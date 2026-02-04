REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 128
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 29 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 720) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w wierszu oznaczonym lp. 18 w kolumnie 3 wyrazy „wykształcenie wyższe” zastępuje się wyrazami „wykształcenie średnie”.
§ 2.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 29 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 128)
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
I
|
2300-4200
|
II
|
2500-4700
|
III
|
2700-5200
|
IV
|
3000-5700
|
V
|
3300-6200
|
VI
|
3600-6700
|
VII
|
3900-7300
|
VIII
|
4300-7900
|
IX
|
4700-8600
|
X
|
5100-9300
|
XI
|
5500-10 000
|
XII
|
5900-10 700
|
XIII
|
6300-11 400
|
XIV
|
6700-12 100
|
XV
|
7100-12 800
|
XVI
|
7500-13 500
|
XVII
|
7900-14 200
|
XVIII
|
8400-15 100
|
XIX
|
8900-16 100
- Data ogłoszenia: 2026-02-04
- Data wejścia w życie: 2026-03-01
- Data obowiązywania: 2026-03-01
