Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 129

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. z 2024 r. poz. 493) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) miejscowość pobliska - miejscowość, od której granic administracyjnych najkrótsza odległość drogą publiczną do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby nie przekracza 30 km;”,

b) w pkt 9 w lit. b wyrazy „art. 100 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 100 ust. 3”;

2) w § 13 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Należności te nie przysługują funkcjonariuszowi, który otrzymuje zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 11 ustawy.”;

3) w § 14 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Należności te nie przysługują funkcjonariuszowi, który otrzymuje zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 11 ustawy.”;

4) w § 21 w ust. 3 wyrazy „zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby” zastępuje się wyrazami „zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 14 października 2025 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-04
  • Data wejścia w życie: 2026-02-05
  • Data obowiązywania: 2026-02-05
  • Z mocą od: 2025-10-14
Zmienia:





