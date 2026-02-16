REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 170
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 lutego 2026 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
Na podstawie art. 981 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 300 złotych, a za każde kolejne - 200 złotych, łącznie niewięcej niż 900 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego bez posiedzenia mediacyjnego wynosi 300 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
§ 3.
1) przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
2) najmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego - w wysokości nieprzekraczającej 110 złotych za jedno posiedzenie;
3) korespondencji - w wysokości nieprzekraczającej 50 złotych.
§ 4.
§ 5.
2. Kwotę wydatków, o których mowa w § 3 i 4, nieobejmującą kwoty podatku od towarów i usług, w stosunku do której mediatorowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesienia tych wydatków, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług obliczoną zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1841, z 2025 r. poz. 620, 1172, 1302, 1518 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 26.
- Data ogłoszenia: 2026-02-16
- Data wejścia w życie: 2026-02-17
- Data obowiązywania: 2026-02-17
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Pińczów w województwie świętokrzyskim
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych
REKLAMA