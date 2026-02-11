Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 5 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 153)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stanowiska służbowe, na których funkcjonariusze Służby Więziennej w czasie wykonywania zadań służbowych nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego.

§ 2. Funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego na stanowiskach:

1) penitencjarnych, na których są realizowane zadania z zakresu oddziaływania penitencjarnego, specjalistycznego oddziaływania terapeutycznego i zatrudnienia w trakcie prowadzenia i organizacji: programów resocjalizacji, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu, obsługi bibliotecznej i radiowęzła, prowadzenia rozmów wychowawczych, prowadzenia czynności związanych z wykonywaniem pracy przez osadzonych, udzielania pomocy w przygotowaniu do readaptacji społecznej i zwolnienia z jednostki penitencjarnej, prowadzenia badań i udzielania pomocy psychologicznej oraz prowadzenia terapii i oddziaływań psychokorekcyjnych - w działach penitencjarnych, działach terapeutycznych, oddziałach penitencjarnych, ośrodkach diagnostycznych, domach matki i dziecka zakładów karnych i aresztów śledczych;

2) medycznych i sanitarnych, na których są realizowane zadania z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych, w trakcie badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, udzielania porad lekarskich, świadczeń medycznych związanych z diagnostyką medyczną, realizacją zleceń lekarskich, również z zakresu farmakoterapii i rehabilitacji - w działach służby zdrowia i podmiotach leczniczych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodków szkolenia Służby Więziennej, ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej i w uczelni Służby Więziennej;

3) ochronnych, na których są wykonywane działania ochronne, w trakcie pościgu lub z zakresu ochrony osób pozbawionych wolności i zwalczania czynów mogących zagrozić porządkowi i bezpieczeństwu, w trakcie konwojowania poza terenem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej - w działach ochrony, grupach interwencyjnych i w innych grupach w zakładach karnych i aresztach śledczych;

4) (uchylony);1)

5) (uchylony).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

1) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego (Dz. U. poz. 1695), które weszło w życie z dniem 18 grudnia 2025 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 października 2020 r.