REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 169
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 13 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
Na podstawie art. 106r ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203, 1541 i 1811) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 13 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „31 marca 2026 r.” zastępuje się wyrazami „13 lutego 2026 r.”;
2) w § 15 w pkt 2 wyrazy „1 kwietnia 2026 r.” zastępuje się wyrazami „14 lutego 2026 r.”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-02-13
- Data wejścia w życie: 2026-02-13
- Data obowiązywania: 2026-02-13
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania
USTAWA z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej
REKLAMA