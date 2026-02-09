REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 144

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 144

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 lutego 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1897) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w części A „Naruszenia o charakterze szczególnym” wprowadza się następujące zmiany:

1) wiersz oznaczony kodem A 01 otrzymuje brzmienie:

A 01

Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany

art. 173,

15

jako przestępstwo z:

art. 174,


art. 177


§ 1, 2 lub 2a,


art. 178b,


art. 178c


§ 1 pkt 2,


art. 178d,


art. 180a,


art. 244,


art. 355 § 1


lub 2 k.k.

2) wiersz oznaczony kodem A 09 otrzymuje brzmienie:

A 09

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

12

3) po wierszu oznaczonym kodem A 09 dodaje się wiersze oznaczone kodami A 10 i A 11 w brzmieniu:

A 10

Celowe wprowadzenie pojazdu mechanicznego w poślizg lub doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu

art. 86c

§ 1 k.w.

10

A 11

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w następstwie naruszenia określonego kodem A 10

art. 86c

§ 2 k.w.

12

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1002 i 1715, z 2023 r. poz. 1123, 1234 i 1723 oraz z 2025 r. poz. 1676.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-09
  • Data wejścia w życie: 2026-02-10
  • Data obowiązywania: 2026-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

