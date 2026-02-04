Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 127)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2023 r. poz. 76) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, zwaną dalej „odznaką”.

2. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom polskim, cudzoziemcom oraz krajowym i zagranicznym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej za szczególne zasługi w zakresie:

1) umacniania polskiej tożsamości narodowej oraz wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków za granicą;

2) rozwijania nauczania języka polskiego i w języku polskim dzieci i młodzieży polonijnej;

3) wspierania środowisk polonijnych w działaniach na rzecz szerzenia wiedzy oraz dobrego imienia Polski w kraju zamieszkania;

4) aktywizacji środowisk polonijnych na rzecz budowania propolskiego lobby za granicą;

5) aktywizacji środowisk polonijnych na rzecz ochrony oraz popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;

6) umacniania więzi społeczności polonijnej i polskiej z Ojczyzną.

§ 2.1) 1. Odznakę nadaje Prezes Rady Ministrów na wniosek przedstawiony przez ministra właściwego do spraw zagranicznych albo z własnej inicjatywy.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych może wystąpić z wnioskiem o nadanie odznaki z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) posła lub senatora;

2) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

3) kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

1) w przypadku osoby fizycznej przedstawionej do wyróżnienia:

a) tytuł Pan/Pani,

b) nazwisko,

c) imię (imiona),

d) imię ojca,

e) obywatelstwo,

f) narodowość,

g) datę i miejsce urodzenia,

h) adres zamieszkania,

i) rodzaj, numer i nazwę wystawcy dokumentu tożsamości;

2) w przypadku krajowej i zagranicznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przedstawionej do wyróżnienia:

a) nazwę,

b) siedzibę,

c) datę utworzenia,

d) charakter działalności;

3) uzasadnienie nadania odznaki, ze szczególnym uwzględnieniem zasług;

4) oznaczenie wnioskodawcy, jego podpis oraz datę sporządzenia wniosku;

5) nazwisko, imię, telefon, adres e-mail osoby do kontaktu w sprawach związanych z wnioskiem;

6) znak wniosku;

7) (uchylony).2)

2.3) Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 2, przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem wręczenia odznaki.

2a.4) Prezes Rady Ministrów przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych informację o zamiarze nadania odznaki z własnej inicjatywy w terminie niekrótszym niż miesiąc przed planowanym terminem wręczenia odznaki.

3. (uchylony).5)

4. (uchylony).5)

5. (uchylony).5)

6.6) Wniosek składa się w postaci pisemnej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza udostępnionego na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych. Wniosek opatruje się podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym i przekazuje na adres siedziby lub do doręczeń elektronicznych ministra właściwego do spraw zagranicznych.

7.6) Wniosek niespełniający warunku, o którym mowa w ust. 2, złożony niezgodnie z wzorem, o którym mowa w ust. 9, albo niekompletny nie podlega rozpatrzeniu. Minister właściwy do spraw zagranicznych może zdecydować o rozpatrzeniu wniosku niespełniającego warunku, o którym mowa w ust. 2.

8. (uchylony).7)

9. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Odznakę stanowi medal o kształcie nieregularnym sugerującym kontury Polski, szerokości 38 mm i wysokości 37 mm, srebrzony i oksydowany, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Strona licowa z zarysem kwiatów dwóch róż pokrytych emalią, z lewej białą, z prawej czerwoną przejrzystą, z fragmentem łodyżek u dołu, z nałożonym pośrodku srebrzonym wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Róże wyrażają wdzięczność, szacunek i pamięć. Strona odwrotna bez emalii tylko z zarysem róż, z gładkim środkiem, z widniejącym na nim czterowierszowym, wypukłym napisem majuskułowym: „ZASŁUŻONY / DLA POLONII / I POLAKÓW / ZA GRANICĄ”.

2. Medal zawieszony jest na karmazynowej wstążce z rypsu szerokości 37 mm, z białym paskiem szerokości 9 mm pośrodku oraz symbolizującymi Polaków i Polonię podwójnymi srebrnymi prążkami szerokości 2 mm każdy, umieszczonymi po brzegach w odstępie 2 mm od siebie.

3. Miniatura odznaki ma średnicę 19 mm, materiałem i sposobem wykonania przedstawia licową stronę odznaki.

4. Wzór odznaki, miniatury i wstążeczki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1.8) Odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie wręcza Prezes Rady Ministrów lub osoba przez niego upoważniona, minister właściwy do spraw zagranicznych, kierownik placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej albo inna osoba upoważniona przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Odznakę wraz z dyplomem wręcza się w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter wręczenia, w szczególności w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

3.9) Wręczenie odznaki wraz z dyplomem następuje w terminie określonym przez Prezesa Rady Ministrów lub osobę przez niego upoważnioną, ministra właściwego do spraw zagranicznych lub osobę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

3a.10) Prezes Rady Ministrów przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych informację o nadaniu odznaki w terminie niekrótszym niż 2 tygodnie przed planowanym terminem wręczenia odznaki.

4. W przypadku osoby fizycznej, która nie może odebrać odznaki, odznakę wraz z dyplomem odbiera członek najbliższej rodziny osoby wyróżnionej albo inna osoba pisemnie upoważniona przez osobę wyróżnioną.

5. Wzór dyplomu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych, a miniaturę - wpiętą w lewą klapę kołnierza na ubiorze z kołnierzem wykładanym albo na tej samej wysokości.

§ 7. 1. Odznaka może być nadana tylko raz.

2. W przypadku osoby fizycznej odznaka może być nadana także pośmiertnie.

§ 8. 1.11) Minister właściwy do spraw zagranicznych prowadzi ewidencję osób wyróżnionych odznaką.

2. Ewidencja obejmuje datę nadania odznaki oraz następujące dane:

1) w przypadku osób fizycznych:

a) imię (imiona),

b) nazwisko,

c) państwo zamieszkania;

2) w przypadku krajowych i zagranicznych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

a) nazwę,

b) siedzibę,

c) datę utworzenia.

§ 9. W razie utraty albo zniszczenia odznaki, jej miniatury lub dyplomu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz, odpowiednio: odznaki, miniatury lub dyplomu, za zwrotem kosztów ich wytworzenia.

§ 10.12) Koszty związane z nadawaniem odznaki, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 9, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia13).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

26 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 127)

Załącznik nr 114)

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ





Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ









Załącznik nr 3

Dyplom Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą









1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (Dz. U. poz. 1360), które weszło w życie z dniem 14 września 2024 r.

2) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

13) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 kwietnia 2023 r.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.