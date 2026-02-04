Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 21 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 131)

WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

1. Sposób oznakowania pojazdu wyposażonego w nadwozie osobowe określony w § 2 pkt 1 rozporządzenia:

1) widok lewej strony pojazdu

2) widok prawej strony pojazdu

Pas wyróżniający o szerokości niemniejszej niż 140 mm i niewiększej niż 250 mm z wycięciami dostosowanymi do linii nadwozia pojazdu (błotniki, reflektory, klamki itp.) z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” i napisem wskazującym przynależność pojazdu do właściwej izby administracji skarbowej o wysokości równej szerokości pasa wyróżniającego pomniejszonej o wartość po 25 mm, licząc od górnej i dolnej krawędzi tego pasa.

Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości równej napisom na pasie wyróżniającym.

Prostokątne elementy odblaskowe barwy białej umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi pasa wyróżniającego długości 50 mm i wysokości 20 mm. Odstęp pomiędzy tymi elementami wynosi 50 mm.

Szerokość pasa wyróżniającego na każdej stronie pojazdu jest jednakowa.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone po obu bocznych stronach pojazdu w górnej i dolnej części nadwozia z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu. Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej mogą być poprzecinane pasami barwy nadwozia pochylonymi pod kątem 45 stopni.

3) widok przodu pojazdu

Nieodblaskowa powierzchnia barwy zielonej z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” na powierzchni pokrywy silnika pojazdu.

Napis „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” o wysokości równej wysokości napisu na pasie wyróżniającym.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone z przodu pojazdu z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu.

4) widok tyłu pojazdu

Pas wyróżniający o szerokości niemniejszej niż 100 mm i niewiększej niż 250 mm z wycięciami dostosowanymi do linii nadwozia tylnej części pojazdu (tablica rejestracyjna, światła itp.) z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” o wysokości równej szerokości pasa wyróżniającego pomniejszonej o wartość po 25 mm, licząc od górnej i dolnej krawędzi tego pasa.

Prostokątne elementy odblaskowe barwy białej umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi pasa wyróżniającego o długości 50 mm i wysokości 20 mm. Odstęp pomiędzy tymi elementami wynosi 50 mm.

Szerokość pasa wyróżniającego jest równa szerokości pasa wyróżniającego umieszczonego po obu bocznych stronach pojazdu.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone z tyłu pojazdu z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu mogą być poprzecinane pasami barwy nadwozia pochylonymi pod kątem 45 stopni.

2. Sposób oznakowania pojazdu wyposażonego w nadwozie osobowe określony w § 2 pkt 2 rozporządzenia:

1) widok lewej strony pojazdu

2) widok prawej strony pojazdu

3) widok przodu pojazdu

4) widok tyłu pojazdu

3. Sposób oznakowania pojazdu wyposażonego w nadwozie inne niż osobowe określony w § 2 pkt 1 rozporządzenia:

1) widok lewej strony pojazdu

2) widok prawej strony pojazdu

Pas wyróżniający o szerokości niemniejszej niż 140 mm i niewiększej niż 300 mm z wycięciami dostosowanymi do linii nadwozia pojazdu (błotniki, reflektory, klamki, tablica rejestracyjna itp.) z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” i napisem wskazującym przynależność pojazdu do właściwej izby administracji skarbowej o wysokości równej szerokości pasa wyróżniającego pomniejszonej o wartość po 25 mm, licząc od górnej i dolnej krawędzi tego pasa.

Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości równej napisom na pasie wyróżniającym.

Prostokątne elementy odblaskowe barwy białej umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi pasa wyróżniającego o długości 50 mm i wysokości 30 mm. Odstęp pomiędzy tymi elementami wynosi 50 mm.

Szerokość pasa wyróżniającego na każdej stronie pojazdu jest jednakowa.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone po obu bocznych stronach pojazdu w górnej i dolnej części nadwozia z dostosowaniem do linii nadwozia. Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej mogą być poprzecinane pasami barwy nadwozia pochylonymi pod kątem 45 stopni.

3) widok przodu pojazdu

Nieodblaskowa powierzchnia barwy zielonej z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” na powierzchni pokrywy silnika pojazdu.

Napis „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” o wysokości równej wysokości napisu na pasie wyróżniającym.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone z przodu pojazdu z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu.

4) widok tyłu pojazdu

Pas wyróżniający o szerokości niemniejszej niż 140 mm i niewiększej niż 300 mm z wycięciami dostosowanymi do linii nadwozia tylnej części pojazdu z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” o wysokości równej szerokości pasa wyróżniającego pomniejszonej o wartość po 25 mm, licząc od górnej i dolnej krawędzi tego pasa.

Prostokątne elementy odblaskowe barwy białej umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi pasa wyróżniającego o długości 50 mm i wysokości 30 mm. Odstęp pomiędzy tymi elementami wynosi 50 mm.

Szerokość pasa wyróżniającego jest równa szerokości pasa wyróżniającego umieszczonego po obu bocznych stronach pojazdu.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone z tyłu pojazdu z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu mogą być poprzecinane pasami barwy nadwozia pochylonymi pod kątem 45 stopni.

4. Sposób oznakowania motocykla służbowego Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia:

1) widok lewej strony motocykla służbowego Krajowej Administracji Skarbowej

2) widok prawej strony motocykla służbowego Krajowej Administracji Skarbowej

Szerokość pasa wyróżniającego niemniejsza niż 140 mm z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” o wysokości równej szerokości pasa wyróżniającego pomniejszonej o wartość po 25 mm, licząc od górnej i dolnej krawędzi tego pasa.

Prostokątne elementy odblaskowe barwy białej umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi pasa wyróżniającego o długości 50 mm i wysokości 20 mm. Odstęp pomiędzy tymi elementami wynosi 50 mm.

Odblaskowe pasy barwy żółtozielonej fluorescencyjnej umieszczone z przodu motocykla służbowego Krajowej Administracji Skarbowej lub po jego obu bocznych stronach, na owiewkach lub kufrach.