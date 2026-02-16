§ 2.

1. W sprawach o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 200 000 złotych wynagrodzenie mediatora wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu, jednak niemniej niż 300 złotych i niewięcej niż 4000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu powyżej 200 000 złotych wynagrodzenie mediatora wynosi 4000 złotych oraz 1 % od nadwyżki ponad 200 000 złotych, niewięcej jednak niż 8000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. Wynagrodzenie zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 300 złotych, a za każde kolejne - 200 złotych, łącznie niewięcej niż 900 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego bez posiedzenia mediacyjnego wynosi 300 złotych za całość postępowania mediacyjnego.