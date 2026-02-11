REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 153
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 506), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego (Dz. U. poz. 1695).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego (Dz. U. poz. 1695), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 153)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego
Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa stanowiska służbowe, na których funkcjonariusze Służby Więziennej w czasie wykonywania zadań służbowych nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego.
§ 2. Funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego na stanowiskach:
1) penitencjarnych, na których są realizowane zadania z zakresu oddziaływania penitencjarnego, specjalistycznego oddziaływania terapeutycznego i zatrudnienia w trakcie prowadzenia i organizacji: programów resocjalizacji, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu, obsługi bibliotecznej i radiowęzła, prowadzenia rozmów wychowawczych, prowadzenia czynności związanych z wykonywaniem pracy przez osadzonych, udzielania pomocy w przygotowaniu do readaptacji społecznej i zwolnienia z jednostki penitencjarnej, prowadzenia badań i udzielania pomocy psychologicznej oraz prowadzenia terapii i oddziaływań psychokorekcyjnych - w działach penitencjarnych, działach terapeutycznych, oddziałach penitencjarnych, ośrodkach diagnostycznych, domach matki i dziecka zakładów karnych i aresztów śledczych;
2) medycznych i sanitarnych, na których są realizowane zadania z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych, w trakcie badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, udzielania porad lekarskich, świadczeń medycznych związanych z diagnostyką medyczną, realizacją zleceń lekarskich, również z zakresu farmakoterapii i rehabilitacji - w działach służby zdrowia i podmiotach leczniczych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodków szkolenia Służby Więziennej, ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej i w uczelni Służby Więziennej;
3) ochronnych, na których są wykonywane działania ochronne, w trakcie pościgu lub z zakresu ochrony osób pozbawionych wolności i zwalczania czynów mogących zagrozić porządkowi i bezpieczeństwu, w trakcie konwojowania poza terenem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej - w działach ochrony, grupach interwencyjnych i w innych grupach w zakładach karnych i aresztach śledczych;
4) (uchylony);1)
5) (uchylony).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).
1) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego (Dz. U. poz. 1695), które weszło w życie z dniem 18 grudnia 2025 r.
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 października 2020 r.
- Data ogłoszenia: 2026-02-11
- Data wejścia w życie: 2026-02-11
- Data obowiązywania: 2026-02-11
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 lutego 2026 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów w schronisku dla zwierząt
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego
REKLAMA