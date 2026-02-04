REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 128

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 29 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 720) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 listopada 2022 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Dz. U. poz. 2482) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w wierszu oznaczonym lp. 18 w kolumnie 3 wyrazy „wykształcenie wyższe” zastępuje się wyrazami „wykształcenie średnie”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 29 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 128)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

2300-4200

II

2500-4700

III

2700-5200

IV

3000-5700

V

3300-6200

VI

3600-6700

VII

3900-7300

VIII

4300-7900

IX

4700-8600

X

5100-9300

XI

5500-10 000

XII

5900-10 700

XIII

6300-11 400

XIV

6700-12 100

XV

7100-12 800

XVI

7500-13 500

XVII

7900-14 200

XVIII

8400-15 100

XIX

8900-16 100
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-04
  • Data wejścia w życie: 2026-03-01
  • Data obowiązywania: 2026-03-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 127

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 128

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 129

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 130

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 131

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 133

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 132

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2026 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, niebędących funkcjonariuszami Służby Więziennej, oraz wysokości odpisu na ten fundusz

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 120

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 124

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 123

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 122

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 118

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 115

USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 117

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 116

USTAWA z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 119

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 126

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 111

REKLAMA