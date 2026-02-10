REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 147

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 lutego 2026 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych środków ochrony roślin przeznaczonych do fumigacji, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 oraz z 2025 r. poz. 1168, 1697 i 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wykaz substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin przeznaczonych do fumigacji, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, w odniesieniu do których jest wymagane potwierdzenie fakturą ich sprzedaży ostatecznym nabywcom środków ochrony roślin i prowadzenie ewidencji ostatecznych nabywców tych środków ochrony roślin.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2026 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Załącznik 1. [WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DO FUMIGACJI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT LUB DLA ŚRODOWISKA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH JEST WYMAGANE POTWIERDZENIE FAKTURĄ ICH SPRZEDAŻY OSTATECZNYM NABYWCOM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I PROWADZENIE EWIDENCJI OSTATECZNYCH NABYWCÓW TYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 147)

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DO FUMIGACJI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT LUB DLA ŚRODOWISKA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH JEST WYMAGANE POTWIERDZENIE FAKTURĄ ICH SPRZEDAŻY OSTATECZNYM NABYWCOM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I PROWADZENIE EWIDENCJI OSTATECZNYCH NABYWCÓW TYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Lp.

Nazwa substancji czynnej

1

fosforek glinu

2

fosforek magnezu

3

fluorek sulfurylu
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-10
  • Data wejścia w życie: 2026-03-06
  • Data obowiązywania: 2026-03-06
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA