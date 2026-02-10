REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 150
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 stycznia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2022 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1569), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1719);
2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1656).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1719), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;
2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1656), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 150)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 grudnia 2022 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.
§ 2. Ustala się grupy zaszeregowania oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej są określone w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Kwoty uposażenia zasadniczego funkcjonariusza zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1456 oraz z 2022 r. poz. 649 i 662).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 150)
Załącznik nr 1
GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
|
GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
|
Grupa zaszeregowania
|
Mnożniki przeciętnego uposażenia
|
41
|
1,3403
|
40
|
1,2179
|
39
|
1,1249
|
38
|
1,0570
|
37
|
0,9891
|
36
|
0,9196
|
35
|
0,8941
|
34
|
0,8599
|
33
|
0,8500
|
32
|
0,7866
|
31
|
0,7814
|
30
|
0,7765
|
29
|
0,7480
|
28
|
0,7432
|
27
|
0,7201
|
26
|
0,7113
|
25
|
0,6874
|
24
|
0,6872
|
23
|
0,6632
|
22
|
0,6593
|
21
|
0,6556
|
20
|
0,6363
|
19
|
0,6326
|
18
|
0,6247
|
17
|
0,6211
|
16
|
0,6014
|
15
|
0,5840
|
14
|
0,5809
|
13
|
0,5794
|
12
|
0,5726
|
11
|
0,5590
|
10
|
0,5596
|
9
|
0,5443
|
8
|
0,5373
|
7
|
0,5325
|
6
|
0,5201
|
5
|
0,5110
|
4
|
0,4960
|
3
|
0,4837
|
2
|
0,4617
|
1
|
0,1879
Załącznik nr 22)
GRUPY ZASZEREGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Tabela 1. Centralny Zarząd Służby Więziennej
|
Lp.
|
Korpus
|
Grupy zaszeregowania
|
Stanowisko służbowe
|
1
|
oficerski
|
41
|
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
|
2
|
oficerski
|
40
|
zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
|
3
|
oficerski
|
37
|
dyrektor biura
|
4
|
oficerski
|
37
|
główny księgowy Służby Więziennej
|
5
|
oficerski
|
36
|
główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej
|
6
|
oficerski
|
36
|
naczelny lekarz więziennictwa
|
7
|
oficerski
|
36
|
zastępca dyrektora biura
|
8
|
oficerski
|
36
|
naczelnik wydziału
|
9
|
oficerski
|
33
|
kierownik zespołu
|
10
|
oficerski
|
31
|
radca prawny
|
11
|
oficerski
|
31
|
legislator
|
12
|
oficerski
|
31
|
główny kontroler
|
13
|
oficerski
|
28
|
starszy kontroler
|
14
|
oficerski
|
22
|
kontroler
|
15
|
oficerski
|
17
|
młodszy kontroler
|
16
|
oficerski
|
31
|
starszy specjalista
|
17
|
oficerski
|
28
|
specjalista
|
18
|
oficerski
|
31
|
starszy dowódca zmiany SDE*
|
19
|
oficerski
|
28
|
dowódca zmiany SDE*
|
20
|
oficerski
|
22
|
młodszy dowódca zmiany SDE*
|
21
|
oficerski
|
22
|
starszy inspektor
|
22
|
oficerski
|
17
|
inspektor
|
23
|
oficerski
|
10
|
młodszy inspektor
|
24
|
chorążego
|
31
|
radca prawny
|
25
|
chorążego
|
31
|
legislator
|
26
|
chorążego
|
8
|
starszy wartownik
|
27
|
chorążego
|
6
|
wartownik
|
28
|
chorążego
|
10
|
młodszy inspektor
|
29
|
chorążego
|
10
|
starszy instruktor
|
30
|
chorążego
|
7
|
instruktor
|
31
|
chorążego
|
5
|
młodszy instruktor
|
32
|
chorążego
|
6
|
starszy kierowca
|
33
|
chorążego
|
5
|
kierowca
|
34
|
podoficerski
|
8
|
starszy wartownik
|
35
|
podoficerski
|
6
|
wartownik
|
36
|
podoficerski
|
6
|
technik
|
37
|
podoficerski
|
6
|
starszy kierowca
|
38
|
podoficerski
|
5
|
kierowca
|
39
|
podoficerski
|
4
|
starszy referent
|
40
|
podoficerski
|
2
|
referent
|
41
|
podoficerski
|
1
|
młodszy referent
Tabela 2. (uchylona)
Tabela 3. Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej
|
Lp.
