Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 145
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 6 lutego 2026 r.
w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Na podstawie art. 29a ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 826) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) przeniesienie własności nieruchomości nabytej na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 i 3b lub art. 31 ust. 2 ustawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanego dalej „Zasobem”;
2) ustanowienie hipoteki na nieruchomości, o której mowa w pkt 1.
§ 2.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na położenie nieruchomości.
3. W przypadku gdy nieruchomość jest położona na obszarze właściwości co najmniej dwóch dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka, wniosek składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka, na którego obszarze działania jest położona największa część nieruchomości.
§ 3.
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres zbywcy nieruchomości;
2) dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości;
3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres nabywcy nieruchomości.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) umowę przedwstępną na przeniesienie własności nieruchomości albo odpis umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości;
2) dowody, o których mowa w art. 7 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1653) - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy;
3) dowody potwierdzające posiadanie przez nabywcę kwalifikacji rolniczych - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy;
4) oświadczenie nabywcy, że nieruchomość rolna jest nabywana z zamiarem powiększenia bądź utworzenia gospodarstwa rodzinnego - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy;
5) oświadczenie nabywcy nieruchomości o powierzchni posiadanych użytków rolnych wraz ze wskazaniem podstawy tego posiadania - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy;
6) decyzję o przyznaniu pomocy finansowej - w przypadku osób, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy.
3. Dołączenie dowodów i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie jest wymagane, jeżeli nabywca nieruchomości uzyskał zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na jej nabycie na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 lub 3 ustawy, o której mowa w ust. 2 pkt 2.
§ 4.
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres właściciela nieruchomości;
2) dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka, oraz numer księgi wieczystej, o ile jest prowadzona;
3) określenie wysokości kredytu i wskazanie celu, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 2 ustawy, na jaki kredyt ma zostać udzielony.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dokument potwierdzający udzielenie pomocy ze środków publicznych - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 2 lit. e ustawy;
2) zaświadczenie z sądu o zarejestrowaniu wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabytej z Zasobu - w przypadku gdy dla tej nieruchomości nie została założona księga wieczysta.
§ 5.
§ 6.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony, niewięcej jednak niż o 30 dni, jeżeli Krajowy Ośrodek zwrócił się do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
§ 7.
§ 8.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1772), które zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933) utraciło moc z dniem 6 października 2025 r.
- Data ogłoszenia: 2026-02-09
- Data wejścia w życie: 2026-02-10
- Data obowiązywania: 2026-02-10
