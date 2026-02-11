Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 7 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 154)

MINIMALNE WARUNKI UTRZYMYWANIA PSÓW I KOTÓW W POMIESZCZENIACH, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 1 PKT 1 LIT. B-G ROZPORZĄDZENIA

1. Minimalne warunki utrzymywania psów w pomieszczeniach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-g rozporządzenia:

1) minimalna powierzchnia dla psa utrzymywanego pojedynczo, z wyłączeniem powierzchni zajętej przez legowisko lub budę, wynosi:

Masa ciała psa

(kg) Minimalna powierzchnia dla psa utrzymywanego pojedynczo

(m2) Minimalna powierzchnia dodatkowa dla każdego kolejnego psa, w przypadku utrzymywania psów w grupie

(m2) Minimalna wysokość pomieszczenia

(m) <20 4 2 1,7 20-30 6 3 1,7 >30 8 4 1,7

2) minimalna powierzchnia dla karmiącej suki utrzymywanej ze szczeniętami jest równa powierzchni określonej w pkt 1 dla psa utrzymywanego pojedynczo o masie ciała takiej jak masa ciała suki, z tym że tę powierzchnię zwiększa się stopniowo do 8. tygodnia życia szczeniąt; szczenięta po ukończeniu 8. tygodnia życia przenosi się do oddzielnych pomieszczeń o powierzchni określonej zgodnie z pkt 1;

3) psy utrzymuje się pojedynczo lub w grupach złożonych maksymalnie z 6 zgodnie żyjących zwierząt, z wyłączeniem suk ze szczeniętami i całych miotów szczeniąt liczących więcej niż 6 szczeniąt, których nie rozdziela się;

4) psy agresywne utrzymuje się wyłącznie pojedynczo;

5) nieogrzewane pomieszczenia i kojce zewnętrzne wyposaża się w ocieplane budy, których wielkość i liczba umożliwiają wszystkim utrzymywanym psom jednoczesne schronienie i wypoczynek;

6) ogrzewane pomieszczenia i kojce wewnętrzne wyposaża się w legowiska, których wielkość i liczba umożliwiają wszystkim utrzymywanym psom jednoczesny wypoczynek;

7) pomieszczenie lub kojec dla suki utrzymywanej ze szczeniętami wyposaża się w dodatkowy przedział lub półkę spoczynkową, które umożliwiają suce czasową separację od szczeniąt;

8) budy i podesty wykonane z drewna zabezpiecza się środkami impregnującymi nieszkodliwymi dla utrzymywanych psów.

2. Minimalne warunki utrzymywania kotów w pomieszczeniach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-g rozporządzenia:

1) minimalna powierzchnia dla dorosłego kota utrzymywanego pojedynczo, z wyłączeniem powierzchni zajętej przez legowisko, wynosi co najmniej 1,5 m2, przy czym pomieszczenie, w którym utrzymuje się tego kota, dodatkowo wyposaża się w półkę spoczynkową o powierzchni 0,5 m2;

2) powierzchnię, o której mowa w pkt 1, zwiększa się dla każdego dodatkowo utrzymywanego dorosłego kota o 0,75 m2 i wyposaża w półkę spoczynkową o powierzchni 0,5 m2;

3) minimalna powierzchnia dla kotki utrzymywanej z kociętami jest równa powierzchni dla dorosłego kota utrzymywanego pojedynczo, z tym że tę powierzchnię zwiększa się do 4. miesiąca życia kociąt; kocięta po ukończeniu 4. miesiąca życia przenosi się do pomieszczeń o powierzchni określonej zgodnie z pkt 1 i 2;

4) wysokość pomieszczenia wynosi co najmniej 2 m;

5) pomieszczenie wyposaża się w półki spoczynkowe, legowiska, kuwety na odchody oraz przedmioty służące do wspinania się i ścierania pazurów;

6) miejsca karmienia i miejsca, w których są umieszczane kuwety na odchody, są oddalone od siebie co najmniej o 0,5 m, przy czym nie zmienia się położenia tych miejsc;

7) w przypadku utrzymywania w jednym pomieszczeniu do 4 dorosłych kotów zapewnia się 1 kuwetę na odchody dla każdego kota, a gdy w tym pomieszczeniu utrzymuje się więcej niż 4 koty, zapewnia się dodatkowo 1 kuwetę na odchody dla każdych 2 kolejnych kotów;

8) w okresie kwarantanny lub w przypadku izolacji lub separacji i podczas leczenia lub rekonwalescencji dopuszcza się utrzymywanie kotów pojedynczo w klatkach, jeżeli klatka, w której jest utrzymywany kot, ma niemniej niż 70 cm długości, 60 cm szerokości i 60 cm wysokości, chyba że lekarz weterynarii zaleci inaczej.