|
Korpus
|
Grupy zaszeregowania
|
Stanowisko służbowe
|
1
|
oficerski
|
37
|
dyrektor okręgowy Służby Więziennej
|
2
|
oficerski
|
34
|
zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej
|
3
|
oficerski
|
31
|
główny księgowy
|
4
|
oficerski
|
24
|
naczelny lekarz
|
5
|
oficerski
|
20
|
kierownik zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
6
|
oficerski
|
19
|
zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
7
|
oficerski
|
16
|
starszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
8
|
oficerski
|
15
|
asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
9
|
oficerski
|
11
|
młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
10
|
oficerski
|
15
|
starszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
11
|
oficerski
|
12
|
psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
12
|
oficerski
|
11
|
młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
13
|
oficerski
|
6
|
starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
14
|
oficerski
|
5
|
pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
15
|
oficerski
|
4
|
młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
16
|
oficerski
|
24
|
radca prawny
|
17
|
oficerski
|
19
|
starszy kontroler
|
18
|
oficerski
|
17
|
kontroler
|
19
|
oficerski
|
14
|
młodszy kontroler
|
20
|
oficerski
|
24
|
kierownik zespołu
|
21
|
oficerski
|
22
|
specjalista
|
22
|
oficerski
|
17
|
starszy inspektor
|
23
|
oficerski
|
14
|
inspektor
|
24
|
oficerski
|
9
|
młodszy inspektor
|
25
|
chorążego
|
24
|
radca prawny
|
26
|
chorążego
|
11
|
młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
27
|
chorążego
|
11
|
młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
28
|
chorążego
|
6
|
starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
29
|
chorążego
|
5
|
pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
30
|
chorążego
|
4
|
młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
31
|
chorążego
|
9
|
młodszy inspektor
|
32
|
chorążego
|
9
|
starszy instruktor
|
33
|
chorążego
|
6
|
instruktor
|
34
|
chorążego
|
4
|
młodszy instruktor
|
35
|
chorążego
|
6
|
starszy kierowca
|
36
|
chorążego
|
5
|
kierowca
|
37
|
podoficerski
|
6
|
starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
38
|
podoficerski
|
5
|
pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
39
|
podoficerski
|
4
|
młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
40
|
podoficerski
|
6
|
technik
|
41
|
podoficerski
|
6
|
starszy kierowca
|
42
|
podoficerski
|
5
|
kierowca
|
43
|
podoficerski
|
3
|
starszy referent
|
44
|
podoficerski
|
2
|
referent
|
45
|
podoficerski
|
1
|
młodszy referent
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
(uchylona)
|
Grupy Interwencyjne Służby Więziennej
|
61
|
oficerski
|
15
|
dowódca GISW**
|
62
|
oficerski
|
11
|
zastępca dowódcy GISW**
|
63
|
chorążego
|
15
|
dowódca GISW**
|
64
|
chorążego
|
11
|
zastępca dowódcy GISW**
|
65
|
chorążego
|
8
|
starszy operator GISW**
|
66
|
chorążego
|
6
|
operator GISW**
|
66a
|
podoficerski
|
11
|
zastępca dowódcy GISW**
|
67
|
podoficerski
|
8
|
starszy operator GISW**
|
68
|
podoficerski
|
6
|
operator GISW**
|
69
|
podoficerski
|
3
|
młodszy operator GISW**
Tabela 4. Uczelnia Służby Więziennej
|
Lp.
