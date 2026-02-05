REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 137
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 27 stycznia 2026 r.
w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym
Na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 883 i 1535) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) spełnienie wymagań zawartych w art. 64 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy oraz
2) przekazanie przez rektora uczelni przewodniczącemu Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, zwanej dalej „Komisją”, niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu dyplomowego kopii protokołu, który zawiera:
a) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu dyplomowego ze wskazaniem uczelni, w której odbył się egzamin,
b) wynik tego egzaminu,
c) informację dotyczącą kierunku, specjalności, formy, poziomu i rodzaju studiów,
d) nazwę egzaminu kwalifikacyjnego, któremu egzamin dyplomowy jest równoważny,
e) skład zespołu egzaminacyjnego ze wskazaniem imienia i nazwiska egzaminatorów przeprowadzających egzamin dyplomowy,
f) imię (imiona) i nazwisko osoby zdającej egzamin dyplomowy, datę i miejsce jej urodzenia,
g) treść pytań egzaminacyjnych,
h) adnotacje dokonane przez przedstawiciela Komisji, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 ustawy, będącego pracownikiem dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym uczelni, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, wpisanego na listę egzaminatorów, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy, odnośnie do spełnienia warunków do uznania egzaminu dyplomowego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym,
i) adnotacje dokonane przez przedstawiciela Komisji o nieprawidłowościach w przebiegu egzaminu dyplomowego, w szczególności w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 2 ustawy, o ile takie nieprawidłowości wystąpiły,
j) podpis przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
k) datę sporządzenia protokołu.
§ 3.
1) o miejscu i dacie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego ze wskazaniem uczelni, na której ma się odbyć egzamin, oraz terminie jego rozpoczęcia;
2) dotyczące kierunku, specjalności, formy, poziomu i rodzaju studiów;
3) o nazwie egzaminu kwalifikacyjnego, któremu egzamin dyplomowy jest równoważny;
4) o przedstawicielu Komisji, którego udział w egzaminie dyplomowym jest proponowany i który posiada uprawnienia egzaminacyjne odpowiednie do rodzaju tego egzaminu.
§ 4.
2. Rektor uczelni powołuje do składu komisji egzaminacyjnej przedstawiciela Komisji wskazanego przez przewodniczącego Komisji, a w przypadku braku takiego wskazania - przedstawiciela Komisji zaproponowanego zgodnie z § 3 pkt 4.
§ 5.
2. W przypadku spełnienia przez uczelnię warunków do uznania egzaminu dyplomowego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym wyniki egzaminu dyplomowego rejestruje się w systemie kontrolno-infor-macyjnym dla portów polskich (PHICS).
3. Rejestracja wyników egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym następuje przez umieszczenie w systemie kontrolno-informacyjnym dla portów polskich (PHICS) informacji o osobach, które ten egzamin zdały, zawierającej:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) datę i miejsce przeprowadzenia tego egzaminu, ze wskazaniem uczelni;
4) kierunek, specjalność, formę, poziom i rodzaj studiów;
5) nazwę egzaminu kwalifikacyjnego na poziomie operacyjnym, któremu zdany egzamin dyplomowy jest równoważny.
§ 6.
Minister Infrastruktury: D. Klimczak
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym (Dz. U. poz. 220), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 261).
- Data ogłoszenia: 2026-02-05
- Data wejścia w życie: 2026-02-20
- Data obowiązywania: 2026-02-20
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2026 r. w sprawie wskaźników jakości opieki kardiologicznej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
REKLAMA