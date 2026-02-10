REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 150

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2022 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1569), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1719);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1656).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1719), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1656), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2022 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 150)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 grudnia 2022 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.

§ 2. Ustala się grupy zaszeregowania oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej są określone w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Kwoty uposażenia zasadniczego funkcjonariusza zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1456 oraz z 2022 r. poz. 649 i 662).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 150)

Załącznik nr 1

GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Grupa zaszeregowania

Mnożniki przeciętnego uposażenia

41

1,3403

40

1,2179

39

1,1249

38

1,0570

37

0,9891

36

0,9196

35

0,8941

34

0,8599

33

0,8500

32

0,7866

31

0,7814

30

0,7765

29

0,7480

28

0,7432

27

0,7201

26

0,7113

25

0,6874

24

0,6872

23

0,6632

22

0,6593

21

0,6556

20

0,6363

19

0,6326

18

0,6247

17

0,6211

16

0,6014

15

0,5840

14

0,5809

13

0,5794

12

0,5726

11

0,5590

10

0,5596

9

0,5443

8

0,5373

7

0,5325

6

0,5201

5

0,5110

4

0,4960

3

0,4837

2

0,4617

1

0,1879

Załącznik nr 22)

GRUPY ZASZEREGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Tabela 1. Centralny Zarząd Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Grupy zaszeregowania

Stanowisko służbowe

1

oficerski

41

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

2

oficerski

40

zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

3

oficerski

37

dyrektor biura

4

oficerski

37

główny księgowy Służby Więziennej

5

oficerski

36

główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej

6

oficerski

36

naczelny lekarz więziennictwa

7

oficerski

36

zastępca dyrektora biura

8

oficerski

36

naczelnik wydziału

9

oficerski

33

kierownik zespołu

10

oficerski

31

radca prawny

11

oficerski

31

legislator

12

oficerski

31

główny kontroler

13

oficerski

28

starszy kontroler

14

oficerski

22

kontroler

15

oficerski

17

młodszy kontroler

16

oficerski

31

starszy specjalista

17

oficerski

28

specjalista

18

oficerski

31

starszy dowódca zmiany SDE*

19

oficerski

28

dowódca zmiany SDE*

20

oficerski

22

młodszy dowódca zmiany SDE*

21

oficerski

22

starszy inspektor

22

oficerski

17

inspektor

23

oficerski

10

młodszy inspektor

24

chorążego

31

radca prawny

25

chorążego

31

legislator

26

chorążego

8

starszy wartownik

27

chorążego

6

wartownik

28

chorążego

10

młodszy inspektor

29

chorążego

10

starszy instruktor

30

chorążego

7

instruktor

31

chorążego

5

młodszy instruktor

32

chorążego

6

starszy kierowca

33

chorążego

5

kierowca

34

podoficerski

8

starszy wartownik

35

podoficerski

6

wartownik

36

podoficerski

6

technik

37

podoficerski

6

starszy kierowca

38

podoficerski

5

kierowca

39

podoficerski

4

starszy referent

40

podoficerski

2

referent

41

podoficerski

1

młodszy referent

Tabela 2. (uchylona)

Tabela 3. Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Grupy zaszeregowania

Stanowisko służbowe

1

oficerski

37

dyrektor okręgowy Służby Więziennej

2

oficerski

34

zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej

3

oficerski

31

główny księgowy

4

oficerski

24

naczelny lekarz

5

oficerski

20

kierownik zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

6

oficerski

19

zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

7

oficerski

16

starszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

8

oficerski

15

asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

9

oficerski

11

młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

10

oficerski

15

starszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

11

oficerski

12

psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

12

oficerski

11

młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

13

oficerski

6

starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

14

oficerski

5

pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

15

oficerski

4

młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

16

oficerski

24

radca prawny

17

oficerski

19

starszy kontroler

18

oficerski

17

kontroler

19

oficerski

14

młodszy kontroler

20

oficerski

24

kierownik zespołu

21

oficerski

22

specjalista

22

oficerski

17

starszy inspektor

23

oficerski

14

inspektor

24

oficerski

9

młodszy inspektor

25

chorążego

24

radca prawny

26

chorążego

11

młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

27

chorążego

11

młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

28

chorążego

6

starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

29

chorążego

5

pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

30

chorążego

4

młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

31

chorążego

9

młodszy inspektor

32

chorążego

9

starszy instruktor

33

chorążego

6

instruktor

34

chorążego

4

młodszy instruktor

35

chorążego

6

starszy kierowca

36

chorążego

5

kierowca

37

podoficerski

6

starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

38

podoficerski

5

pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

39

podoficerski

4

młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

40

podoficerski

6

technik

41

podoficerski

6

starszy kierowca

42

podoficerski

5

kierowca

43

podoficerski

3

starszy referent

44

podoficerski

2

referent

45

podoficerski

1

młodszy referent

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

(uchylona)

