot wnioskujący o wyszukanie ksiąg wieczystych.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 869, 1556 i 1792) w art. 10a:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być automatycznie przesyłane za pośrednictwem aplikacji mObywatel, o której mowa w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019), użytkownikowi tej aplikacji, który za jej pośrednictwem wskazał numer w Rejestrze podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć, a z którym użytkownik ten jest powiązany przez numer PESEL.”;

2) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, są przesyłane przez wskazany okres, niedłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednocześnie przesyła się informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, dotyczące niewięcej niż pięćdziesięciu podmiotów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i niewięcej niż pięćdziesięciu podmiotów za pośrednictwem aplikacji mObywatel.”;

4) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, są przesyłane automatycznie po:”.

Art. 3.

Odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych, których samodzielne wydrukowanie Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwiła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie art. 364 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 marca 2026 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2026 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-02
  • Data wejścia w życie: 2026-03-31
  • Data obowiązywania: 2026-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

