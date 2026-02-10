REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 148
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 4 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1201), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach (Dz. U. z 2025 r. poz. 23).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach (Dz. U. z 2025 r. poz. 23), które stanowią:
„2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji:
1) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2556 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 oraz (UE) 2016/2341 w odniesieniu do operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 153);
2) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2022/2554 z 12.03.2024).”
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2025 r.”.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 4 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 148)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)
z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach2)
Na podstawie art. 133e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) (uchylony);
2) rozporządzeniu nr 1093/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.3));
3) rozporządzeniu nr 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.4));
4) ustawie - Prawo bankowe - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
§ 2. 1. W ramach badania i oceny nadzorczej dokonywana jest w szczególności ocena zgodności działania banku z rozporządzeniem nr 575/2013, ustawą - Prawo bankowe, ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 819) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 9f ust. 1 i art. 128 ust. 6 ustawy - Prawo bankowe.
2. Przeprowadzając badanie i ocenę nadzorczą, Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia:
1) stopień narażenia banku na ryzyko związane z działalnością banku, w tym:
a) ryzyko kredytowe,
b) ryzyko rynkowe,
c) ryzyko operacyjne,
d) ryzyko koncentracji, w tym wpływ lokalizacji geograficznej na poziom tego ryzyka,
e) ryzyko płynności i finansowania,
f) ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym,
g) ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,
h) (uchylona),
i) inne obszary ryzyka występujące w banku;
2) jakość systemu zarządzania ryzykiem wynikającym z działalności banku, w szczególności:
a) ryzykiem płynności, w tym pod kątem uwzględnienia analiz scenariuszowych, narzędzi wykorzystywanych do ograniczenia ryzyka płynności, stosowanych metod pomiaru, jakości buforów płynnościowych oraz posiadanych planów awaryjnych płynności,
b) ryzykiem dużych ekspozycji, o których mowa w części czwartej rozporządzenia nr 575/2013,
c) innymi rodzajami ryzyka wskazanymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy - Prawo bankowe;
3) wyniki testów warunków skrajnych, w szczególności testów, o których mowa w art. 133a ust. 4 ustawy - Prawo bankowe;
3a)5) wyniki testów operacyjnej odporności cyfrowej przeprowadzonych zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1, z późn. zm.6));
4) model biznesowy banku;
5) wpływ efektu dywersyfikacji ryzyka, o ile jest uwzględniany przez bank w systemie pomiaru ryzyka;
6) system zarządzania funkcjonujący w banku, w tym przestrzeganie przyjętych do stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz spełnianie przez członków organów banku wymogów, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe;
7) stopień, w jakim fundusze własne pokrywają ryzyko związane z procesem sekurytyzacji, z uwzględnieniem istoty ekonomicznej transakcji oraz stopnia transferu ryzyka;
8) w odniesieniu do banku stosującego metodę wewnętrzną do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych - przegląd spełniania przez bank wymogów dotyczących metody wewnętrznej, o którym mowa w art. 133d ustawy - Prawo bankowe, w zakresie zgodności z wymogami określonymi dla tej metody w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013.
3. Komisja Nadzoru Finansowego wykorzystuje w ramach badania i oceny nadzorczej w szczególności informacje przekazywane przez bank lub uzyskane w ramach przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4. W przypadku banków spółdzielczych w badaniu i ocenie nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia funkcjonowanie banku w ramach systemów ochrony instytucjonalnej.
§ 3. W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia znaczenie ocenianego banku w systemie bankowym, a w szczególności zróżnicowanie wielkości i skali oraz zakresu działalności banku.
§ 4. (uchylony).
§ 5. Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje oceny, czy wycena pozycji portfela handlowego zgodnie z art. 105 rozporządzenia nr 575/2013 umożliwia bankowi w warunkach rynkowych sprzedaż lub zabezpieczenie w krótkim terminie swoich pozycji bez ponoszenia znaczących strat.
§ 6. Komisja Nadzoru Finansowego weryfikuje, czy bank nie dostarczył ukrytego wsparcia, o którym mowa w art. 248 rozporządzenia nr 575/2013, programowi sekurytyzacji.
§ 7. W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego korzysta z wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, o których mowa w art. 107 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.7)), wydawanych na podstawie art. 16 rozporządzenia nr 1093/2010.
§ 8. Dokonując przeglądu spełniania przez bank wymogów dotyczących metody wewnętrznej, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 8, Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia:
1) zmiany w działalności banku oraz wdrażanie metody wewnętrznej w odniesieniu do nowych produktów;
2) aktualność i adekwatność regulacji wewnętrznych banku w zakresie metody wewnętrznej oraz zgodność działalności banku z tymi regulacjami;
3) wyniki analiz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zakresie metody wewnętrznej stosowanej przez bank, w tym dotyczących spójności wdrażania definicji niewykonania zobowiązania oraz sposobu traktowania przez bank podobnych ryzyk lub ekspozycji, jak również wartości referencyjne określone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w oparciu o przeprowadzane analizy, ustalane w formie wytycznych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia nr 1093/2010;
4) inne istotne informacje, które mogą wpływać na funkcjonowanie metody wewnętrznej.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie:
1) w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 73, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 1);
2) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4).
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 225 z 30.07.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 2025/2088 z 21.10.2025.
4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 183 z 09.07.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 335 z 13.10.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79, Dz. Urz. UE L 65 z 25.02.2021, str. 70, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 116 z 06.04.2021, str. 25, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 92 z 30.03.2023, str. 29, Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023, Dz. Urz. UE L 2024/1623 z 19.06.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2795 z 31.10.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2987 z 04.12.2024, Dz. Urz. UE L 2025/90328 z 16.04.2025, Dz. Urz. UE L 2025/1215 z 25.06.2025 oraz Dz. Urz. UE L 2025/1496 z 19.09.2025.
5) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach (Dz. U. z 2025 r. poz. 23), które weszło w życie z dniem 17 stycznia 2025 r.
6) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 2024/90177 z 12.03.2024.
7) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 73, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 1.
- Data ogłoszenia: 2026-02-10
- Data wejścia w życie: 2026-02-10
- Data obowiązywania: 2026-02-10