Grupy Interwencyjne Służby Więziennej

61

oficerski

15

dowódca GISW**

62

oficerski

11

zastępca dowódcy GISW**

63

chorążego

15

dowódca GISW**

64

chorążego

11

zastępca dowódcy GISW**

65

chorążego

8

starszy operator GISW**

66

chorążego

6

operator GISW**

66a

podoficerski

11

zastępca dowódcy GISW**

67

podoficerski

8

starszy operator GISW**

68

podoficerski

6

operator GISW**

69

podoficerski

3

młodszy operator GISW**

Tabela 4. Uczelnia Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Grupy zaszeregowania

Stanowisko służbowe

1

oficerski

40

Rektor-Komendant

2

oficerski

36

prorektor

3

oficerski

35

kanclerz

4

oficerski

33

zastępca kanclerza

5

oficerski

31

profesor

6

oficerski

30

profesor uczelni

7

oficerski

31

główny księgowy

8

oficerski

28

kierownik działu

9

oficerski

26

zastępca kierownika działu

10

oficerski

27

adiunkt

11

oficerski

26

starszy kustosz dyplomowany

12

oficerski

21

kustosz dyplomowany

13

oficerski

25

radca prawny

14

oficerski

20

starszy wykładowca

15

oficerski

17

wykładowca

16

oficerski

13

młodszy wykładowca

17

oficerski

17

asystent

18

oficerski

13

adiunkt biblioteczny

19

oficerski

13

lektor

20

oficerski

17

dowódca kompanii

21

oficerski

24

starszy specjalista

22

oficerski

22

specjalista

23

oficerski

17

starszy inspektor

24

oficerski

14

inspektor

25

oficerski

16

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

26

oficerski

13

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

27

oficerski

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

28

oficerski

9

młodszy inspektor

29

oficerski

9

asystent biblioteczny

30

oficerski

6

starsza pielęgniarka

31

oficerski

5

pielęgniarka

32

oficerski

4

młodsza pielęgniarka

33

oficerski

6

starszy ratownik medyczny

34

oficerski

5

ratownik medyczny

35

oficerski

4

młodszy ratownik medyczny

36

chorążego

25

radca prawny

37

chorążego

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

38

chorążego

9

młodszy inspektor

39

chorążego

9

starszy instruktor

40

chorążego

6

instruktor

41

chorążego

4

młodszy instruktor

42

chorążego

6

starsza pielęgniarka

43

chorążego

5

pielęgniarka

44

chorążego

4

młodsza pielęgniarka

45

chorążego

6

starszy ratownik medyczny

46

chorążego

5

ratownik medyczny

47

chorążego

4

młodszy ratownik medyczny

48

chorążego

5

szef kuchni

49

chorążego

6

starszy kierowca

50

chorążego

5

kierowca

51

podoficerski

6

technik

52

podoficerski

6

starszy kierowca

53

podoficerski

5

kierowca

54

podoficerski

6

starszy magazynier

55

podoficerski

5

szef kuchni

56

podoficerski

5

konserwator

57

podoficerski

5

magazynier

58

podoficerski

6

starsza pielęgniarka

59

podoficerski

5

pielęgniarka

60

podoficerski

4

młodsza pielęgniarka

61

podoficerski

6

starszy ratownik medyczny

62

podoficerski

5

ratownik medyczny

63

podoficerski

4

młodszy ratownik medyczny

64

podoficerski

3

starszy referent

65

podoficerski

2

referent

66

podoficerski

1

młodszy referent

Tabela 5. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia Służby Więziennej, ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Grupy zaszeregowania

Stanowisko służbowe

1

oficerski

37

komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

2

oficerski

35

zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

3

oficerski

35

komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej

4

oficerski

30

zastępca komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej

5

oficerski

30

komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej

6

oficerski

26

zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej

7

oficerski

26

główny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; główny księgowy ośrodka szkolenia Służby Więziennej

8

oficerski

21

główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej

9

oficerski

21

kierownik zakładu

10

oficerski

21

kierownik oddziału zamiejscowego

11

oficerski

20

kierownik ambulatorium

12

oficerski

20

kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; kierownik działu ośrodka szkolenia Służby Więziennej

