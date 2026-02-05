REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 137

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 883 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przepisy rozporządzenia określają szczegółowe warunki i tryb uznania egzaminu dyplomowego w uczelni, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym oraz sposób rejestracji wyników tych egzaminów.

§ 2.

Warunkiem uznania egzaminu dyplomowego w uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, na kierunkach i w specjalnościach wskazanych w certyfikacie uznania, o którym mowa w art. 75 ust. 8 ustawy, zwanego dalej „egzaminem dyplomowym”, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym jest:

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 64 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy oraz

2) przekazanie przez rektora uczelni przewodniczącemu Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, zwanej dalej „Komisją”, niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu dyplomowego kopii protokołu, który zawiera:

a) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu dyplomowego ze wskazaniem uczelni, w której odbył się egzamin,

b) wynik tego egzaminu,

c) informację dotyczącą kierunku, specjalności, formy, poziomu i rodzaju studiów,

d) nazwę egzaminu kwalifikacyjnego, któremu egzamin dyplomowy jest równoważny,

e) skład zespołu egzaminacyjnego ze wskazaniem imienia i nazwiska egzaminatorów przeprowadzających egzamin dyplomowy,

f) imię (imiona) i nazwisko osoby zdającej egzamin dyplomowy, datę i miejsce jej urodzenia,

g) treść pytań egzaminacyjnych,

h) adnotacje dokonane przez przedstawiciela Komisji, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 ustawy, będącego pracownikiem dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym uczelni, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, wpisanego na listę egzaminatorów, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy, odnośnie do spełnienia warunków do uznania egzaminu dyplomowego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym,

i) adnotacje dokonane przez przedstawiciela Komisji o nieprawidłowościach w przebiegu egzaminu dyplomowego, w szczególności w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 2 ustawy, o ile takie nieprawidłowości wystąpiły,

j) podpis przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,

k) datę sporządzenia protokołu.

§ 3.

Rektor uczelni, na co najmniej 14 dni przed dniem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, przekazuje do przewodniczącego Komisji informacje:

1) o miejscu i dacie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego ze wskazaniem uczelni, na której ma się odbyć egzamin, oraz terminie jego rozpoczęcia;

2) dotyczące kierunku, specjalności, formy, poziomu i rodzaju studiów;

3) o nazwie egzaminu kwalifikacyjnego, któremu egzamin dyplomowy jest równoważny;

4) o przedstawicielu Komisji, którego udział w egzaminie dyplomowym jest proponowany i który posiada uprawnienia egzaminacyjne odpowiednie do rodzaju tego egzaminu.

§ 4.

1. Przewodniczący Komisji może wskazać innego niż zaproponowany przez rektora uczelni przedstawiciela Komisji do udziału w egzaminie dyplomowym, o czym informuje rektora na co najmniej 3 dni przed dniem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

2. Rektor uczelni powołuje do składu komisji egzaminacyjnej przedstawiciela Komisji wskazanego przez przewodniczącego Komisji, a w przypadku braku takiego wskazania - przedstawiciela Komisji zaproponowanego zgodnie z § 3 pkt 4.

§ 5.

1. Przewodniczący Komisji, niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii protokołu, o której mowa w § 2 pkt 2, sprawdza spełnienie przez uczelnię warunków do uznania egzaminu dyplomowego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym.

2. W przypadku spełnienia przez uczelnię warunków do uznania egzaminu dyplomowego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym wyniki egzaminu dyplomowego rejestruje się w systemie kontrolno-infor-macyjnym dla portów polskich (PHICS).

3. Rejestracja wyników egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym następuje przez umieszczenie w systemie kontrolno-informacyjnym dla portów polskich (PHICS) informacji o osobach, które ten egzamin zdały, zawierającej:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) datę i miejsce przeprowadzenia tego egzaminu, ze wskazaniem uczelni;

4) kierunek, specjalność, formę, poziom i rodzaj studiów;

5) nazwę egzaminu kwalifikacyjnego na poziomie operacyjnym, któremu zdany egzamin dyplomowy jest równoważny.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: D. Klimczak

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym (Dz. U. poz. 220), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 261).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-05
  • Data wejścia w życie: 2026-02-20
  • Data obowiązywania: 2026-02-20
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 135

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 137

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2026 r. w sprawie wskaźników jakości opieki kardiologicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 136

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 127

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 133

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 131

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 130

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 129

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 128

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 132

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2026 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, niebędących funkcjonariuszami Służby Więziennej, oraz wysokości odpisu na ten fundusz

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 120

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 124

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 123

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 122

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 118

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 115

USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 117

REKLAMA