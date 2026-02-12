REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 162
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych
Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815 oraz z 2025 r. poz. 1795) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. Zgłoszenie zamiaru przemieszczenia świń do innej siedziby stada lub do rzeźni zawiera:
1) numer siedziby stada, z której świnia ma zostać przemieszczona, nadany w odniesieniu do prowadzonej w niej działalności polegającej na chowie lub hodowli świń;
2) numer siedziby stada, do której świnia ma zostać przemieszczona, nadany w odniesieniu do prowadzonej w niej działalności polegającej na chowie lub hodowli świń albo numer rzeźni, do której świnia ma zostać przemieszczona;
3) numer siedziby stada podmiotu, który prowadzi obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt i którego siedziba stada będzie pośredniczyć w przemieszczeniu świni, jeżeli dotyczy;
4) numer identyfikacyjny świni;
5) planowaną liczbę świń przeznaczonych do przemieszczenia;
6) planowaną datę przemieszczenia;
7) weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli dotyczy;
8) niepowtarzalny numer rejestracyjny przewoźnika, numer tablicy rejestracyjnej lub numer rejestracyjny środka transportu.”;
2) w § 13:
a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) godzinę przemieszczenia - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 6 zdanie pierwsze ustawy;”,
b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) numer zgłoszenia, o którym mowa w § 12a, i informację powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 12 oraz z 2025 r. poz. 1795), o możliwości przemieszczenia świni, jeżeli dotyczy.”;
3) w § 15 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) numer zgłoszenia, o którym mowa w § 12a, i informację powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, o możliwości przemieszczenia świni, jeżeli dotyczy.”;
4) w § 20 uchyla się pkt 3;
5) w § 21 uchyla się pkt 3;
6) w § 22:
a) uchyla się pkt 3,
b) w pkt 10 wyrazy „art. 26d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075)” zastępuje się wyrazami „art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795)”;
7) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. Zgłoszenie padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii zawiera:
1) numer zakładu drobiu;
2) gatunek ptaków;
3) numer partii ptaków albo jaj wylęgowych;
4) kategorię ptaków albo jaj wylęgowych;
5) liczbę ptaków albo jaj wylęgowych;
6) datę padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii;
7) informację, że zwłoki ptaków albo jaja wylęgowe zostały przekazane podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy;
8) dołączoną do zgłoszenia kopię dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, lub innego dokumentu potwierdzającego przekazanie zwłok ptaków albo jaj wylęgowych podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy.”;
8) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:
„§ 23a. Zgłoszenie przekazania zwłok ptaków lub jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni zawiera:
1) numer zakładu drobiu;
2) gatunek ptaków;
3) numer partii ptaków albo jaj wylęgowych;
4) kategorię ptaków albo jaj wylęgowych;
5) liczbę zwłok ptaków albo jaj wylęgowych;
6) masę zwłok ptaków albo jaj wylęgowych;
7) datę padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii;
8) datę przekazania zwłok ptaków albo jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni;
9) numer zakładu przetwórczego lub spalarni albo nazwę państwa, do którego te zwłoki albo te jaja zostaną przekazane, jeżeli dotyczy;
10) dołączoną do zgłoszenia kopię dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, lub innego dokumentu potwierdzającego przekazanie zwłok ptaków albo jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni, jeżeli dotyczy.”;
9) w § 28 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) informację o kastracji koniowatego, jeżeli dotyczy;”.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2026-02-12
- Data wejścia w życie: 2026-03-18
- Data obowiązywania: 2026-03-18