13

oficerski

16

kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej

14

oficerski

16

zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

15

oficerski

18

radca prawny

16

oficerski

18

starszy wykładowca

17

oficerski

16

wykładowca

18

oficerski

11

młodszy wykładowca

19

oficerski

16

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

20

oficerski

13

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

21

oficerski

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

22

oficerski

13

dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia Służby Więziennej

23

oficerski

12

dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej

24

oficerski

9

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej

25

oficerski

15

kierownik zespołu

26

oficerski

14

specjalista

27

oficerski

12

starszy inspektor

28

oficerski

11

inspektor

29

oficerski

9

młodszy inspektor

30

oficerski

6

starsza pielęgniarka

31

oficerski

5

pielęgniarka

32

oficerski

4

młodsza pielęgniarka

33

oficerski

6

starszy ratownik medyczny

34

oficerski

5

ratownik medyczny

35

oficerski

4

młodszy ratownik medyczny

36

chorążego

18

radca prawny

37

chorążego

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

38

chorążego

9

młodszy inspektor

39

chorążego

9

starszy instruktor

40

chorążego

6

instruktor

41

chorążego

4

młodszy instruktor

42

chorążego

12

dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej

43

chorążego

9

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej

44

chorążego

6

starszy oddziałowy

45

chorążego

5

oddziałowy

46

chorążego

6

starsza pielęgniarka

47

chorążego

5

pielęgniarka

48

chorążego

4

młodsza pielęgniarka

49

chorążego

6

starszy ratownik medyczny

50

chorążego

5

ratownik medyczny

51

chorążego

4

młodszy ratownik medyczny

52

chorążego

5

szef kuchni

53

chorążego

6

starszy kierowca

54

chorążego

5

kierowca

54a

podoficerski

9

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej

55

podoficerski

6

starszy oddziałowy

56

podoficerski

5

oddziałowy

57

podoficerski

6

technik

58

podoficerski

6

starszy kierowca

59

podoficerski

5

kierowca

60

podoficerski

6

starsza pielęgniarka

61

podoficerski

5

pielęgniarka

62

podoficerski

4

młodsza pielęgniarka

63

podoficerski

6

starszy ratownik medyczny

64

podoficerski

5

ratownik medyczny

65

podoficerski

4

młodszy ratownik medyczny

66

podoficerski

6

starszy magazynier

67

podoficerski

5

szef kuchni

68

podoficerski

5

konserwator

69

podoficerski

5

magazynier

70

podoficerski

3

starszy strażnik

71

podoficerski

2

strażnik

72

podoficerski

3

starszy referent

73

podoficerski

2

referent

74

podoficerski

1

młodszy referent

Tabela 6. Areszty śledcze, zakłady karne, podmioty lecznicze działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Grupy zaszeregowania

Stanowisko służbowe

1

oficerski

34

dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

2

oficerski

32

dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

3

oficerski

29

zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej

600 miejsc

4

oficerski

23

zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej

600 miejsc

5

oficerski

27

główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej

600 miejsc

6

oficerski

20

główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej

600 miejsc

7

oficerski

25

dyrektor szpitala

8

oficerski

20

kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

9

oficerski

18

kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

10

oficerski

20

ordynator

11

oficerski

23

kierownik oddziału powyżej 200 miejsc

12

oficerski

20

kierownik oddziału poniżej 200 miejsc

13

oficerski

20

kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej

600 miejsc

14

oficerski

20

kierownik terenowy SDE*

15

oficerski

18

kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej

600 miejsc

16

oficerski

16

kierownik domu matki i dziecka

17

oficerski

16

kierownik poradni lub pracowni

18

oficerski

16

kierownik ośrodka diagnostycznego

19

oficerski

20

kierownik apteki

20

oficerski

18

radca prawny

21

oficerski

18

zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

22

oficerski

16

zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

23

oficerski

16

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

24

oficerski

15

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

25

oficerski

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

26

oficerski

15

dowódca zmiany

27

oficerski

11

zastępca dowódcy zmiany

28

oficerski

15

starszy wychowawca

29

oficerski

12

wychowawca

30

oficerski

11

młodszy wychowawca

31

oficerski

15

starszy psycholog

32

oficerski

12

psycholog

33

oficerski

11

młodszy psycholog

34

oficerski

16

kierownik zespołu

35

oficerski

15

specjalista

36

oficerski

15

specjalista terenowy SDE*

37

oficerski

12

starszy inspektor

38

oficerski

12

starszy inspektor terenowy SDE*

39

oficerski

11

inspektor

40

oficerski

11

inspektor terenowy SDE*

41

oficerski

9

młodszy inspektor

42

oficerski

9

młodszy inspektor terenowy SDE*

43

oficerski

9

przełożona pielęgniarek

44

oficerski

8

pielęgniarka oddziałowa / położna oddziałowa

45

oficerski

6

starsza pielęgniarka / starsza położna

46

oficerski

5

pielęgniarka/położna

47

oficerski

4

młodsza pielęgniarka / młodsza położna

48

oficerski

6

starszy ratownik medyczny

49

oficerski

5

ratownik medyczny

50

oficerski

4

młodszy ratownik medyczny

51

chorążego

18

radca prawny

52

chorążego

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

53

chorążego

11

młodszy wychowawca

54

chorążego

11

młodszy psycholog

55

chorążego

9

młodszy inspektor

56

chorążego

9

młodszy inspektor terenowy SDE*

57

chorążego

15

dowódca zmiany

58

chorążego

11

zastępca dowódcy zmiany

59

chorążego

9

starszy instruktor

60

chorążego

9

starszy instruktor terenowy SDE*

61

chorążego

6

instruktor

62

chorążego

6

instruktor terenowy SDE*

63

chorążego

4

młodszy instruktor

64

chorążego

4

młodszy instruktor terenowy SDE*

65

chorążego

8

starszy oddziałowy

66

chorążego

6

oddziałowy

67

chorążego

8

starszy technik terenowy SDE*

68

chorążego

6

technik terenowy SDE*

69

chorążego

8

pielęgniarka oddziałowa / położna oddziałowa

70

chorążego

6

starsza pielęgniarka / starsza położna

71

chorążego

5

pielęgniarka/położna

72

chorążego

4

młodsza pielęgniarka / młodsza położna

73

chorążego

6

starszy ratownik medyczny

74

chorążego

5

ratownik medyczny

75

chorążego

4

młodszy ratownik medyczny

76

chorążego

5

starszy opiekun medyczny

77

chorążego

4

opiekun medyczny

78

chorążego

3

młodszy opiekun medyczny

79

chorążego

6

szef kuchni

80

chorążego

5

dowódca grupy konwojowej

81

chorążego

6

starszy kierowca

82

chorążego

5

kierowca

82a

podoficerski

11

zastępca dowódcy zmiany

83

podoficerski

8

starszy oddziałowy

84

podoficerski

6

oddziałowy

85

podoficerski

8

starszy technik terenowy SDE*

86

podoficerski

6

technik terenowy SDE*

87

podoficerski

6

technik

88

podoficerski

6

technik medyczny

89

podoficerski

6

starszy kierowca

90

podoficerski

5

kierowca

91

podoficerski

8

pielęgniarka oddziałowa / położna oddziałowa

92

podoficerski

6

starsza pielęgniarka / starsza położna

93

podoficerski

5

pielęgniarka/położna

94

podoficerski

4

młodsza pielęgniarka / młodsza położna

95

podoficerski

6

starszy ratownik medyczny

96

podoficerski

5

ratownik medyczny

97

podoficerski

4

młodszy ratownik medyczny

98

podoficerski

5

starszy opiekun medyczny

99

podoficerski

4

opiekun medyczny

100

podoficerski

3

młodszy opiekun medyczny

101

podoficerski

6

starszy magazynier

102

podoficerski

6

szef kuchni

103

podoficerski

5

magazynier

104

podoficerski

5

konserwator

105

podoficerski

5

dowódca grupy konwojowej

106

podoficerski

3

starszy strażnik

107

podoficerski

2

strażnik

108

podoficerski

3

starszy referent

109

podoficerski

3

starszy referent terenowy SDE*

110

podoficerski

2

referent

111

podoficerski

2

referent terenowy SDE*

112

podoficerski

1

młodszy referent

113

podoficerski

1

młodszy referent terenowy SDE*

Objaśnienia:

* SDE - System Dozoru Elektronicznego.

** GISW - Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.

1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 grudnia 2022 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1719), które weszło w życie z dniem 26 grudnia 2024 r.; ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1656), które weszło w życie z dniem 13 grudnia 2025 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-10
  • Data obowiązywania: 2026-02-10
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 144

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 145

REKLAMA

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 143

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 146

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie wykazu substancji czynnych środków ochrony roślin przeznaczonych do fumigacji, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 147

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 149

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 142

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 148

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 151

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 grudnia 2022 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 150

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 141

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie określenia jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych do prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 140

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 21 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo-finansowych i trybu ich uzgadniania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 139

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 138

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 136

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2026 r. w sprawie wskaźników jakości opieki kardiologicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 137

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 135

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 127

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 132

REKLAMA