Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 133

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW INFRASTRUKTURY1) 
ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI2)

z dnia 14 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z 2021 r. poz. 433 i 2065 oraz z 2022 r. poz. 2372) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 54 w ust. 1 pkt 5a i 5b otrzymują brzmienie:

„5a) D-23b „stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych”,

5b) D-23c „punkt ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych”,”;

2) w § 62:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Znak E-1c „tablica przeddrogowskazowa na drodze ekspresowej” uprzedza o wyjeździe z drogi ekspresowej.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) w ust. 4 wyrazy „ust. 1-3” zastępuje się wyrazami „ust. 1-2a”;

3) w § 63 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 3,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) E-2d „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie lub na drodze ekspresowej”,”,

c) uchyla się pkt 5 i 6;

4) w § 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Znak E-14 „tablica szlaku drogowego” wskazuje numer drogi oraz odległości do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym, a na autostradzie lub na drodze ekspresowej dodatkowo odległość do najbliższego węzła o określonym numerze.”;

5) w § 66:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Znak E-20 „tablica węzła drogowego” informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z drogi. Liczba umieszczona na znaku z prawej strony wskazuje odległość tablicy do początku pasa wyłączania. Na autostradzie lub na drodze ekspresowej liczba umieszczona na znaku z lewej strony wskazuje numer węzła.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Znak E-20a „numer węzła drogowego na autostradzie lub na drodze ekspresowej” jest stosowany w celu uzupełnienia informacji dla kierujących o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady lub z drogi ekspresowej na węźle o określonym numerze.”;

6) po § 67 dodaje się § 67a w brzmieniu:

„§ 67a. Znaki określone w § 62 ust. 1-2a, § 63 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 7 i 8, § 64 ust. 2 oraz § 66 ust. 4 i 4a lub ich części:

1) barwy niebieskiej - oznaczają kierunki lub miejscowości na autostradzie lub na dojeździe do autostrady;

2) barwy zielonej - oznaczają kierunki lub miejscowości na drodze niebędącej autostradą lub dojazdem do autostrady.”;

7) po § 77 dodaje się § 77a i § 77b w brzmieniu:

„§ 77a. Znak F-23 „środkowy pas wielofunkcyjny” informuje o rozpoczęciu odcinka drogi, na którym zabronione jest wyprzedzanie innych pojazdów, który posiada wyznaczony środkowy pas wielofunkcyjny przeznaczony dla pojazdów wyjeżdżających z drogi lub wjeżdżających na drogę.

§ 77b. Znak F-24 „zły kierunek” informuje o wyborze nieprawidłowego kierunku jazdy.”;

8) w § 84 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) znak W-7 „wysokość skrajni jezdni”.”;

9) w § 86 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Znak P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem na jezdni dwukierunkowej.”;

10) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE”:

- w grupie „Znaki informacyjne” pkt 31a i 31b otrzymują brzmienie:

„31a) D-23b „stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych”;

31b) D-23c „punkt ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych”;”,

- w grupie „Znaki kierunku i miejscowości”:

- - po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) E-1c „tablica przeddrogowskazowa na drodze ekspresowej”;”,

- - uchyla się pkt 3 i 6,

- - pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) E-2d „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie lub na drodze ekspresowej”;”,

- - uchyla się pkt 8, 9 i 26,

- - pkt 36 otrzymuje brzmienie:

„36) E-20 „tablica węzła drogowego”;”,

- - po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

„36a) E-20a „numer węzła drogowego na autostradzie lub na drodze ekspresowej”;”,

- w grupie „Znaki uzupełniające” w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu:

„25) F-23 „środkowy pas wielofunkcyjny”;

26) F-24 „zły kierunek”.”,

b) w części „DODATKOWE ZNAKI PIONOWE” w grupie „Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) W-7 „wysokość skrajni jezdni”.”,

c) w zestawieniu wzorów graficznych znaków w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE”:

- w grupie „Znaki kierunku i miejscowości”:

- - skreśla się rysunki: E-1b, E-2c, E-2e, E-2f i E-14a,

- - rysunki E-2d i E-20 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

E-2d

infoRgrafika

E-20

- - dodaje się rysunki E-1c i E-20a w brzmieniu:

infoRgrafika

E-1c

infoRgrafika

E-20a

- w grupie „Znaki uzupełniające” dodaje się rysunki F-23 i F-24 w brzmieniu:

infoRgrafika

F-23

infoRgrafika

F-24

§ 2.

1. Znak E-1 „tablica przeddrogowskazowa” na drodze ekspresowej stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązuje do czasu zastąpienia go znakiem E-1c „tablica przeddrogowskazowa na drodze ekspresowej”, o którym mowa w § 62 ust. 2a rozporządzenia zmienianego w § 1, jednak niedłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Znak E-20 „tablica węzła drogowego na autostradzie” stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązuje do czasu zastąpienia go znakiem E-20 „tablica węzła drogowego”, o którym mowa w § 66 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jednak niedłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Znaki E-2a „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni” i E-2b „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią” na drodze ekspresowej oraz znaki E-2c „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie” i E-2d „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie” stosowane na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do czasu zastąpienia ich znakiem E-2d „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie lub na drodze ekspresowej”, o którym mowa w § 63 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jednak niedłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

1. Znak E-1b „tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę” stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów traktuje się jako znak E-1 „tablica przeddrogowskazowa”, o którym mowa w § 62 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.

2. Znak E-2e „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę” stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów traktuje się jako znak E-2a „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni”, o którym mowa w § 63 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.

3. Znak E-2f „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę” stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów traktuje się jako znak E-2b „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią”, o którym mowa w § 63 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.

4. Znak E-14a „tablica szlaku drogowego na autostradzie” stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów traktuje się jako znak E-14 „tablica szlaku drogowego”, o którym mowa w § 64 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. M. Bukowiec

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-04
  • Data wejścia w życie: 2026-02-19
  • Data obowiązywania: 2026-02-19
Pobierz PDF Plik PDF
