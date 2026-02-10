REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 147
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 6 lutego 2026 r.
w sprawie wykazu substancji czynnych środków ochrony roślin przeznaczonych do fumigacji, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska
Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 oraz z 2025 r. poz. 1168, 1697 i 1709) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 147)
WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DO FUMIGACJI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT LUB DLA ŚRODOWISKA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH JEST WYMAGANE POTWIERDZENIE FAKTURĄ ICH SPRZEDAŻY OSTATECZNYM NABYWCOM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I PROWADZENIE EWIDENCJI OSTATECZNYCH NABYWCÓW TYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
|
Lp.
|
Nazwa substancji czynnej
|
1
|
fosforek glinu
|
2
|
fosforek magnezu
|
3
|
fluorek sulfurylu
- Data ogłoszenia: 2026-02-10
- Data wejścia w życie: 2026-03-06
- Data obowiązywania: 2026-03-06
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
REKLAMA
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa
REKLAMA