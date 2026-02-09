§ 3.

1. Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie własności nieruchomości nabytej z Zasobu zawiera:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres zbywcy nieruchomości;

2) dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości;

3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres nabywcy nieruchomości.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) umowę przedwstępną na przeniesienie własności nieruchomości albo odpis umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości;

2) dowody, o których mowa w art. 7 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1653) - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy;

3) dowody potwierdzające posiadanie przez nabywcę kwalifikacji rolniczych - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy;

4) oświadczenie nabywcy, że nieruchomość rolna jest nabywana z zamiarem powiększenia bądź utworzenia gospodarstwa rodzinnego - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy;

5) oświadczenie nabywcy nieruchomości o powierzchni posiadanych użytków rolnych wraz ze wskazaniem podstawy tego posiadania - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy;

6) decyzję o przyznaniu pomocy finansowej - w przypadku osób, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy.

3. Dołączenie dowodów i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie jest wymagane, jeżeli nabywca nieruchomości uzyskał zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na jej nabycie na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 lub 3 ustawy, o której mowa w ust. 2 pkt 2.