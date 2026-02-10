Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 4 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 148)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach2)

Na podstawie art. 133e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) (uchylony);

2) rozporządzeniu nr 1093/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.3));

3) rozporządzeniu nr 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.4));

4) ustawie - Prawo bankowe - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

§ 2. 1. W ramach badania i oceny nadzorczej dokonywana jest w szczególności ocena zgodności działania banku z rozporządzeniem nr 575/2013, ustawą - Prawo bankowe, ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 819) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 9f ust. 1 i art. 128 ust. 6 ustawy - Prawo bankowe.

2. Przeprowadzając badanie i ocenę nadzorczą, Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia:

1) stopień narażenia banku na ryzyko związane z działalnością banku, w tym:

a) ryzyko kredytowe,

b) ryzyko rynkowe,

c) ryzyko operacyjne,

d) ryzyko koncentracji, w tym wpływ lokalizacji geograficznej na poziom tego ryzyka,

e) ryzyko płynności i finansowania,

f) ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym,

g) ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,

h) (uchylona),

i) inne obszary ryzyka występujące w banku;

2) jakość systemu zarządzania ryzykiem wynikającym z działalności banku, w szczególności:

a) ryzykiem płynności, w tym pod kątem uwzględnienia analiz scenariuszowych, narzędzi wykorzystywanych do ograniczenia ryzyka płynności, stosowanych metod pomiaru, jakości buforów płynnościowych oraz posiadanych planów awaryjnych płynności,

b) ryzykiem dużych ekspozycji, o których mowa w części czwartej rozporządzenia nr 575/2013,

c) innymi rodzajami ryzyka wskazanymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy - Prawo bankowe;

3) wyniki testów warunków skrajnych, w szczególności testów, o których mowa w art. 133a ust. 4 ustawy - Prawo bankowe;



3a)5) wyniki testów operacyjnej odporności cyfrowej przeprowadzonych zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1, z późn. zm.6));

4) model biznesowy banku;

5) wpływ efektu dywersyfikacji ryzyka, o ile jest uwzględniany przez bank w systemie pomiaru ryzyka;

6) system zarządzania funkcjonujący w banku, w tym przestrzeganie przyjętych do stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz spełnianie przez członków organów banku wymogów, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe;

7) stopień, w jakim fundusze własne pokrywają ryzyko związane z procesem sekurytyzacji, z uwzględnieniem istoty ekonomicznej transakcji oraz stopnia transferu ryzyka;

8) w odniesieniu do banku stosującego metodę wewnętrzną do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych - przegląd spełniania przez bank wymogów dotyczących metody wewnętrznej, o którym mowa w art. 133d ustawy - Prawo bankowe, w zakresie zgodności z wymogami określonymi dla tej metody w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013.

3. Komisja Nadzoru Finansowego wykorzystuje w ramach badania i oceny nadzorczej w szczególności informacje przekazywane przez bank lub uzyskane w ramach przeprowadzanych czynności kontrolnych.

4. W przypadku banków spółdzielczych w badaniu i ocenie nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia funkcjonowanie banku w ramach systemów ochrony instytucjonalnej.

§ 3. W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia znaczenie ocenianego banku w systemie bankowym, a w szczególności zróżnicowanie wielkości i skali oraz zakresu działalności banku.

§ 4. (uchylony).

§ 5. Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje oceny, czy wycena pozycji portfela handlowego zgodnie z art. 105 rozporządzenia nr 575/2013 umożliwia bankowi w warunkach rynkowych sprzedaż lub zabezpieczenie w krótkim terminie swoich pozycji bez ponoszenia znaczących strat.

§ 6. Komisja Nadzoru Finansowego weryfikuje, czy bank nie dostarczył ukrytego wsparcia, o którym mowa w art. 248 rozporządzenia nr 575/2013, programowi sekurytyzacji.

§ 7. W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego korzysta z wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, o których mowa w art. 107 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.7)), wydawanych na podstawie art. 16 rozporządzenia nr 1093/2010.

§ 8. Dokonując przeglądu spełniania przez bank wymogów dotyczących metody wewnętrznej, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 8, Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia:

1) zmiany w działalności banku oraz wdrażanie metody wewnętrznej w odniesieniu do nowych produktów;

2) aktualność i adekwatność regulacji wewnętrznych banku w zakresie metody wewnętrznej oraz zgodność działalności banku z tymi regulacjami;

3) wyniki analiz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zakresie metody wewnętrznej stosowanej przez bank, w tym dotyczących spójności wdrażania definicji niewykonania zobowiązania oraz sposobu traktowania przez bank podobnych ryzyk lub ekspozycji, jak również wartości referencyjne określone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w oparciu o przeprowadzane analizy, ustalane w formie wytycznych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia nr 1093/2010;

4) inne istotne informacje, które mogą wpływać na funkcjonowanie metody wewnętrznej.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie:

1) w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 73, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 1);

2) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 225 z 30.07.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 2025/2088 z 21.10.2025.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 183 z 09.07.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 335 z 13.10.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79, Dz. Urz. UE L 65 z 25.02.2021, str. 70, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 116 z 06.04.2021, str. 25, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 92 z 30.03.2023, str. 29, Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/1623 z 19.06.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2795 z 31.10.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2987 z 04.12.2024, Dz. Urz. UE L 2025/90328 z 16.04.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1215 z 25.06.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2025/1496 z 19.09.2025.

5) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach (Dz. U. z 2025 r. poz. 23), które weszło w życie z dniem 17 stycznia 2025 r.

6) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 2024/90177 z 12.03.2024.

7) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 73, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 1.