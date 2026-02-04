REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 133
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW INFRASTRUKTURY1)
ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI2)
z dnia 14 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 54 w ust. 1 pkt 5a i 5b otrzymują brzmienie:
„5a) D-23b „stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych”,
5b) D-23c „punkt ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych”,”;
2) w § 62:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Znak E-1c „tablica przeddrogowskazowa na drodze ekspresowej” uprzedza o wyjeździe z drogi ekspresowej.”,
b) uchyla się ust. 3,
c) w ust. 4 wyrazy „ust. 1-3” zastępuje się wyrazami „ust. 1-2a”;
3) w § 63 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 3,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) E-2d „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie lub na drodze ekspresowej”,”,
c) uchyla się pkt 5 i 6;
4) w § 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Znak E-14 „tablica szlaku drogowego” wskazuje numer drogi oraz odległości do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym, a na autostradzie lub na drodze ekspresowej dodatkowo odległość do najbliższego węzła o określonym numerze.”;
5) w § 66:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Znak E-20 „tablica węzła drogowego” informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z drogi. Liczba umieszczona na znaku z prawej strony wskazuje odległość tablicy do początku pasa wyłączania. Na autostradzie lub na drodze ekspresowej liczba umieszczona na znaku z lewej strony wskazuje numer węzła.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Znak E-20a „numer węzła drogowego na autostradzie lub na drodze ekspresowej” jest stosowany w celu uzupełnienia informacji dla kierujących o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady lub z drogi ekspresowej na węźle o określonym numerze.”;
6) po § 67 dodaje się § 67a w brzmieniu:
„§ 67a. Znaki określone w § 62 ust. 1-2a, § 63 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 7 i 8, § 64 ust. 2 oraz § 66 ust. 4 i 4a lub ich części:
1) barwy niebieskiej - oznaczają kierunki lub miejscowości na autostradzie lub na dojeździe do autostrady;
2) barwy zielonej - oznaczają kierunki lub miejscowości na drodze niebędącej autostradą lub dojazdem do autostrady.”;
7) po § 77 dodaje się § 77a i § 77b w brzmieniu:
„§ 77a. Znak F-23 „środkowy pas wielofunkcyjny” informuje o rozpoczęciu odcinka drogi, na którym zabronione jest wyprzedzanie innych pojazdów, który posiada wyznaczony środkowy pas wielofunkcyjny przeznaczony dla pojazdów wyjeżdżających z drogi lub wjeżdżających na drogę.
§ 77b. Znak F-24 „zły kierunek” informuje o wyborze nieprawidłowego kierunku jazdy.”;
8) w § 84 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) znak W-7 „wysokość skrajni jezdni”.”;
9) w § 86 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Znak P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem na jezdni dwukierunkowej.”;
10) w załączniku do rozporządzenia:
a) w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE”:
- w grupie „Znaki informacyjne” pkt 31a i 31b otrzymują brzmienie:
„31a) D-23b „stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych”;
31b) D-23c „punkt ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych”;”,
- w grupie „Znaki kierunku i miejscowości”:
- - po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) E-1c „tablica przeddrogowskazowa na drodze ekspresowej”;”,
- - uchyla się pkt 3 i 6,
- - pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) E-2d „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie lub na drodze ekspresowej”;”,
- - uchyla się pkt 8, 9 i 26,
- - pkt 36 otrzymuje brzmienie:
„36) E-20 „tablica węzła drogowego”;”,
- - po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:
„36a) E-20a „numer węzła drogowego na autostradzie lub na drodze ekspresowej”;”,
- w grupie „Znaki uzupełniające” w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu:
„25) F-23 „środkowy pas wielofunkcyjny”;
26) F-24 „zły kierunek”.”,
b) w części „DODATKOWE ZNAKI PIONOWE” w grupie „Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi” pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) W-7 „wysokość skrajni jezdni”.”,
c) w zestawieniu wzorów graficznych znaków w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE”:
- w grupie „Znaki kierunku i miejscowości”:
- - skreśla się rysunki: E-1b, E-2c, E-2e, E-2f i E-14a,
- - rysunki E-2d i E-20 otrzymują brzmienie:
E-2d
E-20
- - dodaje się rysunki E-1c i E-20a w brzmieniu:
E-1c
E-20a
- w grupie „Znaki uzupełniające” dodaje się rysunki F-23 i F-24 w brzmieniu:
F-23
F-24
§ 2.
2. Znak E-20 „tablica węzła drogowego na autostradzie” stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązuje do czasu zastąpienia go znakiem E-20 „tablica węzła drogowego”, o którym mowa w § 66 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jednak niedłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3. Znaki E-2a „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni” i E-2b „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią” na drodze ekspresowej oraz znaki E-2c „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie” i E-2d „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie” stosowane na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do czasu zastąpienia ich znakiem E-2d „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie lub na drodze ekspresowej”, o którym mowa w § 63 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jednak niedłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
2. Znak E-2e „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę” stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów traktuje się jako znak E-2a „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni”, o którym mowa w § 63 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.
3. Znak E-2f „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę” stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów traktuje się jako znak E-2b „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią”, o którym mowa w § 63 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.
4. Znak E-14a „tablica szlaku drogowego na autostradzie” stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów traktuje się jako znak E-14 „tablica szlaku drogowego”, o którym mowa w § 64 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 4.
Minister Infrastruktury: wz. M. Bukowiec
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872.
- Data ogłoszenia: 2026-02-04
- Data wejścia w życie: 2026-02-19
- Data obowiązywania: 2026-02-19
