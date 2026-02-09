REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 144
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 5 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wiersz oznaczony kodem A 01 otrzymuje brzmienie:
|
A 01
|
Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany
|
art. 173,
|
15
|
|
jako przestępstwo z:
|
art. 174,
|
|
|
|
art. 177
|
|
|
|
§ 1, 2 lub 2a,
|
|
|
|
art. 178b,
|
|
|
|
art. 178c
|
|
|
|
§ 1 pkt 2,
|
|
|
|
art. 178d,
|
|
|
|
art. 180a,
|
|
|
|
art. 244,
|
|
|
|
art. 355 § 1
|
|
|
|
lub 2 k.k.
|
2) wiersz oznaczony kodem A 09 otrzymuje brzmienie:
|
A 09
|
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
|
art. 97 k.w.
|
art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.
|
12
3) po wierszu oznaczonym kodem A 09 dodaje się wiersze oznaczone kodami A 10 i A 11 w brzmieniu:
|
A 10
|
Celowe wprowadzenie pojazdu mechanicznego w poślizg lub doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu
|
art. 86c
§ 1 k.w.
|
|
10
|
A 11
|
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w następstwie naruszenia określonego kodem A 10
|
art. 86c
§ 2 k.w.
|
|
12
§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1002 i 1715, z 2023 r. poz. 1123, 1234 i 1723 oraz z 2025 r. poz. 1676.
- Data ogłoszenia: 2026-02-09
- Data wejścia w życie: 2026-02-10
- Data obowiązywania: 2026-02-10
