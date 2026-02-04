REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 131

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 21 stycznia 2026 r.

w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131, 1423, 1820 i 1863) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 2.

Pojazd służbowy Krajowej Administracji Skarbowej, z wyjątkiem motocykla, zwany dalej ,,pojazdem”:

1) ma nadwozie barwy srebrnej albo szarej i jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy zielonej, odblaskowymi napisami ,,SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” barwy białej, odblaskowymi pasami barwy żółtozielonej fluorescencyjnej, tablicą świetlną oraz światłami do wysyłania ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych barwy niebieskiej albo

2) ma nadwozie barwy dowolnej i jest oznakowany światłami do wysyłania ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych barwy niebieskiej oraz tablicą świetlną.

§ 3.

1. Pas wyróżniający jest umieszczony po obu bocznych stronach pojazdu na wysokości poniżej dolnej krawędzi okien z dostosowaniem do linii nadwozia oraz z tyłu pojazdu.

2. Przy górnej i dolnej krawędzi pasa wyróżniającego są umieszczone prostokątne elementy odblaskowe barwy białej.

3. Po obu bocznych stronach pojazdu, na tylnej części pasa wyróżniającego, jest umieszczony odblaskowy napis barwy białej wskazujący przynależność pojazdu do właściwej izby administracji skarbowej, składający się z dwóch pierwszych cyfr kodu identyfikującego izbę administracji skarbowej oddzielonych ukośnikiem od dwucyfrowego numeru kolejnego pojazdu (w przypadku numerów mniejszych niż 10 cyfrę poprzedza się zerem).

4. Po obu bocznych stronach pojazdu, nad tylną częścią pasa wyróżniającego, może być umieszczony odblaskowy symbol graficzny słuchawki telefonicznej barwy czarnej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej w tej barwie.

§ 4.

1. Napis ,,SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” jest umieszczony na pasie wyróżniającym i z przodu pojazdu, na nieodblaskowej powierzchni barwy zielonej, umieszczonej na pokrywie silnika, w jej przedniej części.

2. W przypadku pojazdu posiadającego typ nadwozia uniemożliwiający umieszczenie z tyłu pojazdu napisu „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” wewnątrz pojazdu, w miejscu umożliwiającym widoczność w świetle tylnej szyby pojazdu, jest umieszczona tablica świetlna z wyświetlanym napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA”.

3. W przypadku pojazdu posiadającego typ nadwozia uniemożliwiający umieszczenie z przodu pojazdu napisu „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” z przodu pojazdu jest umieszczony napis „SCS”.

§ 5.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej są umieszczone po obu bocznych stronach pojazdu w górnej i dolnej części nadwozia z dostosowaniem do linii nadwozia oraz z przodu i z tyłu pojazdu.

§ 6.

1. Na dachu pojazdu jest umieszczona tablica świetlna ze światłami do wysyłania ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych barwy niebieskiej.

2. Na tablicy świetlnej może być wyświetlany napis „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA”.

3. Światła do wysyłania ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych barwy niebieskiej są umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu oraz po obu bocznych stronach w przedniej i tylnej części pojazdu z dostosowaniem do linii nadwozia.

4. Światła do wysyłania ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych barwy niebieskiej są umieszczone również wewnątrz pojazdu, w miejscu umożliwiającym widoczność sygnału świetlnego błyskowego w świetle przedniej i tylnej szyby pojazdu.

5. W pojazdach wyposażonych w nadwozie inne niż osobowe na dachu pojazdu w tylnej jego części mogą być umieszczone:

1) dodatkowa tablica świetlna ze światłami do wysyłania ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych barwy niebieskiej, na której mogą być wyświetlane napis „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” lub polecenia do uczestników ruchu, lub

2) dodatkowe światła do wysyłania ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych barwy niebieskiej.

§ 7.

W przypadku pojazdu oznakowanego w sposób określony w § 2 pkt 2:

1) co najmniej jedno światło do wysyłania ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych barwy niebieskiej jest umieszczone na dachu pojazdu, a kolejne w miejscach zapewniających widoczność wysyłanych sygnałów ostrzegawczych;

2) tablica świetlna z wyświetlanym napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” jest umieszczona wewnątrz pojazdu, w miejscu umożliwiającym widoczność w świetle tylnej szyby pojazdu.

§ 8.

1. Motocykl służbowy Krajowej Administracji Skarbowej ma nadwozie barwy srebrnej albo szarej i jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy zielonej z odblaskowym napisem ,,SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” barwy białej i prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej umieszczonymi przy jego górnej i dolnej krawędzi oraz odblaskowymi pasami barwy żółtozielonej fluorescencyjnej.

2. Pas wyróżniający jest umieszczony po obu bocznych stronach motocykla, na owiewkach lub kufrach.

3. Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej są umieszczone z przodu motocykla lub po jego obu bocznych stronach, na owiewkach lub kufrach.

4. Światła do wysyłania ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych barwy niebieskiej są umieszczone na kierownicy albo owiewce, lub na maszcie pionowym w tylnej części motocykla.

§ 9.

Wzór oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 10.

Do pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 120).

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 21 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 131)

WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

1. Sposób oznakowania pojazdu wyposażonego w nadwozie osobowe określony w § 2 pkt 1 rozporządzenia:

1) widok lewej strony pojazdu

infoRgrafika

2) widok prawej strony pojazdu

infoRgrafika

Pas wyróżniający o szerokości niemniejszej niż 140 mm i niewiększej niż 250 mm z wycięciami dostosowanymi do linii nadwozia pojazdu (błotniki, reflektory, klamki itp.) z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” i napisem wskazującym przynależność pojazdu do właściwej izby administracji skarbowej o wysokości równej szerokości pasa wyróżniającego pomniejszonej o wartość po 25 mm, licząc od górnej i dolnej krawędzi tego pasa.

Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości równej napisom na pasie wyróżniającym.

Prostokątne elementy odblaskowe barwy białej umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi pasa wyróżniającego długości 50 mm i wysokości 20 mm. Odstęp pomiędzy tymi elementami wynosi 50 mm.

Szerokość pasa wyróżniającego na każdej stronie pojazdu jest jednakowa.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone po obu bocznych stronach pojazdu w górnej i dolnej części nadwozia z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu. Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej mogą być poprzecinane pasami barwy nadwozia pochylonymi pod kątem 45 stopni.

3) widok przodu pojazdu

infoRgrafika

Nieodblaskowa powierzchnia barwy zielonej z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” na powierzchni pokrywy silnika pojazdu.

Napis „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” o wysokości równej wysokości napisu na pasie wyróżniającym.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone z przodu pojazdu z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu.

4) widok tyłu pojazdu

infoRgrafika

Pas wyróżniający o szerokości niemniejszej niż 100 mm i niewiększej niż 250 mm z wycięciami dostosowanymi do linii nadwozia tylnej części pojazdu (tablica rejestracyjna, światła itp.) z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” o wysokości równej szerokości pasa wyróżniającego pomniejszonej o wartość po 25 mm, licząc od górnej i dolnej krawędzi tego pasa.

Prostokątne elementy odblaskowe barwy białej umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi pasa wyróżniającego o długości 50 mm i wysokości 20 mm. Odstęp pomiędzy tymi elementami wynosi 50 mm.

Szerokość pasa wyróżniającego jest równa szerokości pasa wyróżniającego umieszczonego po obu bocznych stronach pojazdu.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone z tyłu pojazdu z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu mogą być poprzecinane pasami barwy nadwozia pochylonymi pod kątem 45 stopni.

2. Sposób oznakowania pojazdu wyposażonego w nadwozie osobowe określony w § 2 pkt 2 rozporządzenia:

1) widok lewej strony pojazdu

infoRgrafika

2) widok prawej strony pojazdu

infoRgrafika

3) widok przodu pojazdu

infoRgrafika

4) widok tyłu pojazdu

infoRgrafika

3. Sposób oznakowania pojazdu wyposażonego w nadwozie inne niż osobowe określony w § 2 pkt 1 rozporządzenia:

1) widok lewej strony pojazdu

infoRgrafika

2) widok prawej strony pojazdu

infoRgrafika

Pas wyróżniający o szerokości niemniejszej niż 140 mm i niewiększej niż 300 mm z wycięciami dostosowanymi do linii nadwozia pojazdu (błotniki, reflektory, klamki, tablica rejestracyjna itp.) z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” i napisem wskazującym przynależność pojazdu do właściwej izby administracji skarbowej o wysokości równej szerokości pasa wyróżniającego pomniejszonej o wartość po 25 mm, licząc od górnej i dolnej krawędzi tego pasa.

Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości równej napisom na pasie wyróżniającym.

Prostokątne elementy odblaskowe barwy białej umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi pasa wyróżniającego o długości 50 mm i wysokości 30 mm. Odstęp pomiędzy tymi elementami wynosi 50 mm.

Szerokość pasa wyróżniającego na każdej stronie pojazdu jest jednakowa.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone po obu bocznych stronach pojazdu w górnej i dolnej części nadwozia z dostosowaniem do linii nadwozia. Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej mogą być poprzecinane pasami barwy nadwozia pochylonymi pod kątem 45 stopni.

3) widok przodu pojazdu

infoRgrafika

Nieodblaskowa powierzchnia barwy zielonej z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” na powierzchni pokrywy silnika pojazdu.

Napis „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” o wysokości równej wysokości napisu na pasie wyróżniającym.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone z przodu pojazdu z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu.

4) widok tyłu pojazdu

infoRgrafika

Pas wyróżniający o szerokości niemniejszej niż 140 mm i niewiększej niż 300 mm z wycięciami dostosowanymi do linii nadwozia tylnej części pojazdu z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” o wysokości równej szerokości pasa wyróżniającego pomniejszonej o wartość po 25 mm, licząc od górnej i dolnej krawędzi tego pasa.

Prostokątne elementy odblaskowe barwy białej umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi pasa wyróżniającego o długości 50 mm i wysokości 30 mm. Odstęp pomiędzy tymi elementami wynosi 50 mm.

Szerokość pasa wyróżniającego jest równa szerokości pasa wyróżniającego umieszczonego po obu bocznych stronach pojazdu.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone z tyłu pojazdu z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu mogą być poprzecinane pasami barwy nadwozia pochylonymi pod kątem 45 stopni.

4. Sposób oznakowania motocykla służbowego Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia:

1) widok lewej strony motocykla służbowego Krajowej Administracji Skarbowej

infoRgrafika

2) widok prawej strony motocykla służbowego Krajowej Administracji Skarbowej

infoRgrafika

Szerokość pasa wyróżniającego niemniejsza niż 140 mm z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” o wysokości równej szerokości pasa wyróżniającego pomniejszonej o wartość po 25 mm, licząc od górnej i dolnej krawędzi tego pasa.

Prostokątne elementy odblaskowe barwy białej umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi pasa wyróżniającego o długości 50 mm i wysokości 20 mm. Odstęp pomiędzy tymi elementami wynosi 50 mm.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone z przodu motocykla służbowego Krajowej Administracji Skarbowej lub po jego obu bocznych stronach, na owiewkach lub kufrach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-04
  • Data wejścia w życie: 2026-02-19
  • Data obowiązywania: 2026-02-19
