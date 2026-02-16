REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 170

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 981 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia mediatora, w tym stałego mediatora, zwanego dalej „mediatorem”, za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych wszczętego na podstawie skierowania sądu i wydatki mediatora podlegające zwrotowi.

§ 2.

1. W sprawach o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 200 000 złotych wynagrodzenie mediatora wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu, jednak niemniej niż 300 złotych i niewięcej niż 4000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu powyżej 200 000 złotych wynagrodzenie mediatora wynosi 4000 złotych oraz 1 % od nadwyżki ponad 200 000 złotych, niewięcej jednak niż 8000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. Wynagrodzenie zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 300 złotych, a za każde kolejne - 200 złotych, łącznie niewięcej niż 900 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego bez posiedzenia mediacyjnego wynosi 300 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

§ 3.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

1) przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2) najmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego - w wysokości nieprzekraczającej 110 złotych za jedno posiedzenie;

3) korespondencji - w wysokości nieprzekraczającej 50 złotych.

§ 4.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 110 złotych.

§ 5.

1. Wynagrodzenie mediatora będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, określone w § 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług obliczoną zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

2. Kwotę wydatków, o których mowa w § 3 i 4, nieobejmującą kwoty podatku od towarów i usług, w stosunku do której mediatorowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesienia tych wydatków, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług obliczoną zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

§ 6.

W sprawach, w których sąd skierował strony do mediacji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 921).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1841, z 2025 r. poz. 620, 1172, 1302, 1518 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-16
  • Data wejścia w życie: 2026-02-17
  • Data obowiązywania: 2026-02-17
