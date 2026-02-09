REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 145

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 lutego 2026 r.

w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29a ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 826) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej „Krajowym Ośrodkiem”, pisemnej zgody, o której mowa w art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej „ustawą”, na:

1) przeniesienie własności nieruchomości nabytej na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 i 3b lub art. 31 ust. 2 ustawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanego dalej „Zasobem”;

2) ustanowienie hipoteki na nieruchomości, o której mowa w pkt 1.

§ 2.

1. Zgoda, o której mowa w § 1, jest udzielana na pisemny wniosek osoby, która nabyła nieruchomość z Zasobu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

3. W przypadku gdy nieruchomość jest położona na obszarze właściwości co najmniej dwóch dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka, wniosek składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka, na którego obszarze działania jest położona największa część nieruchomości.

§ 3.

1. Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie własności nieruchomości nabytej z Zasobu zawiera:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres zbywcy nieruchomości;

2) dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości;

3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres nabywcy nieruchomości.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) umowę przedwstępną na przeniesienie własności nieruchomości albo odpis umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości;

2) dowody, o których mowa w art. 7 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1653) - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy;

3) dowody potwierdzające posiadanie przez nabywcę kwalifikacji rolniczych - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy;

4) oświadczenie nabywcy, że nieruchomość rolna jest nabywana z zamiarem powiększenia bądź utworzenia gospodarstwa rodzinnego - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy;

5) oświadczenie nabywcy nieruchomości o powierzchni posiadanych użytków rolnych wraz ze wskazaniem podstawy tego posiadania - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy;

6) decyzję o przyznaniu pomocy finansowej - w przypadku osób, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy.

3. Dołączenie dowodów i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie jest wymagane, jeżeli nabywca nieruchomości uzyskał zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na jej nabycie na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 lub 3 ustawy, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 4.

1. Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu zawiera:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres właściciela nieruchomości;

2) dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka, oraz numer księgi wieczystej, o ile jest prowadzona;

3) określenie wysokości kredytu i wskazanie celu, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 2 ustawy, na jaki kredyt ma zostać udzielony.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokument potwierdzający udzielenie pomocy ze środków publicznych - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 2 lit. e ustawy;

2) zaświadczenie z sądu o zarejestrowaniu wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabytej z Zasobu - w przypadku gdy dla tej nieruchomości nie została założona księga wieczysta.

§ 5.

Dokumenty i dowody wskazane w § 3 ust. 2 pkt 1-3 i 6 oraz § 4 ust. 2 mogą być dołączane w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Krajowego Ośrodka lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.

§ 6.

1. Krajowy Ośrodek rozpatruje wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony, niewięcej jednak niż o 30 dni, jeżeli Krajowy Ośrodek zwrócił się do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

§ 7.

Wnioski o wyrażenie zgody na przeniesienie własności nieruchomości nabytej z Zasobu oraz wnioski o wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu, złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uznaje się odpowiednio za wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, i podlegają one rozpatrzeniu, z tym że termin określony w § 6 ust. 1 liczy się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1772), które zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933) utraciło moc z dniem 6 października 2025 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-09
  • Data wejścia w życie: 2026-02-10
  • Data obowiązywania: 2026-02-10
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 146

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 142

REKLAMA

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 143

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 144

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 145

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 141

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie określenia jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych do prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 140

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 21 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo-finansowych i trybu ich uzgadniania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 139

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 138

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 136

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2026 r. w sprawie wskaźników jakości opieki kardiologicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 137

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 135

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 127

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 132

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 133

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 131

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 130

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 129

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 128

REKLAMA