Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 123
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski
Na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499 oraz z 2025 r. poz. 1172) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 8:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu do składania zgłoszeń o przystąpieniu do negocjacji dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Z postępowania o udzielenie zamówienia można wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, chyba że wykonawca przed upływem terminu do składania zgłoszeń o przystąpieniu do negocjacji dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2b. W przypadkach, o których mowa w ust. 2a, można nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne jest niewielka.”;
2) w § 9 w ust. 2 w pkt 8:
a) uchyla się lit. b,
b) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wystawionego niewcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem:
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,
- zaświadczenia, o którym mowa w tiret pierwsze, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat,
- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- zaświadczenia albo innego dokumentu, o których mowa w tiret trzecie, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,”,
c) w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) oświadczenia wykonawcy będącego osobą fizyczną lub każdego pracownika wykonawcy dopuszczonego do realizacji zamówienia o przyjęciu zobowiązania do zachowania w tajemnicy treści zadań na egzamin radcowski wraz z opisami istotnych zagadnień, o zapoznaniu się z treścią art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872) oraz o niepozostawaniu z żadną z osób zamierzających przystąpić do egzaminu radcowskiego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, w stosunku przysposobienia, we wspólnym pożyciu lub w stosunku osobistym innego rodzaju, który mógłby wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności;”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-02-03
- Data wejścia w życie: 2026-02-04
- Data obowiązywania: 2026-02-04