|
Korpus
|
Grupy zaszeregowania
|
Stanowisko służbowe
|
1
|
oficerski
|
40
|
Rektor-Komendant
|
2
|
oficerski
|
36
|
prorektor
|
3
|
oficerski
|
35
|
kanclerz
|
4
|
oficerski
|
33
|
zastępca kanclerza
|
5
|
oficerski
|
31
|
profesor
|
6
|
oficerski
|
30
|
profesor uczelni
|
7
|
oficerski
|
31
|
główny księgowy
|
8
|
oficerski
|
28
|
kierownik działu
|
9
|
oficerski
|
26
|
zastępca kierownika działu
|
10
|
oficerski
|
27
|
adiunkt
|
11
|
oficerski
|
26
|
starszy kustosz dyplomowany
|
12
|
oficerski
|
21
|
kustosz dyplomowany
|
13
|
oficerski
|
25
|
radca prawny
|
14
|
oficerski
|
20
|
starszy wykładowca
|
15
|
oficerski
|
17
|
wykładowca
|
16
|
oficerski
|
13
|
młodszy wykładowca
|
17
|
oficerski
|
17
|
asystent
|
18
|
oficerski
|
13
|
adiunkt biblioteczny
|
19
|
oficerski
|
13
|
lektor
|
20
|
oficerski
|
17
|
dowódca kompanii
|
21
|
oficerski
|
24
|
starszy specjalista
|
22
|
oficerski
|
22
|
specjalista
|
23
|
oficerski
|
17
|
starszy inspektor
|
24
|
oficerski
|
14
|
inspektor
|
25
|
oficerski
|
16
|
starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
26
|
oficerski
|
13
|
asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
27
|
oficerski
|
11
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
28
|
oficerski
|
9
|
młodszy inspektor
|
29
|
oficerski
|
9
|
asystent biblioteczny
|
30
|
oficerski
|
6
|
starsza pielęgniarka
|
31
|
oficerski
|
5
|
pielęgniarka
|
32
|
oficerski
|
4
|
młodsza pielęgniarka
|
33
|
oficerski
|
6
|
starszy ratownik medyczny
|
34
|
oficerski
|
5
|
ratownik medyczny
|
35
|
oficerski
|
4
|
młodszy ratownik medyczny
|
36
|
chorążego
|
25
|
radca prawny
|
37
|
chorążego
|
11
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
38
|
chorążego
|
9
|
młodszy inspektor
|
39
|
chorążego
|
9
|
starszy instruktor
|
40
|
chorążego
|
6
|
instruktor
|
41
|
chorążego
|
4
|
młodszy instruktor
|
42
|
chorążego
|
6
|
starsza pielęgniarka
|
43
|
chorążego
|
5
|
pielęgniarka
|
44
|
chorążego
|
4
|
młodsza pielęgniarka
|
45
|
chorążego
|
6
|
starszy ratownik medyczny
|
46
|
chorążego
|
5
|
ratownik medyczny
|
47
|
chorążego
|
4
|
młodszy ratownik medyczny
|
48
|
chorążego
|
5
|
szef kuchni
|
49
|
chorążego
|
6
|
starszy kierowca
|
50
|
chorążego
|
5
|
kierowca
|
51
|
podoficerski
|
6
|
technik
|
52
|
podoficerski
|
6
|
starszy kierowca
|
53
|
podoficerski
|
5
|
kierowca
|
54
|
podoficerski
|
6
|
starszy magazynier
|
55
|
podoficerski
|
5
|
szef kuchni
|
56
|
podoficerski
|
5
|
konserwator
|
57
|
podoficerski
|
5
|
magazynier
|
58
|
podoficerski
|
6
|
starsza pielęgniarka
|
59
|
podoficerski
|
5
|
pielęgniarka
|
60
|
podoficerski
|
4
|
młodsza pielęgniarka
|
61
|
podoficerski
|
6
|
starszy ratownik medyczny
|
62
|
podoficerski
|
5
|
ratownik medyczny
|
63
|
podoficerski
|
4
|
młodszy ratownik medyczny
|
64
|
podoficerski
|
3
|
starszy referent
|
65
|
podoficerski
|
2
|
referent
|
66
|
podoficerski
|
1
|
młodszy referent
Tabela 5. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia Służby Więziennej, ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej
|
Lp.
