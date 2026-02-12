REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 164
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 10 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„2) PIT Certification spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,”.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Infrastruktury: D. Klimczak
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872.
- Data ogłoszenia: 2026-02-12
- Data wejścia w życie: 2026-02-27
- Data obowiązywania: 2026-02-27
