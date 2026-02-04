REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 129
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 29 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) miejscowość pobliska - miejscowość, od której granic administracyjnych najkrótsza odległość drogą publiczną do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby nie przekracza 30 km;”,
b) w pkt 9 w lit. b wyrazy „art. 100 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 100 ust. 3”;
2) w § 13 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Należności te nie przysługują funkcjonariuszowi, który otrzymuje zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 11 ustawy.”;
3) w § 14 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Należności te nie przysługują funkcjonariuszowi, który otrzymuje zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 11 ustawy.”;
4) w § 21 w ust. 3 wyrazy „zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby” zastępuje się wyrazami „zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę”.
§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
- Data ogłoszenia: 2026-02-04
- Data wejścia w życie: 2026-02-05
- Data obowiązywania: 2026-02-05
- Z mocą od: 2025-10-14
Dziennik Ustaw