|
Korpus
|
Grupy zaszeregowania
|
Stanowisko służbowe
|
1
|
oficerski
|
37
|
komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
|
2
|
oficerski
|
35
|
zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
|
3
|
oficerski
|
35
|
komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej
|
4
|
oficerski
|
30
|
zastępca komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej
|
5
|
oficerski
|
30
|
komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej
|
6
|
oficerski
|
26
|
zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej
|
7
|
oficerski
|
26
|
główny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; główny księgowy ośrodka szkolenia Służby Więziennej
|
8
|
oficerski
|
21
|
główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej
|
9
|
oficerski
|
21
|
kierownik zakładu
|
10
|
oficerski
|
21
|
kierownik oddziału zamiejscowego
|
11
|
oficerski
|
20
|
kierownik ambulatorium
|
12
|
oficerski
|
20
|
kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; kierownik działu ośrodka szkolenia Służby Więziennej
|
13
|
oficerski
|
16
|
kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej
|
14
|
oficerski
|
16
|
zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
|
15
|
oficerski
|
18
|
radca prawny
|
16
|
oficerski
|
18
|
starszy wykładowca
|
17
|
oficerski
|
16
|
wykładowca
|
18
|
oficerski
|
11
|
młodszy wykładowca
|
19
|
oficerski
|
16
|
starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
20
|
oficerski
|
13
|
asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
21
|
oficerski
|
11
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
22
|
oficerski
|
13
|
dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia Służby Więziennej
|
23
|
oficerski
|
12
|
dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej
|
24
|
oficerski
|
9
|
zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej
|
25
|
oficerski
|
15
|
kierownik zespołu
|
26
|
oficerski
|
14
|
specjalista
|
27
|
oficerski
|
12
|
starszy inspektor
|
28
|
oficerski
|
11
|
inspektor
|
29
|
oficerski
|
9
|
młodszy inspektor
|
30
|
oficerski
|
6
|
starsza pielęgniarka
|
31
|
oficerski
|
5
|
pielęgniarka
|
32
|
oficerski
|
4
|
młodsza pielęgniarka
|
33
|
oficerski
|
6
|
starszy ratownik medyczny
|
34
|
oficerski
|
5
|
ratownik medyczny
|
35
|
oficerski
|
4
|
młodszy ratownik medyczny
|
36
|
chorążego
|
18
|
radca prawny
|
37
|
chorążego
|
11
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
38
|
chorążego
|
9
|
młodszy inspektor
|
39
|
chorążego
|
9
|
starszy instruktor
|
40
|
chorążego
|
6
|
instruktor
|
41
|
chorążego
|
4
|
młodszy instruktor
|
42
|
chorążego
|
12
|
dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej
|
43
|
chorążego
|
9
|
zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej
|
44
|
chorążego
|
6
|
starszy oddziałowy
|
45
|
chorążego
|
5
|
oddziałowy
|
46
|
chorążego
|
6
|
starsza pielęgniarka
|
47
|
chorążego
|
5
|
pielęgniarka
|
48
|
chorążego
|
4
|
młodsza pielęgniarka
|
49
|
chorążego
|
6
|
starszy ratownik medyczny
|
50
|
chorążego
|
5
|
ratownik medyczny
|
51
|
chorążego
|
4
|
młodszy ratownik medyczny
|
52
|
chorążego
|
5
|
szef kuchni
|
53
|
chorążego
|
6
|
starszy kierowca
|
54
|
chorążego
|
5
|
kierowca
|
54a
|
podoficerski
|
9
|
zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej
|
55
|
podoficerski
|
6
|
starszy oddziałowy
|
56
|
podoficerski
|
5
|
oddziałowy
|
57
|
podoficerski
|
6
|
technik
|
58
|
podoficerski
|
6
|
starszy kierowca
|
59
|
podoficerski
|
5
|
kierowca
|
60
|
podoficerski
|
6
|
starsza pielęgniarka
|
61
|
podoficerski
|
5
|
pielęgniarka
|
62
|
podoficerski
|
4
|
młodsza pielęgniarka
|
63
|
podoficerski
|
6
|
starszy ratownik medyczny
|
64
|
podoficerski
|
5
|
ratownik medyczny
|
65
|
podoficerski
|
4
|
młodszy ratownik medyczny
|
66
|
podoficerski
|
6
|
starszy magazynier
|
67
|
podoficerski
|
5
|
szef kuchni
|
68
|
podoficerski
|
5
|
konserwator
|
69
|
podoficerski
|
5
|
magazynier
|
70
|
podoficerski
|
3
|
starszy strażnik
|
71
|
podoficerski
|
2
|
strażnik
|
72
|
podoficerski
|
3
|
starszy referent
|
73
|
podoficerski
|
2
|
referent
|
74
|
podoficerski
|
1
|
młodszy referent
Tabela 6. Areszty śledcze, zakłady karne, podmioty lecznicze działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
|
Lp.
