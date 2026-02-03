§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny (Dz. U. poz. 364) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu do składania zgłoszeń o przystąpieniu do negocjacji dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Z postępowania o udzielenie zamówienia można wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, chyba że wykonawca przed upływem terminu do składania zgłoszeń o przystąpieniu do negocjacji dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2b. W przypadkach, o których mowa w ust. 2a, można nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne jest niewielka.”;

2) w § 9 w ust. 2 w pkt 8:

a) uchyla się lit. b,

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wystawionego niewcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,

- zaświadczenia, o którym mowa w tiret pierwsze, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat,

- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- zaświadczenia albo innego dokumentu, o których mowa w tiret trzecie, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,”,

c) w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) oświadczenia wykonawcy będącego osobą fizyczną lub każdego pracownika wykonawcy dopuszczonego do realizacji zamówienia o przyjęciu zobowiązania do zachowania w tajemnicy treści zadań na egzamin notarialny wraz z opisami istotnych zagadnień, o zapoznaniu się z treścią art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872) oraz o niepozostawaniu z żadną z osób zamierzających przystąpić do egzaminu notarialnego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, w stosunku przysposobienia, we wspólnym pożyciu lub w stosunku osobistym innego rodzaju, który mógłby wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności;”.