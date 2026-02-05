§ 2.

Warunkiem uznania egzaminu dyplomowego w uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, na kierunkach i w specjalnościach wskazanych w certyfikacie uznania, o którym mowa w art. 75 ust. 8 ustawy, zwanego dalej „egzaminem dyplomowym”, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym jest:

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 64 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy oraz

2) przekazanie przez rektora uczelni przewodniczącemu Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, zwanej dalej „Komisją”, niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu dyplomowego kopii protokołu, który zawiera:

a) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu dyplomowego ze wskazaniem uczelni, w której odbył się egzamin,

b) wynik tego egzaminu,

c) informację dotyczącą kierunku, specjalności, formy, poziomu i rodzaju studiów,

d) nazwę egzaminu kwalifikacyjnego, któremu egzamin dyplomowy jest równoważny,

e) skład zespołu egzaminacyjnego ze wskazaniem imienia i nazwiska egzaminatorów przeprowadzających egzamin dyplomowy,

f) imię (imiona) i nazwisko osoby zdającej egzamin dyplomowy, datę i miejsce jej urodzenia,

g) treść pytań egzaminacyjnych,

h) adnotacje dokonane przez przedstawiciela Komisji, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 ustawy, będącego pracownikiem dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym uczelni, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, wpisanego na listę egzaminatorów, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy, odnośnie do spełnienia warunków do uznania egzaminu dyplomowego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym,

i) adnotacje dokonane przez przedstawiciela Komisji o nieprawidłowościach w przebiegu egzaminu dyplomowego, w szczególności w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 2 ustawy, o ile takie nieprawidłowości wystąpiły,

j) podpis przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,

k) datę sporządzenia protokołu.