|
Korpus
|
Grupy zaszeregowania
|
Stanowisko służbowe
|
1
|
oficerski
|
34
|
dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
|
2
|
oficerski
|
32
|
dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
|
3
|
oficerski
|
29
|
zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej
600 miejsc
|
4
|
oficerski
|
23
|
zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej
600 miejsc
|
5
|
oficerski
|
27
|
główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej
600 miejsc
|
6
|
oficerski
|
20
|
główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej
600 miejsc
|
7
|
oficerski
|
25
|
dyrektor szpitala
|
8
|
oficerski
|
20
|
kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
|
9
|
oficerski
|
18
|
kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
|
10
|
oficerski
|
20
|
ordynator
|
11
|
oficerski
|
23
|
kierownik oddziału powyżej 200 miejsc
|
12
|
oficerski
|
20
|
kierownik oddziału poniżej 200 miejsc
|
13
|
oficerski
|
20
|
kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej
600 miejsc
|
14
|
oficerski
|
20
|
kierownik terenowy SDE*
|
15
|
oficerski
|
18
|
kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej
600 miejsc
|
16
|
oficerski
|
16
|
kierownik domu matki i dziecka
|
17
|
oficerski
|
16
|
kierownik poradni lub pracowni
|
18
|
oficerski
|
16
|
kierownik ośrodka diagnostycznego
|
19
|
oficerski
|
20
|
kierownik apteki
|
20
|
oficerski
|
18
|
radca prawny
|
21
|
oficerski
|
18
|
zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
|
22
|
oficerski
|
16
|
zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
|
23
|
oficerski
|
16
|
starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
24
|
oficerski
|
15
|
asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
25
|
oficerski
|
11
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
26
|
oficerski
|
15
|
dowódca zmiany
|
27
|
oficerski
|
11
|
zastępca dowódcy zmiany
|
28
|
oficerski
|
15
|
starszy wychowawca
|
29
|
oficerski
|
12
|
wychowawca
|
30
|
oficerski
|
11
|
młodszy wychowawca
|
31
|
oficerski
|
15
|
starszy psycholog
|
32
|
oficerski
|
12
|
psycholog
|
33
|
oficerski
|
11
|
młodszy psycholog
|
34
|
oficerski
|
16
|
kierownik zespołu
|
35
|
oficerski
|
15
|
specjalista
|
36
|
oficerski
|
15
|
specjalista terenowy SDE*
|
37
|
oficerski
|
12
|
starszy inspektor
|
38
|
oficerski
|
12
|
starszy inspektor terenowy SDE*
|
39
|
oficerski
|
11
|
inspektor
|
40
|
oficerski
|
11
|
inspektor terenowy SDE*
|
41
|
oficerski
|
9
|
młodszy inspektor
|
42
|
oficerski
|
9
|
młodszy inspektor terenowy SDE*
|
43
|
oficerski
|
9
|
przełożona pielęgniarek
|
44
|
oficerski
|
8
|
pielęgniarka oddziałowa / położna oddziałowa
|
45
|
oficerski
|
6
|
starsza pielęgniarka / starsza położna
|
46
|
oficerski
|
5
|
pielęgniarka/położna
|
47
|
oficerski
|
4
|
młodsza pielęgniarka / młodsza położna
|
48
|
oficerski
|
6
|
starszy ratownik medyczny
|
49
|
oficerski
|
5
|
ratownik medyczny
|
50
|
oficerski
|
4
|
młodszy ratownik medyczny
|
51
|
chorążego
|
18
|
radca prawny
|
52
|
chorążego
|
11
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
53
|
chorążego
|
11
|
młodszy wychowawca
|
54
|
chorążego
|
11
|
młodszy psycholog
|
55
|
chorążego
|
9
|
młodszy inspektor
|
56
|
chorążego
|
9
|
