Art. 2.

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 8 dodaje się art. 8a i art. 8b w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. Rada Ministrów prowadzi wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zwany dalej „wykazem”, obejmujący projekty:

1) ustaw;

2) rozporządzeń Rady Ministrów;

3) innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programów.

2. Wykaz zawiera w szczególności:

1) zwięzłą informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie;

2) wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie;

3) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu;

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu Radzie Ministrów;

5) termin planowanego przyjęcia projektu przez Radę Ministrów.

3. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu.

4. W przypadku rezygnacji z prac nad projektem w wykazie zamieszcza się informację o rezygnacji, z podaniem przyczyny tej rezygnacji.

5. Wykaz podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 8b. 1. Prezes Rady Ministrów i ministrowie prowadzą odpowiednio wykazy prac legislacyjnych obejmujące projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów.

2. W wykazach, o których mowa w ust. 1, określa się planowany termin wydania rozporządzenia i zamieszcza się imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu. Przepisy art. 8a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;

2) po art. 9a dodaje się art. 9b w brzmieniu:

„Art. 9b. 1. Koordynację realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczestnictwa przedstawicieli Rządu w pracach parlamentarnych zapewnia Sekretarz do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Funkcję Sekretarza do Spraw Parlamentarnych pełni wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów minister, sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Do zadań Sekretarza do Spraw Parlamentarnych należy w szczególności monitorowanie terminowej realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowania i przedstawiania stanowiska Rządu, a także zapewnienia właściwej reprezentacji Rządu w pracach parlamentarnych.”;

3) uchyla się art. 10c;

4) w art. 14b w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zapewnia dostęp do informacji o prawie oraz o przebiegu rządowego procesu legislacyjnego.”;

5) po art. 14c dodaje się art. 14ca-14ce w brzmieniu:

„Art. 14ca. 1. Aplikantem aplikacji legislacyjnej może być:

1) mający wykształcenie prawnicze:

a) członek korpusu służby cywilnej, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409, z 2025 r. poz. 620 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 26 i 160),

b) urzędnik, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1459 oraz z 2026 r. poz. 26 i 160),

c) żołnierz zawodowy,

d) funkcjonariusz służby,

e) pracownik samorządowy;

2) adwokat;

3) notariusz;

4) prokurator;

5) radca prawny;

6) sędzia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Centrum może wyrazić zgodę na udział w aplikacji legislacyjnej osoby mającej wykształcenie prawnicze, zatrudnionej na stanowisku do spraw legislacji, innej niż osoby wymienione w ust. 1.

Art. 14cb. Aplikacja legislacyjna kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną.



Art. 14cc. 1. Prezes Centrum powołuje i odwołuje:

1) Radę Programową;

2) kierownika aplikacji legislacyjnej.

2. Do zadań Rady Programowej należy wspieranie Prezesa Centrum oraz kierownika aplikacji legislacyjnej w zakresie ustalania przebiegu aplikacji legislacyjnej.

3. Do zadań kierownika aplikacji legislacyjnej należy zapewnienie należytego przebiegu aplikacji legislacyjnej.



Art. 14cd. 1. Aplikacja legislacyjna jest odpłatna.

2. Wysokość opłaty wynosi do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26).

Art. 14ce. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki prowadzenia aplikacji legislacyjnej,

2) sposób i tryb organizowania i odbywania aplikacji legislacyjnej, w tym skład komisji egzaminacyjnej,

3) szczegółowe zadania Rady Programowej i liczbę jej członków,

4) szczegółowe zadania kierownika aplikacji legislacyjnej,

5) zadania aplikantów aplikacji legislacyjnej,

6) sposób zorganizowania obsługi aplikacji legislacyjnej, w tym przekazywania środków przeznaczonych na finansowanie tej aplikacji i rozliczania wydatków związanych z tą aplikacją,

7) wysokość opłaty za udział w aplikacji legislacyjnej i sposób jej uiszczania,

8) wzór zaświadczenia stwierdzającego zdanie egzaminu i ukończenie aplikacji legislacyjnej

- uwzględniając konieczność zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w ramach aplikacji legislacyjnej, w tym zapewnienia znajomości przepisów prawa istotnych dla poprawnego przebiegu procesu legislacyjnego oraz zasad techniki prawodawczej, właściwej organizacji aplikacji legislacyjnej, a także konieczność prawidłowego wydania zaświadczenia.”;

6) w art. 26 w ust. 2 po wyrazach „może obsługiwać również” dodaje się wyraz „ministra,”;

7) w art. 35 w ust. 2 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;

8) w art. 39:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W razie utworzenia, zniesienia lub przekształcenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów określa, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w posiadaniu ministerstwa lub innego urzędu administracji rządowej obsługującego ministra, służących do realizacji zadań utworzonego, zniesionego lub przekształconego ministerstwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, a także ustala podmiot i sposób przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego utworzenia, zniesienia lub przekształcenia.”,

b) uchyla się ust. 1aa.