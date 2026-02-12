§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych (Dz. U. poz. 495 i 2450) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Zgłoszenie zamiaru przemieszczenia świń do innej siedziby stada lub do rzeźni zawiera:

1) numer siedziby stada, z której świnia ma zostać przemieszczona, nadany w odniesieniu do prowadzonej w niej działalności polegającej na chowie lub hodowli świń;

2) numer siedziby stada, do której świnia ma zostać przemieszczona, nadany w odniesieniu do prowadzonej w niej działalności polegającej na chowie lub hodowli świń albo numer rzeźni, do której świnia ma zostać przemieszczona;

3) numer siedziby stada podmiotu, który prowadzi obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt i którego siedziba stada będzie pośredniczyć w przemieszczeniu świni, jeżeli dotyczy;

4) numer identyfikacyjny świni;

5) planowaną liczbę świń przeznaczonych do przemieszczenia;

6) planowaną datę przemieszczenia;

7) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli dotyczy;

8) niepowtarzalny numer rejestracyjny przewoźnika, numer tablicy rejestracyjnej lub numer rejestracyjny środka transportu.”;

2) w § 13:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) godzinę przemieszczenia - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 6 zdanie pierwsze ustawy;”,

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) numer zgłoszenia, o którym mowa w § 12a, i informację powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 12 oraz z 2025 r. poz. 1795), o możliwości przemieszczenia świni, jeżeli dotyczy.”;

3) w § 15 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) numer zgłoszenia, o którym mowa w § 12a, i informację powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, o możliwości przemieszczenia świni, jeżeli dotyczy.”;

4) w § 20 uchyla się pkt 3;

5) w § 21 uchyla się pkt 3;



6) w § 22:

a) uchyla się pkt 3,

b) w pkt 10 wyrazy „art. 26d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075)” zastępuje się wyrazami „art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795)”;

7) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Zgłoszenie padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii zawiera:

1) numer zakładu drobiu;

2) gatunek ptaków;

3) numer partii ptaków albo jaj wylęgowych;

4) kategorię ptaków albo jaj wylęgowych;

5) liczbę ptaków albo jaj wylęgowych;

6) datę padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii;

7) informację, że zwłoki ptaków albo jaja wylęgowe zostały przekazane podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy;

8) dołączoną do zgłoszenia kopię dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, lub innego dokumentu potwierdzającego przekazanie zwłok ptaków albo jaj wylęgowych podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy.”;

8) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. Zgłoszenie przekazania zwłok ptaków lub jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni zawiera:

1) numer zakładu drobiu;

2) gatunek ptaków;

3) numer partii ptaków albo jaj wylęgowych;

4) kategorię ptaków albo jaj wylęgowych;

5) liczbę zwłok ptaków albo jaj wylęgowych;

6) masę zwłok ptaków albo jaj wylęgowych;

7) datę padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii;

8) datę przekazania zwłok ptaków albo jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni;

9) numer zakładu przetwórczego lub spalarni albo nazwę państwa, do którego te zwłoki albo te jaja zostaną przekazane, jeżeli dotyczy;

10) dołączoną do zgłoszenia kopię dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, lub innego dokumentu potwierdzającego przekazanie zwłok ptaków albo jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni, jeżeli dotyczy.”;

9) w § 28 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) informację o kastracji koniowatego, jeżeli dotyczy;”.