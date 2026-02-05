REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 135
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania
Na podstawie art. 48d ust. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1270) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 135)
WSPÓŁCZYNNIK ŚWIADCZENIA MIESZKANIOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GARNIZONÓW
|
Lp.
|
GARNIZON
|
WSPÓŁCZYNNIK ŚWIADCZENIA
|
1
|
2
|
3
|
1
|
BARTOSZYCE
|
3
|
2
|
BIAŁA PODLASKA
|
3,5
|
3
|
BIAŁYSTOK
|
3,8
|
4
|
BIELSKO-BIAŁA
|
3,7
|
5
|
BOLESŁAWIEC
|
3,4
|
6
|
BRANIEWO
|
3,1
|
7
|
BRODNICA
|
3
|
8
|
BRZEG
|
3
|
9
|
BYDGOSZCZ
|
3,2
|
10
|
BYTOM
|
3
|
11
|
CHEŁM
|
3
|
12
|
CHEŁMNO
|
3
|
13
|
CHOJNICE
|
3
|
14
|
CHOSZCZNO
|
3
|
15
|
CIECHANÓW
|
3,3
|
16
|
CZARNE
|
3
|
17
|
DARŁOWO
|
3,3
|
18
|
DĘBLIN
|
3
|
19
|
DRAWSKO POMORSKIE
|
3
|
20
|
DZIWNÓW
|
3,2
|
21
|
ELBLĄG
|
3,7
|
22
|
GDAŃSK
|
4,4
|
23
|
GDYNIA
|
4
|
24
|
GIŻYCKO
|
3
|
25
|
GLIWICE
|
3,2
|
26
|
GŁOGÓW
|
3
|
27
|
GOLENIÓW
|
3,7
|
28
|
GOŁDAP
|
3
|
29
|
GRÓJEC
|
3
|
30
|
GRUDZIĄDZ
|
3
|
31
|
HRUBIESZÓW
|
3
|
32
|
INOWROCŁAW
|
3
|
33
|
JAROCIN
|
3
|
34
|
JAROSŁAW
|
3
|
35
|
KATOWICE
|
3,6
|
36
|
KIELCE
|
3
|
37
|
KŁODZKO
|
3
|
38
|
KOŁOBRZEG
|
3,7
|
39
|
KOSZALIN
|
3,1
|
40
|
KRAKÓW
|
4,3
|
41
|
KRAKÓW-BALICE
|
4,1
|
42
|
KROSNO ODRZAŃSKIE
|
3
|
43
|
KUTNO
|
3
|
44
|
LESZNO
|
3
|
45
|
LĘBORK
|
3
|
46
|
LIDZBARK WARMIŃSKI
|
3
|
47
|
LIPOWIEC
|
3
|
48
|
LUBLIN
|
3,8
|
49
|
LUBLINIEC
|
3
|
50
|
ŁASK
|
3
|
51
|
ŁĘCZYCA
|
3
|
52
|
ŁOMŻA
|
3
|
53
|
ŁÓDŹ
|
3,2
|
54
|
MALBORK
|
3
|
55
|
MIĘDZYRZECZ
|
3
|
56
|
MIŃSK MAZOWIECKI
|
3
|
57
|
MIROSŁAWIEC
|
3
|
58
|
MORĄG
|
3
|
59
|
MRZEŻYNO
|
3
|
60
|
NISKO
|
3
|
61
|
NOWA DĘBA
|
3
|
62
|
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
|
3
|
63
|
OLEŚNICA
|
3,3
|
64
|
OLSZTYN
|
3,4
|
65
|
OPOLE
|
3,2
|
66
|
ORZYSZ
|
3,1
|
67
|
OSTRÓW MAZOWIECKA
|
3
|
68
|
PIŁA
|
3
|
69
|
POWIDZ
|
3
|
70
|
POZNAŃ
|
3,8
|
71
|
PRUSZCZ GDAŃSKI
|
3,9
|
72
|
PRZASNYSZ
|
3,3
|
73
|
PRZEMYŚL
|
3
|
74
|
RADOM
|
3,1
|
75
|
RZESZÓW
|
3,5
|
76
|
SANDOMIERZ
|
3
|
77
|
SIEDLCE
|
3,5
|
78
|
SIEMIROWICE
|
3
|
79
|
SIERADZ
|
3
|
80
|
SKWIERZYNA
|
3,1
|
81
|
SŁUPSK
|
3,5
|
82
|
SOCHACZEW
|
3,1
|
83
|
STARGARD
|
3,1
|
84
|
SULECHÓW
|
3,1
|
85
|
SUWAŁKI
|
3
|
86
|
SZCZECIN
|
4,2
|
87
|
ŚREM
|
3
|
88
|
ŚWIDWIN
|
3
|
89
|
ŚWINOUJŚCIE
|
4,7
|
90
|
TARNOWSKIE GÓRY
|
3
|
91
|
TARNÓW
|
4,3
|
92
|
TOMASZÓW MAZOWIECKI
|
3
|
93
|
TORUŃ
|
3,4
|
94
|
TRZEBIATÓW
|
3
|
95
|
USTKA
|
3,8
|
96
|
WAŁCZ
|
3
|
97
|
WARSZAWA
|
6
|
98
|
WEJHEROWO
|
3
|
99
|
WESOŁA
|
4,3
|
100
|
WĘDRZYN
|
3,2
|
101
|
WĘGORZEWO
|
3
|
102
|
WŁADYSŁAWOWO
|
3,2
|
103
|
WROCŁAW
|
4,1
|
104
|
ZAMOŚĆ
|
3,1
|
105
|
ZEGRZE
|
3,3
|
106
|
ZIELONA GÓRA
|
3,4
|
107
|
ZŁOCIENIEC
|
3
|
108
|
ŻAGAŃ
|
3
- Data ogłoszenia: 2026-02-05
- Data wejścia w życie: 2026-02-06
- Data obowiązywania: 2026-02-06
Dziennik Ustaw