młodszy inspektor terenowy SDE*
|
57
|
chorążego
|
15
|
dowódca zmiany
|
58
|
chorążego
|
11
|
zastępca dowódcy zmiany
|
59
|
chorążego
|
9
|
starszy instruktor
|
60
|
chorążego
|
9
|
starszy instruktor terenowy SDE*
|
61
|
chorążego
|
6
|
instruktor
|
62
|
chorążego
|
6
|
instruktor terenowy SDE*
|
63
|
chorążego
|
4
|
młodszy instruktor
|
64
|
chorążego
|
4
|
młodszy instruktor terenowy SDE*
|
65
|
chorążego
|
8
|
starszy oddziałowy
|
66
|
chorążego
|
6
|
oddziałowy
|
67
|
chorążego
|
8
|
starszy technik terenowy SDE*
|
68
|
chorążego
|
6
|
technik terenowy SDE*
|
69
|
chorążego
|
8
|
pielęgniarka oddziałowa / położna oddziałowa
|
70
|
chorążego
|
6
|
starsza pielęgniarka / starsza położna
|
71
|
chorążego
|
5
|
pielęgniarka/położna
|
72
|
chorążego
|
4
|
młodsza pielęgniarka / młodsza położna
|
73
|
chorążego
|
6
|
starszy ratownik medyczny
|
74
|
chorążego
|
5
|
ratownik medyczny
|
75
|
chorążego
|
4
|
młodszy ratownik medyczny
|
76
|
chorążego
|
5
|
starszy opiekun medyczny
|
77
|
chorążego
|
4
|
opiekun medyczny
|
78
|
chorążego
|
3
|
młodszy opiekun medyczny
|
79
|
chorążego
|
6
|
szef kuchni
|
80
|
chorążego
|
5
|
dowódca grupy konwojowej
|
81
|
chorążego
|
6
|
starszy kierowca
|
82
|
chorążego
|
5
|
kierowca
|
82a
|
podoficerski
|
11
|
zastępca dowódcy zmiany
|
83
|
podoficerski
|
8
|
starszy oddziałowy
|
84
|
podoficerski
|
6
|
oddziałowy
|
85
|
podoficerski
|
8
|
starszy technik terenowy SDE*
|
86
|
podoficerski
|
6
|
technik terenowy SDE*
|
87
|
podoficerski
|
6
|
technik
|
88
|
podoficerski
|
6
|
technik medyczny
|
89
|
podoficerski
|
6
|
starszy kierowca
|
90
|
podoficerski
|
5
|
kierowca
|
91
|
podoficerski
|
8
|
pielęgniarka oddziałowa / położna oddziałowa
|
92
|
podoficerski
|
6
|
starsza pielęgniarka / starsza położna
|
93
|
podoficerski
|
5
|
pielęgniarka/położna
|
94
|
podoficerski
|
4
|
młodsza pielęgniarka / młodsza położna
|
95
|
podoficerski
|
6
|
starszy ratownik medyczny
|
96
|
podoficerski
|
5
|
ratownik medyczny
|
97
|
podoficerski
|
4
|
młodszy ratownik medyczny
|
98
|
podoficerski
|
5
|
starszy opiekun medyczny
|
99
|
podoficerski
|
4
|
opiekun medyczny
|
100
|
podoficerski
|
3
|
młodszy opiekun medyczny
|
101
|
podoficerski
|
6
|
starszy magazynier
|
102
|
podoficerski
|
6
|
szef kuchni
|
103
|
podoficerski
|
5
|
magazynier
|
104
|
podoficerski
|
5
|
konserwator
|
105
|
podoficerski
|
5
|
dowódca grupy konwojowej
|
106
|
podoficerski
|
3
|
starszy strażnik
|
107
|
podoficerski
|
2
|
strażnik
|
108
|
podoficerski
|
3
|
starszy referent
|
109
|
podoficerski
|
3
|
starszy referent terenowy SDE*
|
110
|
podoficerski
|
2
|
referent
|
111
|
podoficerski
|
2
|
referent terenowy SDE*
|
112
|
podoficerski
|
1
|
młodszy referent
|
113
|
podoficerski
|
1
|
młodszy referent terenowy SDE*
Objaśnienia:
* SDE - System Dozoru Elektronicznego.
** GISW - Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.
1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 grudnia 2022 r.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1719), które weszło w życie z dniem 26 grudnia 2024 r.; ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1656), które weszło w życie z dniem 13 grudnia 2025 r.
- Data ogłoszenia: 2026-02-10
- Data obowiązywania: 2026-02-10
