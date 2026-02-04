§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. z 2024 r. poz. 493) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) miejscowość pobliska - miejscowość, od której granic administracyjnych najkrótsza odległość drogą publiczną do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby nie przekracza 30 km;”,

b) w pkt 9 w lit. b wyrazy „art. 100 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 100 ust. 3”;

2) w § 13 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Należności te nie przysługują funkcjonariuszowi, który otrzymuje zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 11 ustawy.”;

3) w § 14 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Należności te nie przysługują funkcjonariuszowi, który otrzymuje zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 11 ustawy.”;

4) w § 21 w ust. 3 wyrazy „zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby” zastępuje się wyrazami „zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę”.